Флагман нового поколения точно не будет холодным, а вот станет ли он быстрым, пока неясно

Два года назад аналитики полагали, что руководство Intel нашло выход из крайне сложного положения, в котором компания оказалась после нескольких лет правления Роберта Свона. Вот только быстро оправиться от нанесённого урона оказалось не так просто, поскольку вернувшийся на свой ранее занимаемый пост Патрик Гелсингер отмечает, что выйти на безубыточность раньше 2027 года не получится. Инвесторов проинформировали о сложных годах, ну а пользователи обычно в такие вопросы не вникают. Как выяснилось, часть ошибок умудрился совершить и Патрик Гелсингер. Процессоры серии Raptor Lake столкнулись с массой проблем, выходя из строя по причине и без, ну а последние несколько месяцев инженеры Intel пытаются выпустить заплатку, позволяющую на программном уровне повысить стабильность последних двух серий настольных процессоров. На прошлой неделе ведущие производители материнских плат уже начали рассылку патча BIOS, но пока неясно, решает ли заплатка все проблемы. Больше информации на эту темы мы получим в ближайшие недели, а пока все взгляды устремлены на серию Core Ultra 200, созданную на базе новой архитектуры Arrow Lake.

Ходили слухи о возникновении неких задержек, что оказало влияние на сроки запуска. На этом фоне звучали пессимистичные прогнозы, но вчера инсайдеры заявили, что настольные процессоры поступят в продажу 10 октября. Насколько информация точна, пока сказать сложно. До релиза осталось меньше двух месяцев, но мы почти не видели тестов. Обычно зрелые инженерные образцы то и дело появляются в сети, но на этот раз Intel каким-то образом удаётся добиться удивительного молчания в интернете. Незначительные утечки были, но ценность их невелика, тогда как ничего серьёзного пока инсайдерам получить не удавалось. Можно предположить, что нас ждёт привычный график запуска настольных процессоров. Это значит, что первыми в продажу поступят наиболее дорогие решения с разгонным потенциалом, а уже в начале январе состоится релиз чипов с заблокированным множителем.

Инсайдеры уже озвучили примерные характеристики большей части процессоров, с которыми вы можете ознакомиться ниже. 24-ядерный флагман Core Ultra 9 285K будет разгоняться до 5.4 ядер на 8 больших ядрах и сможет достигать пиковых 5.7 ГГц в режиме максимальной производительности. Будет ли на этот раз польза от энергоэффективных ядер, сказать сложно, но многие эксперты встревожены. Причина в том, что в рамках серии Core Ultra 200 решено было отказаться от поддержки многопоточности. Технология больше 10 лет сопутствовала процессорам Intel, а отказ от неё может привести к снижению быстродействия в рабочих задачах. 20-ядерный Core Ultra 7 265K выглядит впечатляюще, ну а 14-ядерный замыкает тройку процессоров, которые в октябре поступят в продажу. Есть ещё версии без графического чипа с приставкой «F», но все остальные характеристики таких чипов останутся без изменений.

Не нужно быть экспертом, чтобы заменить сниженные тактовые частоты. Можно предположить, что у Intel возникли проблемы при освоении нового технологического процесса. Как известно, впервые в истории американская компания разместила контракт на настольные процессоры на мощностях стороннего подрядчика. Поскольку самым внушительным технологическим потенциалом обладает TSMC, то именно тайваньская компания обеспечивает архитектуру Arrow Lake передовым 3-нм узлом. Для сравнения, новая серия Ryzen 9000 полагается на 4-нм нормы TSMC, отставая по этому показателю на целое поколение. Как распорядится Intel такой форой, пока сказать сложно, но всё идёт к тому, что камни не будут холодными. Инсайдеры пишут о том, что теплопакет Core Ultra 9 285K будет укладываться в привычные нормы: 125 Вт PL1 и 253 Вт PL2. Отдельно уточняется, что это теоретические пределы, тогда как в реальности флагман следующего поколения будет обходить Core i9-14900K на целых 100 Вт. Каким образом всё это тепло будет отводиться от кристалла, не совсем ясно, ведь даже текущий флагман серии Raptor Lake требует очень впечатляющую систему охлаждения. Ну а если учитывать, что речь идёт о процессоре с разгонным потенциалом, то без системы водяного охлаждения покупать его бессмысленно.