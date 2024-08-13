А между тем крупные держатели Bitcoin выводят деньги с бирж

Существует несколько сложных аналитических инструментов, позволяющих прогнозировать курсовые перепады на фондовых рынках. Чаще всего речь идёт о линейных графиках, в рамках которых можно заметить точки напряжения, свидетельствующие об активном движении капитала в одну из сторон.

Рынок криптовалют слишком молодой, поэтому очень часто подобные инструменты выдают ложные результаты. Более точных средств для прогнозирования не существует, но есть так называемые ситуативные индикаторы, позволяющие определять настроения участников рынка в данный момент времени. Одним из таких инструментов является индекс «страха и жадности». Поскольку рынок цифровых активов полностью зависит от курса Bitcoin, то нет ничего удивительного в том, что данный индекс определяет настроения инвесторов и рядовых покупателей именно в рамках первой криптовалюты.

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Вычисляется индекс, исходя из соотношения показателей динамики рынка, волатильности, упоминаниях в социальных сетях, реакции на определённые новости со стороны инвесторов и рядовых пользователей, а также некоторых других данных, включая особенности поисковых запросов. Поскольку индекс «страха и жадности» вычисляется достаточно просто, то его часто используют для понимания того, куда в ближайшие дни может двинуться курс цифрового золота. Пока хороших новостей для держателей криптовалют у нас нет, ведь показатели находятся на отметке экстремального страха. Всего шкала имеет 100 делений. Если покупательский спрос большой, инвесторы воодушевлены, а рынок вот-вот совершит прорыв, то наблюдается высокие показатели жадности. В случае же, если всё идёт плохо, преобладает страх. Сегодня индекс опустился до отметки в 25 пунктов, а всё говорит о приближении очередной коррекции.

По словам аналитиков, не всё так очевидно, ведь представленные выше прогнозы не всегда способны дать точную картину происходящего. Специалисты обращают внимание на тот факт, что за последний месяц крупные держатели цифровых активов активно выводили средства с централизованных бирж. Приводятся следующие цифры: начиная с 11 июля с криптобирж было выведено ВТС на 6 миллиардов долларов. Совокупное количество Bitcoin на биржах опустилось до 2.58 миллиона монет, что составляет чуть больше 160 миллиардов долларов. Это самый низкий показатель начиная с 2018 года. Обычно такой тренд свидетельствует о намерении крупных держателей консолидировать средства в своих руках в ожидании очередного подорожания. Пока о кризисе ликвидности речь не идёт, но если отток средств продолжится, то это рано или поздно приведёт к дефициту предложения, что тут же окажет влияние на курс первой криптовалюты.

По данным аналитиков, лидером среди всех бирж остаётся Coinbase, сосредоточившая в своих руках 840 000 ВТС на сумму 50 миллиардов долларов. Биржа удерживает и другие активы, и всё это составляет внушительный портфель Coinbase. На балансе Binance 626 тысяч монет, что в переводе на американскую валюту равняется 37 миллиардам долларов. На третьем месте закрепилась Bitfinex, консолидировавшая 401 тысячу ВТС на 24 миллиарда долларов. Остальные игроки не имеют такого большого количества Bitcoin на своих счетах. На фоне снижения количества монет на балансе бирж аналитики говорят о приближении восходящего тренда. Считается, что крупные игроки тихо инвестируют как можно больше средств в цифровое золото, надеясь в будущем вернуть всё это на биржи с большой прибылью. Кроме того, многие держатели просто переводят криптовалюту на холодные кошельки. Такой способ хранения позволяет обезопасить средства от взлома, а также позволяет продать монеты на огромную сумму без лишних свидетелей.