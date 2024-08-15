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Bublik1
13 месяцев рекордной жары на Земле завершились – планета начинает медленно остывать
Если человек не прекратиn сжигать ископаемое топливо во всё возрастающих количествах, то следующий виток потепления окажется ещё более губительным

После 13 месяцев рекордного глобального потепления планета, наконец, получила передышку. С июня 2023 года по июнь 2024 года средние температуры воздуха и поверхности мирового океана повысились на четверть градуса Цельсия, что побило все предыдущие рекорды. Но уже в июле 2024 года было зафиксировано незначительное снижение температуры по сравнению с июлем 2023 года. На самом деле показатели ушли вниз всего на 0.04%, что может показаться незначительным. Несмотря на такие небольшие цифры учёные фиксируют важный перелом, свидетельствующий о завершении длительного периода прихода экстремальной жары. 2024 побил все ранее существовавшие рекорды, ну а декабрь 2023 года вошёл в историю как месяц с самой высокой зарегистрированной температурой на планете. Она превысила средние показатели доиндустриальной эпохи на 1.78 градуса Цельсия, что оказалось на целых 0.31 градуса выше, чем в 2022 году. Всё это называется очередным подтверждением процесса непрерывного роста глобальных температур, о чём уже несколько десятилетий пишут ведущие учёные. 

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Причин для потепления множество, а сегодня принято считать, что главный фактор связан с изменением климата и вызван деятельность человека. Глобальное влияние на температурный режим нашей планеты оказывает интенсивное сжигание ископаемого топлива, что приводит к выбросам парниковых газов в атмосферу. В последние десятилетия давление на окружающую среду усилилось. Газы, включая метан и СО2 приводят к возникновению парникового эффекта, задерживая тепло в атмосфере и постепенно повышая глобальные температуры. На протяжении последних 150 лет с начала индустриализации человечество накапливало всё больше и больше парниковых газов, что в конечном итоге привело к зафиксированным выше климатическим изменениям. Исследователи отмечают, что глобальное потепление не всегда происходит равномерно. Оно сопровождается периодами повышенной интенсивности и спадов, что связано с природными климатическими явлениями. Одним из таких явлений является Эль-Ниньо, представляющий собой климатический феномен, оказывающий влияние на циркуляцию тёплой воды в Тихом океане. 

Эль-Ниньо признаётся крайне важным для глобальной климатической экосистемы и приводит к повышению средней температуры воздуха по всей планете. Текущая фаза Эль-Ниньо началась в 2023 году, достигнув пика к концу года. В последние несколько месяцев цикл идёт на спад, а учёные считают, что именно Эль-Ниньо частично объясняет рекордный рост температур за последние 13 месяцев. Эль-Ниньо не только повышает температуру в Тихом океане, но и оказывает влияние на погодные условия по всему миру, приводя к аномальным погодным явлениям, таким как засухи и ураганы. После пика Эль-Ниньо наступает фаза нейтрального состояния, называемая Ла-Нинья. Данный феномен приводит к понижению средних температур на Земле, но исследователи призывают не думать о том, что парниковой эффект и глобальное потепление куда-то ушли. Эль-Ниньо – это лишь часть пазла, в котором присутствуют и другие факторы. Например, солнечная активность и высокая концентрация метана в атмосфере. По словам учёных, в последние годы наша звезда находилась в активной фазе своего 11-летнего цикла, что привело к увеличению количества энергии, поступающей на Землю. 

Одновременно с этим, уровень метана (парниковый газ, выделяемый при сжигании ископаемого топлива) продолжал стремительно увеличиваться. Метан оказывает ещё более сильное влияние на потепление, чем углекислый газ, хотя его концентрация в атмосфере и ниже. Также учёные полагают, что некоторые привычные нам предметы могут оказывать косвенное влияние на глобальное потепление. Например, аэрозоли способны отражать солнечный свет и уменьшать количество тепла, достигающего поверхности Земли. Но в последние годы, с улучшением качества воздуха, этот охлаждающий эффект снижается. Последствия экстремальных температур ощущаются во всех уголках планеты, но особенно страдают океанские экосистемы. Лето 2023 года стало разрушительным для коралловых рифов, особенно в Карибском море и Большом Барьерном рифе у берегов Австралии. Из-за повышения температуры воды кораллы подвергаются обесцвечиванию, что ставит под угрозу жизнь морских экосистем. Хотя явление Эль-Ниньо и вызывает массовую гибель рифов, основная угроза заключается в продолжающейся тенденции глобального потепления, из-за которой кораллы просто не успевают адаптироваться к экстремальным условиям.

Сейчас существует вероятность возвращения Тихого океана к условиям Ла-Нинья, что должно привести к снижению глобальных температур. Проблема в том, что экосистемы не смогут вернуться к уровням, наблюдавшимся до 2023 года. Эль-Ниньо с каждым витком повышает глобальную температуру, ну а Ла-Нинья имеет более кратковременные циклы действия и не успевает вернуть всё в норму. Предполагается, что в ближайшие несколько лет глобальные температуры могут стабилизироваться на уровне около 1.4 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Учёные уверены, что следующий виток Эль-Ниньо подтолкнёт мир к преодолению критического порога в 1.5 градуса Цельсия в начале 2030 годов. Это создаст новые вызовы для международного сообщества, ведь Парижское соглашение по климату обязывает удерживать глобальное потепление в пределах 1.5 градуса Цельсия, но сделать это становится всё сложнее. На этом фоне звучат призывы со стороны научного сообщества как можно быстрее отказаться от сжигания ископаемого топлива. К сожалению, сделать это без вреда для мировой экономики невозможно, а значит глобальная температура продолжит расти. 

#наука #природа #глобальное потепление #парниковый эффект
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