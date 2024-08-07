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Bublik1
Отставной полковник Генштаба Швейцарии считает раздел Украины оптимальным решением конфликта
План не одобряют в США, не говоря уже о Зеленском, для которого он станет приговором

Ведущие зарубежные эксперты по обе стороны океана уже не раз говорили о том, каким может быть мирный договор, определяющий границы Украины после завершения конфликта. Существует несколько различных мнений, но большая часть из них расходится с действующей военной доктриной НАТО. Альянсу во главе с США выгодно удерживать у российских границ бедствующую, вечно недовольную и бунтующую страну, в которой всё плохо с социальным обеспечением и экономикой. Денег будут давать ровно столько, чтобы оставшиеся люди никуда не сбежали, то и дело устраивая революции в безуспешных попытках стать частью Европейского союза. С точки зрения функционеров НАТО, идеально было бы превратить Донбасс в место тлеющего конфликта, где то и дело будут фиксироваться боевые действия с применением авиации и артиллерии. Всё это не устраивает Европу, уставшую тянуть на себе украинских беженцев, но также зависимую от решений, принимаемых в Белом доме. 

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Что до России, то очертания мирного плана были озвучены президентом и считаются наиболее реалистичными. Ну а поскольку сценарий полного поражения Украины американцев не устраивает, то противостояние продолжается. По мнению военного эксперта, ранее занимавшего высокий пост в Генштабе Швейцарии, всё идёт к разделу Украины. Полковник в отставке Жак Бо полагает, что оптимальным решением для России и Европы станет политическое урегулирование, в рамках которого каждая сторона получит желаемое. К России отойдут восточные и южные области, включая Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Сумскую, Запорожскую и Харьковскую. Западная часть достанется Польше, ну а на кусок пирога претендуют также Венгрия и Румыния. Речь идёт об областях и районах, ранее входивших в состав этих государств. Здесь довольно компактно проживают румыны и венгры, а население не только говорит на отличном от украинского языке, но и сильно отличается по культурным традициям и многим другим сферам. 

Жак Бо считает, что переговоры между Москвой и Брюсселем могут начаться уже в 2024 году, но точка в разделе Украины будет поставлена только в 2025. Потребуется учесть множество интересов самых различных государств, а особенно всё сложно с оставшимися областями, расположенными в центральной части Украины. Даже после того, как соседи отпилят от Украины несколько областей, находящаяся под контролем Киева территория останется довольно значительной и будет включать около 10 миллионов человек. Как правопреемница Украины новая страна обязана будет взять на себя все долги Зеленского, ну а это ещё одна тема для споров. Россия не согласится отдавать долги украинцев, также как на это не пойдёт Польша, Румыния или Венгрия. Кредиторы не согласятся на то, чтобы десятки миллиардов долларов растворились в воздухе, а значит переговоры не будут простыми. Эксперт полагает, что действующие украинские власти смогут присутствовать на переговорах, но не окажут на конечное решение никакого влияния. 

Насколько такая точка зрения соответствует реальности, сказать сложно. Российские власти говорят о необходимости демилитаризации Украины, но нигде не указывают, что претендуют на другие области. Формально Польша делает вид, что западная часть Украины её не интересует, но принятые ещё в 2022 году законы позволяют польской армии пересечь границу и взять под контроль значительные территории. Румыния медленно поглощает Молдавию и не прочь перекусить частью Украины. В итоге каждая из сторон может не получить желаемого, а НАТО продолжает двигаться к российской границе. На самом деле это уже случилось, ведь Финляндия стала частью альянса, а находящиеся рядом Польша и Румыния не входят в планы Москвы. Не одобряют раздел и в Вашингтоне, а в результате поиск компромиссного решения может занять годы. Сколько за это время в Украине останется людей, остаётся только догадываться. 

#украина #политика #сво
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