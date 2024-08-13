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Bublik1
В США долг в $35 трлн назвали главным вызовом для экономики и всей финансовой системы страны
По мнению некоторых политиков, даже климатические изменения не окажут такого влияния на наполнение бюджета США

Ещё несколько лет назад обслуживание государственного долга требовало от правительства США тратить в год около 1 триллиона долларов. Даже такая сумма считалась слишком большой, но власти предпочитали закрывать глаза на проблему, продолжая заимствовать внушительные суммы денег. Эксперты отмечают, что стремительный рост долговых обязательств начался при Обаме, продолжился при Трампе и достиг своего апогея во времена правления Байдена. По итогам июля 2024 года совокупный госдолг достиг 35 триллионов долларов. Ну а поскольку бюджет США исполняется с большим дефицитом, то долг продолжит увеличиваться, требуя на обслуживание 3 триллиона долларов в год. В настоящее время частные и государственные инвесторы всё ещё готовы вливать деньги в трежерис, но аппетиты финансового регулятора продолжат расти. Часть политиков уже начала бить тревогу, тогда как многие смотрят на происходящее спокойно. Высказывается мнение, согласно которому правительство в любой момент может нарисовать нужное количество триллионов долларов, выплатив все обязательства перед держателями ценных бумаг. 

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Такой подход многим экспертам кажется крайне опасным не только для финансовых институтов США, но и для глобальной экономики. Несмотря на попытки уйти от американского доллара, значительная часть международных расчётов пока осуществляется именно в этой валюте. Переводы в национальных валютах достигли своего предела и не растут, ну а часть надежд связывается с БРИКС. Предполагается, что финансовые институты содружества создадут цифровую валюту, которая получит привязку к цене золота. Пока точной информации о появлении подобной системы платежей в прессе нет, ну а американская валюта продолжает сталкиваться со значительными проблемами. Любопытную заметку опубликовали журналисты The Washington Times, ссылающиеся на Бюджетное управление Конгресса США. Оказывается, растущий госдолг сильно тревожит часть американских элит. Представители Конгресса полагают, что нужно как можно быстрее остановить заимствования. Даже если прекратить наращивать долги сегодня, то последствия будут катастрофическими. Ну а в случае, если госдолг продолжит увеличиваться, то финансовой системе США будет нанесён критический урон. 

В The Washington Times пишут, что в ближайшие 30 лет проблема госдолга приведёт к сокращению экономики на 3.2%. Даже сегодня, когда мир переживает экономический кризис, а в Еврозоне наблюдается рецессия, экономика США продолжает оставаться стабильной и демонстрирует признаки роста. Эксперты считают, что слишком долго так продолжаться не будет, рекомендуя заняться госдолгом прямо сейчас. После изучения всех ключевых показателей выяснилось, что проблема накопления госдолга станет самым значительным вызовом для Америки и превышает самые пессимистичные последствия изменения климата. Якобы, даже при самом плохом сценарии, борьба с климатическими изменениями будет стоить США всего 1% бюджета, тогда как накопление долговых обязательств не просто заставить тратить больше денег, но и приведёт к дополнительным потерям, восполнить которые окажется сложно. Часть конгрессменов рекомендует правительству пересмотреть расходную часть бюджета. Кто-то даже указывает в сторону армии, тогда как другие считают избыточными траты на социальную сферу и здравоохранение. Несмотря на усиление внимания к проблеме беженцев, ситуация в США становится всё сложнее, а значит деньги тратятся не самым эффективным образом. 

Но финансовыми и экономическими проблемами всё не ограничится. Журналисты пишут, что накопление госдолга вымывает средства из бюджета, которые должны были пойти на другие направления. Согласно подсчётам, железные дороги нуждаются в срочной модернизации. Не лучше делать обстоят и с автомобильными дорогами, а всё это требует десятков миллиардов долларов, взять которые сегодня негде. Требуется повышать эффективность работы энергосистемы, а также внедрять технологии на уровне штатов, но федеральные власти не могут себе позволить дополнительные расходы. Учитывая тот факт, что долги будут расти, средств станет ещё меньше. На этом фоне вызывает удивление только тот факт, что деньги в США в полном объёме выделяются только под военные нужды. Разумные политики есть и в Конгрессе, но голоса этих людей тонут в море лоббистов производителей оружия и частных военных компаний. 

#финансы #экономика #госдолг сша
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