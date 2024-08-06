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Bublik1
Neue Zürcher Zeitung: снарядная инициатива Чехии провалилась, а ВСУ получат лишь часть обещанного
Закупить нужно количество снарядов оказалось не так просто

Судя по всему, когда Пентагон готовил украинскую армию к летней наступательной операции 2023 года, то плана Б ни у кого не было. Американцы не сомневались в успехе компании, ну а в итоге значительная часть ресурсов была потрачена. В начале 2024 года стало очевидно, что ВСУ испытывают нехватку комплексов ПВО, а также остро нуждается в боеприпасах. Ролики с недовольными бойцами украинской армии заполонили интернет. Военнослужащие ругали командование и жаловались на то, что не могут отвечать на удары российской артиллерии, а контрбатарейная борьба фактически не ведётся. Причина в дефиците боеприпасов советского калибра 152-мм и так называемого НАТОвского 155-мм и 122-мм. Союзники пытались решить данную проблему, но в какой-то момент стало очевидно, что боеприпасы у европейцев заканчиваются, а США разрываются между Израилем и Украиной. 

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В этот самый момент, когда пахло настоящей катастрофой, в дело вмешался президент Чехии. Петр Павел обещал Киеву 800 тысяч снарядов, из которых 500 тысяч – это крайне дефицитные 155-мм и ещё 300 тысяч – 122-мм. Политик отказался назвать страны, в которых он намерен всё это купить, но тут же обратился к европейским лидерам с предложением собрать как можно больше денег. В прессе пишут, что откликнулась только Германия, хотя позднее финансовую помощь оказывали и другие государства Европейского союза. Сколько точно боеприпасов удалось закупить, не знает никто, но журналисты уверяют, что дела у снарядной коалиции идут очень плохо. По данным швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung, достичь поставленных целей не удастся, а в результате успешным называется сценарий, в рамках которого Киев к концу года получит всего 500 тысяч снарядов. Авторы материала полагают, что на самом деле достичь таких показателей не удастся, называя целый ряд причин, стоящих на пути снарядной коалиции. Прежде всего под ногами путается финансовый фактор. Далеко не все доноры согласились финансировать проект Петра Павла, поэтому денег критически не хватает. По мнению журналистов, даже если бы все союзники сдали взносы в фонд снарядной коалиции, то проблема бы всё равно возникла. 

За последние несколько лет боеприпасы значительно подорожали, а только с начала 2024 стоимость их увеличилась в 2 раза. Планы по закупке приходится постоянно пересматривать, ну а желающих сотрудничать с европейцами становится всё меньше. Похоже, президент Чехии не имел структурированного плана, надеясь купить боеприпасы у африканских государств по выгодной цене. Ну а поскольку боеприпасы подорожали, то аппетиты пришлось умерить. Мало того, даже уже полученные боеприпасы не выходит отправить в Украину. Ранее глава правления чешской оружейной компании Czechoslovak Group (CSG) рассказывал, что ровно половина снарядов, закупленная в рамках инициативы президента, находится в плохом состоянии. Специалистам CSG приходится изучать каждый снаряд, а после устранять брак. Всё это занимает много времени, а сотрудникам предприятия нужно платить заработную плату. Темпы поставок снижаются, ну а всё это выставляет снарядную коалицию в дурном свете. 

Швейцарские журналисты пишут, что на этом проблемы не заканчиваются, ведь в какой-то момент стала заметна активизация российских импортёров. Выяснилось, что российские покупатели навещают лидеров стран Африки и Азии и выкупают у них снаряды намного быстрее, чем это делают европейцы. Авторы Neue Zürcher Zeitung жалуются на то, что русские не имеют проблем с деньгами и платят наперёд. Ну а европейские бюрократы могут месяцами выделять нужную сумму, проводя слишком много времени в бессмысленных дебатах. Политики лоббирует интересы французских и немецких компаний, не желая отдавать деньги в Африку, ну а всё это делает процесс закупки неспешным. Журналисты приходят к мнению, что в мире осталось не так много свободных снарядов подходящих калибров. Европейская военная машина всё ещё не может выйти из спячки, у всё это было нужно Зеленскому ещё вчера. Происходящее называется системным кризисом, искать решение которого политики не хотят и не могут. 

#всу #боеприпасы #снаряды
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Grotlon
15:43
Хватает, чтобы удерживать линию фронта.
Neue Zürcher Zeitung: снарядная инициатива Чехии провалилась, а ВСУ получат лишь часть обещанного
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