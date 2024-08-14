Навигация и фонарик останутся в комплекте.

Если к телевизорам человечество привыкало несколько десятилетий, а компьютерные игры довольно долго считались прибежищем гиков и подростков, то смартфоны ворвались в нашу жизнь с невероятной скоростью. Подобные устройства сильно отличались от ранее находящихся в продаже мобильных телефонов, предлагая огромные возможности в компактном корпусе. Сегодня пользователи могут не только позвонить, но и провести видеоконференцию, послушать музыку или посмотреть фильм. Экраны на большей части смартфонов отличаются высоким качеством, а камеры позволяют делать фотографии приличного качества. До зеркальных фотоаппаратов ещё далеко, но прогресс не стоит на месте, а умные алгоритмы называются следующей технологией, способной совершить революцию на рынке электроники.

Большая часть людей уже не может прожить без смартфона с постоянным доступом к интернету, но иногда нам хочется избавиться от назойливых друзей, то и дело требующих нашего внимания.

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От отдыха отвлекают десятки интересных каналов, а в результате образ жизни человека меняется. Некоторые люди пытаются вырваться на природу, оставив умные гаджеты дома, но сделать это удаётся не всем. Остаётся только полагаться на дыры в покрытии интернета, позволяющие обеспечить тишину во время вылазки на природу. Если вы устали от всего вышеперечисленного, то самое время задуматься о покупке необычного смартфона. Инсайдеры сообщают о скором релизе аппарата под названием LoFone. Устройство получило дисплей стандарта E Ink (электронная бумага) и порадует тех, кто хочет посвятить выходные только себе, при этом оставаясь на связи для важных сообщений. Согласитесь, что полностью отказываться от технологий глупо, а значит самое время вспомнить о разумных ограничениях. Телефон получит несколько предустановленных приложений, но рассчитывать на доступ к электронной почте и переписке в мессенджерах всё же не стоит. Известно, что LoFone позволит вам расплатиться с помощью привязанной карты, а также будет поддерживать звонки и текстовые сообщения.

Неясно, сколько внутри будет встроенной памяти, но разработчики намерены оставить функцию прослушивания музыки. Смотреть фильмы на дисплее формата E Ink – это не самая лучшая идея, но приложение для навигации точно будет присутствовать в комплекте. Не сообщается, сколько внутри будет оперативной памяти и какой используется процессор. Похоже, разработчики считают эти данные неуместными, поскольку смартфон будет использоваться в самых простых сценариях. Никаких сторонних приложений установить не получится, а значит владельцам придётся довольствоваться только базовым набором программного обеспечения

LoFone лишён браузера и многих других привычных компонентов и создан для того, чтобы вернуть владельца в реальный мир, вытянув из социальных сетей и мессенджеров. Сделать селфи также не выйдет, хотя основная камера всё же присутствует. Скорее всего, она будет низкого качества и нужна только для экстренных случаев. Никакого разъёма для наушников и беспроводных технологий передачи звука не предусмотрено, зато вы сможете подсветить себе дорогу фонариком и при необходимости самостоятельно заменить съёмный аккумулятор. Корпус из поликарбоната можно снять, разнообразив сырые будни за счёт другой расцветки.

А вот цена смартфона пока не разглашается. Учитывая скромные характеристики можно предположить, что стоить он будет недорого. Хотя, ничего не мешает разработчикам сделать аппарат премиальным, упаковав в дорогую коробку и зарабатывая за счёт желания миллионов людей отказаться от привычного смартфона и побыть с близкими без доступа к интернету.