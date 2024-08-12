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Bublik1
AMD отказалась устранять уязвимость в Ryzen 5 3600Х, но обычным пользователям можно не волноваться
Под ударом находятся серии Ryzen 3000, Ryzen 2000, Ryzen 1000 и Threadripper 2000

С каждым годом процессоры становятся сложнее. Разработка архитектуры требует значительных усилий, но далеко не всегда окупается. Чип в конечном итоге может оказаться совсем не таким, как надеялись разработчики, что грозит не только финансовыми, но и репутационными потерями. Процессоры могут разочаровать потребителей, предлагая незначительный прирост быстродействия между поколениями. Именно так происходит с серией Ryzen 9000, но пока конкуренция со стороны Intel минимальная, а цены невысокие, всё кажется не таким критичным. А вот у Intel дела идут не очень, ведь аппаратные и программные просчёты уже оказали негативный эффект на спрос на глобальном рынке. Пользователи массово жалуются на поломки, а пока никакого решения проблемы нет. Согласно недавно опубликованным данным, продажи процессоров Intel последних поколений в Германии обрушились, ну а всё это говорит о том, как велика цена ошибки в полупроводниковом бизнесе. 

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Что же, многие пользователи даже не догадываются, но существуют и другие проблемы, о которых нечасто пишут в прессе. Например, какое-то время назад во всех процессорах AMD была обнаружена критическая ошибка под названием Sinkclose. Она затрагивает большую часть процессоров серии Ryzen и Threadripper и грозит вторжением в операционную систему со всеми вытекающими последствиями. Эксперты отмечают, что рядовым пользователям ничего не грозит, поскольку прежде чем эксплуатировать Sinkclose, хакерам потребуется получить доступ к ядру системы. Для этого нужно интегрировать в компьютер вредоносный объект, а всё это крайне сложно. Несмотря на это критическая ошибка может представлять опасность для бизнеса, где цена усилий взлома окупается за счёт шантажа, кражи денег или информации. Как стало известно, специалисты AMD уже разослали патч с исправлениями, который закрыл опасность взлома по сценарию Sinkclose, вот только всё не так просто, как было озвучено во рамках первого пресс-релиза. Специалисты изучили состав патча и пришли к выводу, что разработчик не стал включать туда процессоры первых нескольких серий, оставив их на откуп мошенникам. 

Например, популярный Ryzen 5 3600Х и все процессоры серии Ryzen 3000 не могут претендовать на получение патча. Это же касается и первых двух серий на базе процессоров Ryzen, что вызывает некоторое удивление. Сюда же относится и серия Threadripper 2000, а также более ранние серверные продукты. Представители AMD сообщают, что действительно не стали включать указанные выше серии процессоров в рассылку. Причина в том, что они находятся за пределами окна технической поддержки. Проще говоря, все указанные процессоры завершили жизненный цикл и отправлены на свалку истории. Эксперты ещё раз предупреждают, что рядовым пользователям волноваться не нужно. Реализовать такой сложный уровень взлома могут только крупные хакерские группы, целью которых становятся правительственные или финансовые структуры той или иной страны. Что до рядовых пользователей, то существует масса других опасностей, в число которых Sinkclose не входит. Ну а поскольку крупные компании и государственные структуры ранее закупали у AMD процессоры, то было решено разослать патч на все системы, функционирующие в рамках поддержки Ryzen Embedded и EPYC Embedded. Подобные компьютеры часто работают в режиме 24/7, а их заражение поставит под угрозу сотни тысяч устройств, получающих сервисную поддержку или консультации от крупных серверов. 

#amd #процессоры #ryzen
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