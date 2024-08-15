Если человек не прекратиn сжигать ископаемое топливо во всё возрастающих количествах, то следующий виток потепления окажется ещё более губительным

После 13 месяцев рекордного глобального потепления планета, наконец, получила передышку. С июня 2023 года по июнь 2024 года средние температуры воздуха и поверхности мирового океана повысились на четверть градуса Цельсия, что побило все предыдущие рекорды. Но уже в июле 2024 года было зафиксировано незначительное снижение температуры по сравнению с июлем 2023 года. На самом деле показатели ушли вниз всего на 0.04%, что может показаться незначительным. Несмотря на такие небольшие цифры учёные фиксируют важный перелом, свидетельствующий о завершении длительного периода прихода экстремальной жары. 2024 побил все ранее существовавшие рекорды, ну а декабрь 2023 года вошёл в историю как месяц с самой высокой зарегистрированной температурой на планете. Она превысила средние показатели доиндустриальной эпохи на 1.78 градуса Цельсия, что оказалось на целых 0.31 градуса выше, чем в 2022 году. Всё это называется очередным подтверждением процесса непрерывного роста глобальных температур, о чём уже несколько десятилетий пишут ведущие учёные.

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Причин для потепления множество, а сегодня принято считать, что главный фактор связан с изменением климата и вызван деятельность человека. Глобальное влияние на температурный режим нашей планеты оказывает интенсивное сжигание ископаемого топлива, что приводит к выбросам парниковых газов в атмосферу. В последние десятилетия давление на окружающую среду усилилось. Газы, включая метан и СО2 приводят к возникновению парникового эффекта, задерживая тепло в атмосфере и постепенно повышая глобальные температуры. На протяжении последних 150 лет с начала индустриализации человечество накапливало всё больше и больше парниковых газов, что в конечном итоге привело к зафиксированным выше климатическим изменениям. Исследователи отмечают, что глобальное потепление не всегда происходит равномерно. Оно сопровождается периодами повышенной интенсивности и спадов, что связано с природными климатическими явлениями. Одним из таких явлений является Эль-Ниньо, представляющий собой климатический феномен, оказывающий влияние на циркуляцию тёплой воды в Тихом океане.

Эль-Ниньо признаётся крайне важным для глобальной климатической экосистемы и приводит к повышению средней температуры воздуха по всей планете. Текущая фаза Эль-Ниньо началась в 2023 году, достигнув пика к концу года. В последние несколько месяцев цикл идёт на спад, а учёные считают, что именно Эль-Ниньо частично объясняет рекордный рост температур за последние 13 месяцев. Эль-Ниньо не только повышает температуру в Тихом океане, но и оказывает влияние на погодные условия по всему миру, приводя к аномальным погодным явлениям, таким как засухи и ураганы. После пика Эль-Ниньо наступает фаза нейтрального состояния, называемая Ла-Нинья. Данный феномен приводит к понижению средних температур на Земле, но исследователи призывают не думать о том, что парниковой эффект и глобальное потепление куда-то ушли. Эль-Ниньо – это лишь часть пазла, в котором присутствуют и другие факторы. Например, солнечная активность и высокая концентрация метана в атмосфере. По словам учёных, в последние годы наша звезда находилась в активной фазе своего 11-летнего цикла, что привело к увеличению количества энергии, поступающей на Землю.

Одновременно с этим, уровень метана (парниковый газ, выделяемый при сжигании ископаемого топлива) продолжал стремительно увеличиваться. Метан оказывает ещё более сильное влияние на потепление, чем углекислый газ, хотя его концентрация в атмосфере и ниже. Также учёные полагают, что некоторые привычные нам предметы могут оказывать косвенное влияние на глобальное потепление. Например, аэрозоли способны отражать солнечный свет и уменьшать количество тепла, достигающего поверхности Земли. Но в последние годы, с улучшением качества воздуха, этот охлаждающий эффект снижается. Последствия экстремальных температур ощущаются во всех уголках планеты, но особенно страдают океанские экосистемы. Лето 2023 года стало разрушительным для коралловых рифов, особенно в Карибском море и Большом Барьерном рифе у берегов Австралии. Из-за повышения температуры воды кораллы подвергаются обесцвечиванию, что ставит под угрозу жизнь морских экосистем. Хотя явление Эль-Ниньо и вызывает массовую гибель рифов, основная угроза заключается в продолжающейся тенденции глобального потепления, из-за которой кораллы просто не успевают адаптироваться к экстремальным условиям.

Сейчас существует вероятность возвращения Тихого океана к условиям Ла-Нинья, что должно привести к снижению глобальных температур. Проблема в том, что экосистемы не смогут вернуться к уровням, наблюдавшимся до 2023 года. Эль-Ниньо с каждым витком повышает глобальную температуру, ну а Ла-Нинья имеет более кратковременные циклы действия и не успевает вернуть всё в норму. Предполагается, что в ближайшие несколько лет глобальные температуры могут стабилизироваться на уровне около 1.4 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Учёные уверены, что следующий виток Эль-Ниньо подтолкнёт мир к преодолению критического порога в 1.5 градуса Цельсия в начале 2030 годов. Это создаст новые вызовы для международного сообщества, ведь Парижское соглашение по климату обязывает удерживать глобальное потепление в пределах 1.5 градуса Цельсия, но сделать это становится всё сложнее. На этом фоне звучат призывы со стороны научного сообщества как можно быстрее отказаться от сжигания ископаемого топлива. К сожалению, сделать это без вреда для мировой экономики невозможно, а значит глобальная температура продолжит расти.