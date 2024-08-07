Пока повода для оптимизма нет, ведь приставка умеет запускать игры, выпущенные 15 лет назад

С тех пор как президент России обратил внимание на потенциал рынка видеоигр прошло уже почти полгода. За это время успели высказаться как ведущие политики, так и общественные деятели, не считая армию экспертов, представители которой часто имеют прямо противоположное мнение по тем или иным вопросам. Не так давно стало известно о встрече руководителей российских технологических компаний с представителями правительства. В рамках беседы были озвучены основные проблемы, а также пути их решения. Похоже, власти подталкивают отечественных производителей к выпуску российской игровой консоли, но подробностей на этот счёт в прессе очень мало. Не факт, что озвученная ниже информация имеет правдоподобный характер. Нужно учитывать, что любые слухи могут оказаться ложными, но пока ничего более конкретного у нас нет.

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Как стало известно, в ходе очередного совещания были оговорены технические характеристики процессора, который станет частью российской игровой приставки. Якобы, внутри будет находиться «Эльбрус-2С3», принадлежащий к шестому поколению. Камень имеет два ядра, работающих на тактовой частоте 2 ГГц и должен был выпускаться по 16-нм технологическим нормам на мощностях тайваньской TSMC. Поскольку эта компания ввела против России санкции, то получить достаточное количество процессоров больше негде. Сколько чипов находится в руках у российской компании, остаётся только догадываться, но число их явно меньше, чем требуется для массового выпуска консоли. Сам процессор справляется с запуском приложений под операционными системами Linux и Windows, а источники утверждают, что тестовая версия приставки даже продемонстрировала потенциал в работе с играми.

Судя по изображению, встроенное графическое ядро «Эльбрус-2С3» легко справляется с играми, выпущенными больше 15 лет назад. В число указанных входит GTA 3, Serious Sam, Doom 3 и другие старички, занимающие почётное место в рядах некогда популярной классики на полках фанатов. За счёт использования энергоэффективного процессора, корпус приставки будет небольшим, но главные претензии предъявляются не к размерам. Если такая приставка действительно готовится к выпуску, то она станет настоящим провалом и распилом бюджета. Сегодня несколько крупных компаний занимаются выпуском консолей, которые тянут компьютерные игры. При этом существуют компактные варианты в виде небольшого планшета, неплохо справляющиеся даже с требовательными новинками. Тот же Steam Deck поддерживает тысячи игр, но выполнен в удобном форм-факторе и не требует подключения телевизора или монитора. При этом базовую версию такой приставки можно купить в России дешевле 50 тысяч рублей. Учитывая наличие более мощного процессора, Steam Deck выглядит привлекательнее, а убедить геймеров играть в игры 15-летней давности во имя патриотизма не получится.

Источники отмечают, что консоль была продемонстрирована в рамках совещания в профильном ведомстве и обладает широким спектром возможностей. Например, она может выступать в роли медиацентра, использоваться для видеоконференций, а также для решения многих других задач. Указывается, что релиз отечественной приставки намечен на 2028 год, а более точных данных нет. Не исключено, что в настоящее время инженеры занимаются проектированием, но без использования зарубежных процессоров идея может затеряться в кабинетах чиновников. Причина в том, что рынок перенасыщен. Количество предложений огромно, ну а российская приставка всё равно не будет дешёвой. Для удешевления придётся выпускать её в количестве нескольких миллионов в год, но продать людям оборудование, способное тянуть только игры 15-летней давности (на момент выхода 20-летней давности) не получится.