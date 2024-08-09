В регион также переброшены силы спецназа "Ахмат"

Сегодня пошёл четвёртый день после начала наступательной операции украинской армии в Курской области. Первоначально в атаке были задействованы силы одного батальона, но после плацдарм расширился за счёт резервных бригад. Военкоры спорят о том, сколько в настоящее время сил противника находятся на российской территории, тогда как представители Минобороны рапортуют о накоплении резервов и стабилизации линии соприкосновения. Судя по поступающим данным, значительных продвижений у ВСУ уже не будет, но в данном случае многое зависит от нескольких факторов. Прежде всего военкоры рапортуют о накоплении сил на других направлениях возле государственной границы РФ. Кроме того, Зеленский для развития успеха может бросить в бой дополнительные подразделения, что усложнит оборону определённых участков.

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Эксперты отмечают, что подвод российских резервов проходит слишком медленно. В теории, тысячи бойцов могли быть переброшены сюда при помощи вертолётов, но вместо этого использовался наземный транспорт. Это в значительной степени замедлило подход резервов, позволив украинской армии задержаться на российской территории. По мнению военкоров, все эти дни ВСУ не только двигались вперёд, но и укрепляли позиции. В занятых населённых пунктах проживают люди, а значит сбрасывать авиабомбы не выйдет. Придётся вести штурм силами пехоты, что приведёт к затягиванию боевых действия на данной территории. Известно, что российское командование использует несколько наиболее эффективных подразделений, способных решать поставленные задачи в сжатые сроки. Ещё вчера стало известно о возвращении бойцов ЧВК «Вагнер».

По словам «музыкантов» можно сделать вывод, что они только вернулись в страну и сразу же были отправлены в Курскую область. Данное подразделение известно своей эффективностью и вошло в состав «Росгвардии» в 2023 году. Многие военкоры пишут, что присутствие «вагнеровцев» стало хорошей новостью для сражающихся в Курской области российских военнослужащих. На информацию отреагировали и в Украине, но с негативным подтекстом. Находящиеся на российской земле силы ВСУ считаются элитными, но даже эти подразделения опасаются прямого столкновения с ЧВК «Вагнер». Чуть позднее стало известно о прибытии спецназа «Ахмат». Сколько именно бойцов российской армии будет решать поставленные задачи в регионе, не сообщается. В Минобороны отмечают, что идёт накопление сил. Военкоры полагают, что ближайшие дни станут решающими. В настоящее время наступление ВСУ удалось остановить на большинстве направлений, но пока обратить противника в бегство не выходит.

Добавим, что сегодня ночью была произведена массированная атака на Липецкую область. Противник использовал многочисленные беспилотные аппараты, что привело к повреждению гражданских объектов. По информации военкоров, под удар попал и военные аэродром. Сообщается, что об атаке знали заранее, поэтому все самолёты удалось перебросить на другие места дислокации. На аэродроме присутствует возгорание, а использовать эту площадку для вылета авиации какое-то время не удастся. Насколько это снизит эффективность нанесения ударов по украинской группировке, пока неясно. В любом случае эксперты полагают, что выбить противника с российской территории будет непросто. Украинская армия не только подвела резервы, но и закрепилась в уже занятых населённых пунктах. Предполагается, что изначально расчёт делался на показательную акцию, не имевшую задач значительно продвижения. Похоже, в какой-то момент планы изменились.