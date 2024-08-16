Причина в сложности проведения финансовых расчётов между РФ и Китаем

Долгое время США и ЕС вводили против России санкции, но не уделяли достаточно внимания их реализации. Американские и европейские компании в целом следовали указаниям из Вашингтона, что не мешало многочисленным посредникам участвовать в параллельном импорте, продавая находящиеся под санкциями товары российским импортёрам. Схемы становились всё более надёжными и отлаженными, но в какой-то момент в Белом доме решили, что нужно оказать давление на китайских и других поставщиков, игнорирующих санкции. О сложностях с проведением оплаты на китайские счета стало известно ещё весной этого года, ну а сегодня положение ухудшилось. По данным Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» уже совсем скоро ожидается рост стоимости на китайские автомобили. Цены уйдут вверх на 10%, а виной всему сложности в банковских расчётах между Россией и Китаем.

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Отмечается, что деньги могут идти целый месяц, а многие платежи надолго зависают между поставщиками и покупателями. Всё это крайне невыгодно для экспортёров, которые вынуждены ждать оплаты за товары, занимающих места на складах. Ранее платежи проходили через несколько крупных китайских банков, но в последние месяцы сроки перевода денег не только увеличились, но и наблюдается рост отказов. Так, средства могут пролежать на счету полтора месяца, а потом вернуться в Россию. Растут проблемы и у автодилеров. Ремонтные мастерские не могут вовремя заказать нужное количество запчастей, поэтому вынуждены сталкиваться с дефицитом. Похоже, ситуация становится всё менее контролируемой, а значит государствам нужны более эффективные инструменты взаиморасчётов. Предполагается, что в качестве такового может выступать валюта, созданная в рамках БРИКС. Неясно, когда это случится, но давление на Россию становится всё более явным, что отражается не только на поставках автомобилей, но и других товарах.

По информации «Коммерсанта», наблюдается стремительное падение импорта процессоров на рынок РФ. За первые четыре месяца в страну было завезено в 15 раз меньше продукции Intel, чем годом ранее за тот же период. Цифры выглядят удручающе, ведь с января по апрель включительно российские импортёры получили всего 20 тысяч американских процессоров. За аналогичный период 2023 было ввезено 289 тысяч чипов, ну а главная причина таких изменений кроется в проблемах с логистикой. Проводить расчёты стало труднее, а всё это уже совсем скоро начнёт оказывать на розницу негативный эффект. Как долго российский рынок будет сталкиваться с дефицитом, пока неясно, но специалисты прогнозируют подорожание на как минимум 10%, что сделает персональные компьютеры ещё дороже, чем они стоят сегодня. Журналисты ссылаются на данные Федеральной таможенной службы (ФТС), а значит информация о поставках 20 тысяч процессоров верна.

Если говорить о деньгах, то за первые четыре месяца 2023 были ввезены процессоры на 3.5 миллиарда рублей, тогда как в 2024 всего на 297 миллионов. Ничуть не лучше обстоят дела с процессорами AMD. По данным ФТС, за указанный выше период 2024 российские импортёры получили всего 17 тысяч камней серии Ryzen. Всего завезено чипов на 142 миллиона рублей, что соответствует падению на 321% в деньгах и на 258% в штуках. Можно сделать вывод, что процессоры AMD и раньше не пользовались в России бешеным спросом, а вот резкое падение поставок камней Intel станет для отечественного рынка чувствительным. Авторы «Коммерсанта» пишут, что летом 2024 года наблюдается сокращение поставок процессоров обеих американских компаний, а всё идёт к формированию дефицита. В данном случае неясно, как обстоят дела на самом деле, ведь пока процессоры доступны в российской рознице. Возможно, импортёры накопили значительные складские запасы и теперь от них избавляются. В целом, давление на России продолжается, а без более эффективных инструментов противостоянию гегемонии доллара не обойтись.