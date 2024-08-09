Человеческая психика таит в себе множество тайн, на одну из которых недавно стало меньше

Каждый из нас так или иначе сталкивался с так называемым эффектом дежавю. В какой-то момент нам кажется, что те или иные события мы уже раньше переживали. Кто-то видит копии людей или животных, другие отмечают сходство в словах и действиях совершенно незнакомых людей. Можно привести массу примеров, но в данном случае важно лишь то, что чувство дежавю не перестаёт нас преследовать на протяжение всей жизни. Некоторые люди видят в происходящем свидетельство существования сверхъестественных сил и даже бога, тогда как другие связывают такой эффект с нахождением в некой матрице. Похоже, все эти люди смотрели слишком много фильмов, поскольку учёные уже давно дали ответ на то, как дежавю возникает. Считается, что в дело вступает защитный механизм нашего мозга, отвечающий за анализ событий, памяти и многих других аспектов жизни. Даже частично похожие событие, люди или животные могут интерпретироваться как одинаковые, поскольку мозг экономит энергию и не тратит её на то, что ему кажется понятным.

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Словом, данный феномен хорошо изучен, но есть аспекты нашей психики, в которые учёные только начинают прокладывать путь. Недавно команда исследователей получила Шнобелевскую премию за исследование феномена жамэвю. Таким словом называется редкое когнитивное явление, при котором знакомые объекты, слова или действия внезапно кажутся новыми или странными. Новое исследование проливает свет на механизмы, лежащие в основе работы памяти и восприятия и может сыграть ключевую роль в изучении сложных когнитивных процессов нашего мозга. Жамэвю произошло от французского jamais vu или никогда не виденное. Можно считать его прямой противоположностью феномена дежавю. Если при дежавю человек ощущает, что он уже переживал текущую ситуацию, хотя на самом деле она новая, то при жамэвю происходит обратное: хорошо знакомая вещь или ситуация внезапно кажется совершенно незнакомой и даже странной. Например, вы можете неоднократно писать знакомое слово, но в какой-то момент оно начинает казаться вам неправильным или бессмысленным.

Исследование, удостоенное Шнобелевской премии, началось с простой гипотезы: если повторять одно и то же слово или действие многократно, оно может потерять свой смысл и вызвать ощущение жамэвю. Чтобы проверить эту идею, учёные провели серию экспериментов. В первом эксперименте 94 студента многократно переписывали одно и то же слово. Участники работали с 12 разными словами, варьирующимися по частоте использования в языке – от распространённых (например, дверь), до редких (меч). Испытуемые переписывали слова как можно быстрее, при этом они могли остановиться, если почувствуют необычные ощущения или физическую усталость. Результаты показали, что около 70% участников остановились хотя бы раз, ощущая нечто, что учёные определили термином жамэвю. Чаще всего это происходило через минуту после начала эксперимента, после 33 повторений. Что любопытно, такой эффект вызывают знакомые слова, тогда как более редкие не приводят к жамэвю.

Во втором эксперименте использовалось только слово «the», которое считается одним из самых распространённых в английском языке. Из 90 участников 55% сообщили о появлении жамэвю примерно после 27 повторений. Испытуемые описывали свои ощущения, как полная или частичная потеря смысла слова или ощущение, что это не совсем слово, а нечто чужеродное. Согласно выводам учёных, жамэвю может служить важным сигналом для мозга, предупреждающим, что процесс стал слишком автоматическим и потерял осмысленность. Это явление позволяет мозгу перенаправить внимание на более значимые задачи. В этом смысле жамэвю может рассматриваться как естественный механизм проверки реальности, помогающий избежать зацикливания на рутинных действиях.

Хотя исследование феномена жамэвю представляет собой значительный шаг вперёд в когнитивной науке, учёные признают, что их работа не является совершенно новой. В 1907 году американский психолог Маргарет Флой Уошберн провела подобные эксперименты и заметила потерю ассоциативной силы в словах, на которые долго смотрели. Эти слова начинали казаться странными и фрагментарными. Современные исследования, таким образом, возвращают к жизни интерес к интроспективным методам, которые были популярны в ранней психологии, но впоследствии утратили актуальность. Учёные полагают, что понимание жамэвю может оказаться полезным для изучения и лечения некоторых когнитивных расстройств, таких как обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). При ОКР пациенты часто сталкиваются с навязчивыми мыслями и повторяющимися действиями, такими как многократная проверка, заперта ли дверь. Это повторение может привести к тому, что действие утратит смысл, и человек теряет уверенность в том, что дверь действительно заперта.