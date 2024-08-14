По данным исследователей, за последние 20 лет количество долгожителей увеличилось почти в 4 раза

В средние века, если человек доживал до 50 лет, то это считалось настоящим чудом. Болезни, отсутствие лекарств, плохое питания и образ жизни оказывали негативное влияние на людей, что значительно сокращало временные сроки биологических часов человека. Даже сегодня, когда достижения медицины и науки позволили увеличить продолжительность жизни людей, ходят споры о том, где находятся рамки, выйти за которые наш вид не в состоянии. Кто-то полагает, что со временем все представители нашей цивилизации смогут жить до 100 лет, тогда как другие уверены, что в будущем мы вообще избавимся от любых ограничений. Как будет на самом деле, пока неясно, но статистика свидетельствует о том, что число долгожителей продолжает расти. Так, если в 2000 году на планете насчитывалось 151 000 человек старше 100 лет, то к 2021 году эта цифра достигла 573 000. Учёные прогнозируют, что в ближайшие годы ещё больше людей смогут отпраздновать столетний юбилей и полны самых оптимистичных прогнозов.

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Ну а поскольку мы видим стабильный рост долгожителей, то исследователи задаются вопросом: какие факторы играют ведущую роль в увеличении длительности жизни человека? При этом важно понять, как многим людям удаётся не только дожить до ста лет, но и оставаться в этом возрасте активным и относительно здоровым. По мнению учёных, генетика играет важную роль в долголетии, но более 60% успешного старения зависит от факторов, которые можно контролировать. Не так давно команда специалистов провела обзор 34 крупных исследований со всего мира, выявив четыре ключевых аспекта образа жизни, способствующих достижению возраста 100 лет. Давайте рассмотрим все эти факторы боле детально.

Сбалансированное питание с умеренным потреблением соли. Рацион долгожителей отличается разнообразием и балансом. Они получают энергию из углеводов (57-65%), белков (12-32%) и жиров (27-31%), предпочитая такие продукты, как рис, пшеница, фрукты, овощи, рыба, птица и бобовые. Важную роль играет и контроль над потреблением соли, ведь многие долгожители предпочитают употреблять как можно меньше соли, что в свою очередь снижает риск проблем с физическим здоровьем и увеличивает продолжительность жизни. Умеренное использование лекарств. Хотя долгожители сталкиваются с хроническими заболеваниями, они обычно развиваются у них гораздо позже, чем у других людей. Исследования показывают, что они принимают меньше лекарств, что снижает риск побочных эффектов и улучшает общее состояние здоровья. В связи с этим исследователи приходят к выводу, что врачи должны тщательно контролировать назначение лекарств, чтобы избежать негативных последствий от неконтролируемого желания многих людей назначать себе препараты без обращения к специалистам. Часто долгожители вообще обходятся без лекарств, заменяя их травами и народной терапией. Учёные отмечают, что народные средства существуют веками, но только современные достижения науки позволили выявить их ценность в тех или иных аспектах лечебных практик. Хороший сон — залог долгой и здоровой жизни. Удовлетворённость сном оказывает положительное влияние на иммунную систему, снижая уровень стресса и улучшая общее состояние организма. Оптимальная продолжительность сна для долгожителей составляет 7-8 часов в сутки. Регулярный режим сна, создание спокойной обстановки, физическая активность и управление стрессом – всё это ключевые факторы для поддержания качественного сна. Не менее важно соблюдать режим сна. Проще говоря, спать днём, а работать ночью – это плохой выбор, который вряд ли окажет положительное влияние на организм. Проживание в определённых условиях. Как выяснилось, более 75% долгожителей живут в сельской местности, что может объясняться положительным влиянием природы на здоровье. В районах, известных высокой концентрацией долгожителей (так называемых «голубых зонах»), таких, как Окинава в Японии и Сардиния в Италии, люди чаще наслаждаются природой, что снижает уровень стресса и улучшает общее самочувствие. А вот в мегаполисах долгожителей не так много. Современное общество требует от человека полной отдачи и достижений, а это крайне плохо сказывается даже на здоровой психике, что в свою очередь не идёт на пользу качеству и длительности жизни.

Исследователи заметили, что существуют и другие факторы, влияющие на вероятность прожить долгую жизнь. В число таковых входит отказ от курения, умеренное потребление алкоголя, поддержание физической активности и социальных связей. К сожалению, человечество пока далеко от создания таблетки, продлевающей нашу жизнь и возвращающей молодость. Учёные полагают, что рост продолжительности жизни оказывает негативный эффект на нашу цивилизацию. Так, количество работающих людей снижается, а производительность труда остаётся на прежнем уровне. Уже через 30 лет каждый работающий европеец будет содержать несколько пенсионеров, а со временем давление на общество усилится. Возможно, уже совсем скоро за нас начнут работать умные роботы, но тогда неясно, чем вообще заниматься людям, и каким образом получать средства к существованию.