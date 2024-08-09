GTA Online теряет пользовательскую базу, а до выхода Grand Theft Auto VI ещё больше года

Согласно официальной статистике, продажи Grand Theft Auto V достигли отметки в 200 миллионов копий, что стало настоящим рекордом для индустрии развлечений. Сложно сказать, сколько из данного количества относится к подарочным экземплярам. Напомним, несколько лет назад магазин Epic Games Store проводил раздачу полной лицензионной версии Grand Theft Auto V, предлагая не только доступ к одиночной компании, но и возможность играть в онлайне. Миллионы геймеров получили ключи активации, что сделало сервис GTA Online ещё более популярным. А между тем с момента выхода Grand Theft Auto V прошло почти 11 лет, что делает игру не просто старой, но и технически устаревшей. Сделать движок более продвинутым не выйдет, а точная дата релиза Grand Theft Auto VI всё ещё не назначена.

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Согласно заявлениям руководства Take-Two Interactive Software, самая ожидаемая игра в истории выйдет только в 2025 году, но других подробностей не называется. Похоже, разработчикам придётся поторопиться, ведь долгое время обеспечивающая компанию значительной выручкой GTA Online начинает демонстрировать признаки упадка. Сообщается, что во втором квартале сервис принёс прибыль в размере 1.22 миллиарда долларов, тогда как прогнозы аналитиков обещали не менее 1.25 миллиарда. Эксперты пишут об общем падении выручки Take-Two, называя целый ряд причин. Прежде всего в какой-то момент издатель стал слишком зависим от одной серии. Пока дела у GTA Online идут относительно неплохо, но что будет, если Grand Theft Auto VI разочарует ожидания геймеров, остаётся только догадываться. Нет никаких сомнений, что первые продажи будут высокими, но и затраты на производство постоянно растут. По данным некоторых инсайдеров, бюджет продолжения легендарной серии превысит 500 миллионов долларов. Если учитывать маркетинг и многие другие затраты, то сумма может увеличиться до 700 и более миллионов.

При этом значительная часть денег уже потрачена, а на доходы оказывает давление инфляция. Нужно зарабатывать ещё больше, но сделать этого в ближайший год не выйдет. Дело в том, что Grand Theft Auto VI станет самой продаваемой игрой всех времён и народов, сомневаться не приходиться, но на карту поставлено слишком многое. Стоит учитывать, что первые продажи будут только на игровых приставках, тогда как на персональные компьютеры новинка поступит с большим опозданием. Неясно, готовит ли Take-Two обновление для GTA Online, но в текущем состоянии игровая вселенная начинает медленно деградировать. Сообщество ждёт перемен, а всё это будет отражаться на доходах разработчика в ближайшем году. Представители Take-Two рационально оценивают потенциал Grand Theft Auto VI и полагают, что значительный рост прибыли произойдёт только в 2026 году и будет наблюдаться до 2027 финансового года. Пока же ожидается падение доходной части ниже прогнозов аналитиков. Несмотря на подобные заявления акции Take-Two даже немного подросли в цене, а разработчики заявляют, что готовят геймерам массу приятных сюрпризов.

Якобы, прямо сейчас портфолио студии состоит из сорока игр, которые выйдут до 2027 года. Главный упор делается на Grand Theft Auto VI, но разработчики готовят и другие проекты. Известно, что за финансовый 2024 год, завершившийся 31 марта, студия заработала 5.33 миллиарда долларов. Между тем, годом ранее, убыток достигал 1.12 миллиарда, тогда как на этот раз студия ушла в минус на 3.74 миллиарда долларов. Можно предположить, что виной всему стала именно Grand Theft Auto VI, которая требует значительных расходов. Не все деньги идут на разработку новой игры, но в данном случае важно лишь то, что создание такого крупного проекта оказывает давление на все подразделения. По итогам ближайших кварталов Take-Two планирует зафиксировать ещё более серьёзные убытки, а как уже отмечалось выше, на карту поставлено слишком многое. Если отток геймеров из GTA Online продолжиться, то разработчикам придётся искать дополнительные источники финансирования, хотя за долгие годы благоденствия Grand Theft Auto V должна была принести достаточно денег, чтобы окупить разработку амбициозного проекта стоимостью даже в 1 миллиард долларов.