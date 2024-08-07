Скорее всего, на процессоры и видеокарты следующего поколения решение не повлияет

Если вам кто-то скажет, что рынок полупроводников статичен и не меняется годами, то можете показать этому человеку статистику, согласно которой за последние годы произошли кардинальные перемены. Больше 20 лет Intel оставалась ведущей полупроводниковой компанией, но в 2023 она впервые опустилась на второе место, уступив тайваньской TSMC. Известно, что лидер заработал 69.3 миллиарда долларов, ну а американский гигант получил скромные 54.23 миллиарда долларов. Samsung без труда удерживает третью позицию, заработав за прошлый год 50.99 миллиарда долларов. Судя по тем данным, что были опубликованы совсем недавно, TSMC продемонстрирует очередной рекорд, заработав ещё больше денег. Так, если во втором квартале 2023 тайваньская компания получила чистую прибыль в размере 5.5 миллиарда долларов, то с апреля по июнь 2024 удалось заработать 7.6 миллиарда. Аналитики ожидают, что третий квартал покажет ещё более значительные результаты, ну а на этом фоне можно заметить, как растёт жадность руководства и ключевых инвесторов этой компании.

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Ещё совсем недавно эти же люди критиковали Intel за монопольное положение на рынке, ну а сегодня ведут ещё более агрессивную политику. Технологические инсайдеры пишут, что в настоящее время все актуальные производственные мощности тайваньской компании загружены на 100%. Желающих разместить заказы так много, что небольшим компаниям приходится выстраиваться в длинную очередь. Ожидание достигает полугода, а сроки поставок то и дело сдвигаются. Альтернативным решением выступает размещение заказа на мощностях Samsung, тогда как крупные компании всё же предпочитают TSMC. Особенно сложно получить доступ к наиболее актуальным технологическим нормам. Бронировать производство приходится за несколько лет, а вносить предоплату раньше неповоротливых конкурентов. Ну а поскольку спрос превышает предложение, то руководство тайваньской компании решило повысить стоимость услуг. Как стало известно, уже совсем скоро подорожает выпуск чипов, созданных на базе 5-нм, 4-нм и 3-нм узлов. Samsung не располагает значительными мощностями в данных сегментах, поэтому ожидать конкуренции не приходится. Инсайдеры отмечают, что руководство TSMC уже разослало всем ключевым партнёрам новые ценны на свои услуги и намерено воспользоваться удачным стечением обстоятельств с максимальной пользой.

По данным инсайдеров, цены на указанные выше нормы увеличатся на 8%, а всё это отразится на наиболее массовых продуктах. Первыми пострадают Apple и Qualcomm, заказывающие чипы на базе 3-нм технологического процесса. Платить больше придётся и Intel. Напомним, американская компания впервые в истории заказала новую серию настольных процессоров у другого подрядчика. Разработка узла Intel20А идёт неспешно, а другого выбора не было. 3-нм нормы использует в своих видеокартах NVIDIA, а в последнее время спрос на высокопроизводительные графические ускорители бьёт все рекорды. Переходить выше 4-нм в этом году AMD не станет, но данный узел также подорожает. Скорее всего на стоимость продуктов нового поколения, которые планируют выпустить все указанные выше производители, решение TSMC не окажет никакого влияния. Известно, что подобные вещи оговариваются заранее и чётки прописаны в контракте. Благодаря этому обе стороны получают определённые гарантии, ну а в данном случае заказчики окажутся в более выгодном положении.

Эксперты отмечают, что успех TSMC может оказаться под большим вопросом. Огромные доходы компании обеспечивает NVIDIA, но всё больше аналитиков с сомнением смотрят на перспективы умных алгоритмов. В данную отрасль уже инвестированы десятки миллиардов долларов, но пока результат оказывается ниже ожиданий аналитиков. В 2025 Intel планирует перейти на собственные технологии выпуска процессоров, ну а это потеря ещё одного клиента. В итоге аппетиты тайванцев могут сыграть с ними злую шутку, ведь к осени 2025 Samsung предложит более выгодные цены на доступ к 3-нм технологическим нормам. У некоторых компаний вариантов нет, поскольку разработки оптимизированы под технологии TSMC, тогда как многие другие предпочтут разумную экономию. Не исключено, что несколько кварталов тайванцы будут демонстрировать значительную прибыль, ну а проблемы начнутся гораздо позднее. Если ничего не изменится, а спрос продолжит расти, то эксперты ожидают подорожания процессоров и видеокарт. Полупроводниковая продукция и без того стоит немало, ну а растущие аппетиты оказывают на потребителей значительное давление. Всё больше денег оседает в карманах контрактного производителя, мешая здоровой конкуренции и лишая многих людей доступа к новым компьютерам и смартфонам.