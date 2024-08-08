Это не значит, что мыть чайник не нужно, но и усердствовать в этом вопросе также не стоит

Несмотря на значительные технологические достижения, человечество пока не способно договориться о том, как будут решаться ключевые экологические проблемы. Учёные всё ещё не выяснили, насколько сильным может быть воздействие антропогенного фактора на глобальное потепление. Согласно наиболее правдоподобным исследованиям, вулканические выбросы в океанах генерируют значительно больше парниковых газов, чем все люди на планете, что ставит под сомнение попытки экологов отказаться от углеводородов во имя благой цели. Не исключено, что глобальное потепление не имеет прямого отношения к деятельности человека, но даже в этом случае остаются сферы, где антропогенный фактор оказывает негативное влияние на природу.

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Прежде всего человечество ответственно за массовое истребление видов. Люди веками уничтожали животных, обитавших с ними по соседству, ну а после появления судоходства и железных дорог давление на окружающую среду усилилось. Мы вырубаем леса, добываем полезные ископаемые и нарушаем естественный баланс, забирая больше, чем природа может дать. Многие учёные полагают, что со временем экосистемы восстановятся, но пока человечество не готово остановиться. Вырубка лесов снижает генерацию кислорода, а низкий уровень жизни коренных народов Африки толкает проживающих там людей на браконьерство. Каким будет лицо нашей планете к началу следующего века, остаётся только догадываться, ну а одним из главных вызовов для последующих поколений станет проблема пластиковых отходов. За несколько десятилетий человечество произвело так много пластика, что сегодня следы его можно встретить буквально везде.

В интернете широко расходятся фотографии с огромными дрейфующими кучами мусора в океане. Сотни тысяч и даже миллионы пластиковых бутылок и упаковки от продуктов питания то и дело выбрасывает на сушу, но решать проблему экологи пока не готовы. Партия «Зелёных» погрязла в политических склоках и больше интересуется войной, чем борьбой с экологическими вызовами. Максимум, на что способны представители «Зелёных» – это запретить продажу автомобилей на ископаемом топливе в Европе, ну а пока каждый из нас сталкивается с последствиями принятых много десятилетий назад решений. Учёные находят следы микропластика буквально везде: от организма человека, до коровьего молока и икры рыб в океанах. Но особенно всё плохо с питьевой водой. По информации исследователей, даже глубокая очистка не способна избавить воду от микропластика, но есть способ, позволяющий значительно снизить количество вредных веществ. Команда учёных из Медицинского университета Гуанчжоу и Университета Цзинаня в Китае опубликовала результаты долговременных исследований, доказывающих высокую эффективность кипячения в борьбе с микропластиком.

Учёные добавляли в воду нанопластик и микропластик, а после подвергали простому кипячению. Как выяснилось, в процессе выделяется так называемая накипь, представляющая собой карбонат кальция. Её можно заметить внутри чайников, а именно это вещество способно удерживать фрагменты пластика в своей плотной корке. Особенно эффективно происходит поглощение в жёсткой воде, но даже мягкая вода после кипячения потеряла до 50% микропластика. В случае, если микропластик не оседал на внутренней поверхности чайника, то его удалось удалить при помощи обычного металлического фильтра. Такой стоит на каждом современном чайнике, когда вы заливаете кипяток в свою кружку. Учёные полагают, что более частое употребление кипячёной воды снизит количество микропластика в организме людей в будущем.

Кипячение называется жизнеспособной стратегией, но проблема лишь в том, что традиция кипятить воду существует далеко не в каждом регионе. Даже при приготовлении чая многие народности нагревают воду до 80 градусов, ну а в этом случае добиться максимального эффекта не получится. Учёные отмечают, что долговременная плотная накипь на чайнике удерживает больше микропластика. Если вы используете электрический стеклянный чайник, то карбоната кальция там может и не быть. Всё это не значит, что нужно не удалять следы накипи. На самом деле карбонат кальция в больших количествах наносит организму вред, поэтому удалять напить всё же следует.