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Bublik1
Бойцы РФ в Курской области впервые применили дрон, не подверженный влиянию средствам РЭБ ВСУ
Беспилотник называется «Князь Вандал Новгородский»

Несмотря на значительное увеличение количества дронов, применяемых в зоне проведения СВО, эксперты фиксируют определённые сложности, возникающие на пути военнослужащих по обе стороны линии соприкосновения. Считается, что главная проблема заключается в высокой эффективности средств радиоэлектронной борьбы. При этом не только российские, но и украинские инженеры демонстрируют впечатляющие разработки, позволяющие обнулять эффективность даже самых продвинутых и дорогих беспилотников. Известно, что в первые дни после вторжения в Курскую область украинские силы применяли огромное количество дронов, а многие броневики и внедорожники были оснащены компактными средствами РЭБ. Таким образом удавалось наносить урон военным и гражданским объектам РФ, находясь в относительной безопасности. Ну а поскольку нападение долгое время готовилось, то в первые дни у российских бойцов возникали сложности с запуском разведывательных беспилотников. 

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Как стало известно, в связи с этим решено было начать тестирование необычного летательного аппарата. Военкоры пишут, что в последние дни было поражено большое количество украинской техники, хотя вся она оснащалась системами РЭБ, а главным сюрпризом для ВСУ стал новый FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский». Источники отмечают, что почти вся техника украинской армии находилась под защитой, но это не помешало беспилотнику наносить удары по противнику с высокой эффективностью. Сообщается, что FPV-дрон был разработан специалистами новгородского НПЦ «Ушкуйник» и уже поступает в СВО. Главной особенностью устройства считается схема управления, работающая на основе оптоволоконного кабеля. Точных данных о характеристиках FPV-дрона нет, но эксперты полагают, что он не подвержен влиянию существующих средств РЭБ. Причина в том, что сигнал идёт по кабелю, а значит разорвать связь с беспилотником можно только посредством физического повреждения провода. 


Военкоры пишут, что «Князь Вандал Новгородский» только начал использоваться в СВО, а уже совсем скоро подобных аппаратов будет больше, что станет неприятным сюрпризом для украинской армии. Производитель пока комментариев не даёт, а вопросов больше, чем ответов. Напомним, идея использовать оптоволоконный кабель для связи с дроном пришла в головы инженеров ещё до начала СВО. Готовые боевые единицы выпускает немецкая компания HIGHCAT. Ранее в прессе писали о том, что несколько беспилотников серии НСХ уже получили украинские военнослужащие. Дрон обладает широким спектром действия и способен выполнять задачи в роли дрона-камикадзе, а также вести разведку в радиусе 15 километров. За счёт использования кабеля НСХ не подвержен работе средств радиоэлектронной борьбы, что делает его крайне опасным. Немецкий беспилотник способен провести в воздухе до 49 минут, но точных данных о полезной нагрузке и весе боевой части не приводится. Вполне возможно, что российский аналог стал ответом на применение НСХ с украинской стороны. Скорее всего, больше информации об этом мы получим в ближайшее время, о чём также пишут военкоры. Напомним, ситуация в Курской области продолжает оставаться тяжёлой. Сообщается, что активная фаза продвижения украинских войск подошла к концу, а в ближайшие дни наступит перелом. Российские власти продолжают насыщать группировку средствами связи, оружием и беспилотными аппаратами. Военкоры пишут, что часть успехов армии РФ действительно связана с массовым применением дронов-камикадзе. 

#сво #беспилотники #дроны
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В Курской области начали применять новые ударные дроны «Князь Вандал Новгородский»
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