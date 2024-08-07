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Bublik1
Micron намерена представить первый SSD стандарта PCIe 6.0, который пока не поддерживается на ПК
Технология если и будет востребована, то случится это ещё очень нескоро

Большая часть владельцев персональных компьютеров уже давно перешла на твердотельные накопители. Это не значит, что жёсткие диски пропали из продажи. На самом деле старая технология отлично себя чувствует, предлагая лучшее соотношение между ценой и ёмкостью, если требуется купить накопитель объёмом 10 Тб и выше. HDD находят применения в облачных хранилищах, где высокая стоимость SSD делает новые технологии нерентабельными. На самом деле сегмент твердотельных накопителей достаточно обширный, предлагая конечному покупателю большой выбор моделей и технологий. Массовый потребитель ориентируется на PCIe 3.0, ну а энтузиасты смотрят в сторону более скоростных решения на базе интерфейса PCIe 4.0. Существуют твердотельные накопители последнего поколения, подключающиеся к материнским платам, с разъёмом PCIe 5.0, но даже энтузиасты не спешат раскупать подобные решения. 

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Причина в том, что высокая скорость заметна только в нескольких рабочих сценариях и синтетических тестах. Проще говоря, если речь идёт о запуске игры, то почувствовать разницу от перехода с PCIe 3.0 на PCIe 5.0 будет невозможно. А между тем реальные скоростные показатели увеличатся в 3-4 раза, что оказывает негативное влияние на конечную стоимость подобных устройств. PCIe 5.0 появились несколько лет назад, но всё ещё остаются нишевыми, а многие потенциальные покупатели даже не знают о существовании подобных SSD. На самом деле получить максимальную скорость в синтетических тестах возможно только после покупки соответствующего процессора с поддержкой PCIe 5.0 и флагманской материнской платы. Ну а поскольку всё это стоит очень дорого, то количество скоростных твердотельных накопителей в рознице находится на уровне погрешности. Похоже, некоторым производителям нечем заняться, поскольку вместо того, чтобы наращивать мощности и повышать эффективность существующих технологий Micron готовится к выпуску SSD с поддержкой интерфейса PCIe 6.0.

Для понимания происходящего нужно знать пиковую скорость каждого из указанных поколений твердотельных накопителей. Итак, PCIe 3.0 обеспечивает процесс чтения и записи на скорости до 3500 МБ/с. Значительная часть таких SSD демонстрирует более скромные показатели, что позволяет удерживать цены на приемлемом для конечного покупателя уровне. PCIe 4.0 может выдавать до 7500 МБ/с, но даже флагманские модели редко оказываются быстрее 7000 МБ/с. В теории, PCIe 5.0 может читать и записывать данные на скорости до 15 000 МБ/с (15 ГБ/с), но в реальности мы не встречали ни одного твердотельного накопителя, показатели записи которого оказываются выше 12 ГБ/с. На самом деле большая часть таких SSD выдаёт не выше 10 ГБ/с, но в данном случае это не имеет никакого значения. Что до PCIe 6.0, то новый стандарт предложит ультимативные скоростные характеристики, обеспечивая возможность записи и чтения до 26 ГБ/с. Насколько быстрым станет первый SSD производства Micron, остаётся только догадываться, ведь пока производитель держит подробные характеристики в секрете. 

Инсайдеры полагают, что больше информации станет доступно в рамках выставки Flash Memory Summit 2024. Скорее всего, Micron расскажет некоторые подробности завтра, но самое интересное в данном случае – это сроки релиза. Известно, что процессоры следующего поколения AMD и Intel, которые поступят в продажу в этом году, поддерживают только интерфейс PCIe 5.0. На самом деле только флагманские чипсеты способны похвастать такой поддержкой, ну а это значит, что твердотельный накопитель PCIe 6.0 просто негде протестировать. Несомненно, что на специализированных системах в штаб-квартире Micron есть нужные стенды, но всё это никак не приближает массового покупателя к подобной технологии. Ожидать появления PCIe 6.0 раньше 2026 года не приходится, ну а это значит, что американская компания просто решила показать технологию ради технологии. Вполне возможно, что Micron просто хочет быть первой, утолив эго инвесторов и руководства компании. Не исключено, что Intel представит серию процессоров с поддержкой PCIe 6.0 раньше, но всё это не имеет значения. Потребуется продать сотни тысяч материнских плат нового поколения, прежде чем появится шанс на скромный спрос на и без того не очень большом рыночном сегменте. 

#ssd #micron #pcie 6.0
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