Благодаря этому работать беспрепятственно смогут не только сами радиотелескопы, но и интернет получат жители регионов, где ранее Starlink был недоступен

Долгое время инициатива Илона Маска по выводу на орбиту десятков тысяч спутников казалась обычной шуткой. Так было до тех пор, пока миллиардер не запустил достаточно объектов, чтобы заткнуть всех критиков и сомневающихся. За короткий срок Starlink стал самым крупным спутниковым оператором на планете, ну а впереди стоят ещё более амбициозные планы. В настоящее время на орбите находится 1634 полностью функционирующих спутника, а в ближайшие годы число их будет постоянно увеличиваться. Даже сегодня Маск может предлагать стабильный сигнал в большей части регионов нашей планеты, а с выводом в космос ещё нескольких тысяч спутников удастся добиться близкого к 100% покрытия. Многим подобные действия кажутся настоящей победой технологий, но не обошлось без пострадавших.

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Сразу же после запуска на орбиту первых нескольких сотен спутников, у астрономов по всему миру начались проблемы. Выяснилось, что слишком яркие спутники мешают наблюдению за далёкими галактиками, сбивая настройки сверхточных телескопов. До этого в космосе ещё не было таких ярких объектов, ну а по мере увеличения спутниковой группировки помехи стали только расти. Астрономы потребовали от Маска изменить подход к запуску спутников, ну а в итоге было решено использовать специальное отражающее покрытие. Считалось, что это позволит снизить видимость объектов, но в реальности даже этого было мало. В конечном итоге было решено создать несколько «зон радиомолчания», над которыми группировка Starlink будет временно отключать передачу сигнала. Такие зоны расположены в Нью-Мексико и Западной Вирджинии, где находятся крупные обсерватории, занимающиеся изучением космоса. Долгое время Илон не мог решить проблему, что делало невозможным предоставление спутникового интернета на значительной территории США. Похоже, теперь жители этих регионов могут присоединиться ко всем владельцам Starlink, о чём накануне сообщил сам Маск.

Оказывается, специалисты SpaceX совместно с сотрудниками Национальной радиоастрономической обсерваторией (NRAO), а также Национальным научным фондом США нашли возможность направить сигнал таким образом, чтобы он не мешал работе высокочувствительного оборудования наземных обсерваторий. Известно, что сигнал со спутников будет несколько раз перенаправляться, что позволит избежать контакта с радиотелескопами, но не окажет никакого влияния на работу наземных приёмных пользовательских станций. Первой новая система заработала в штате Нью-Мексико, где находится телескоп Very Large Array NRAO. Таким образом получить доступ к спутниковому интернету смогло племя Аламо Навахо, проживающее на этой земле относительно компактно. Информацией с прессой поделился вице-президент по инжинирингу Starlink Майкл Николс. По его словам, на очереди Западная Вирджиния, где также располагается большой радиотелескоп, работу которого ранее могла навредить группировка Starlink.

В целом, спутниковая связь является несомненным шагом вперёд для человечества, поскольку позволяет подключить к интернету людей, живущих в отдалённых районах. Проблема лишь в том, как эта технология будет использоваться. Увы, но первые примеры вызывают разочарование, ведь вместо того, чтобы активно раздавать приёмные станции в бедных районах Азии и Африки Илон направил их в Украину. Сегодня ВСУ активно использует Starlink во время вторжения в Курской области, ну а вина за происходящее всецело лежит на Маске. Сам миллиардер отвергает подобные обвинения, заявляя о том, что его вынудили подписать контракт представители Белого дома. Вполне возможно, что всё так и было, но даже в этом случае идея создания группировки принадлежит Илону Маску, а значит он всё равно несёт свою долю ответственности. Можно констатировать, что применение спутниковой связи в мирных целях сталкивается со значительными вызовами и омрачено вторжением со стороны Вашингтона.