Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Как уберечь смартфон от взлома, и нужно ли ставить на мобильный телефон антивирус
Существуют простые рекомендации, позволяющие избежать встречи с мошенниками

Смартфоны вошли в нашу жизнь относительно недавно, но уже стали самыми ценными инструментами для решения многочисленных задач. Телефон подскажет погоду на завтра, расскажет о последних новостях. С его помощью можно послушать музыку и посмотреть фильм. Если заняться нечем, то почему бы немного не поиграть или почитать, ну а некоторые используют умные гаджеты для самообразования. Сценариев множество, ну а со временем подобные устройства открывают всё больше дверей, делая те или иные функции ещё более доступными. Ну а поскольку чуть ли не каждый человек на нашей планете может себе позволить смартфон, то нет ничего удивительного в наличии огромного количества мошенников, пытающихся завладеть личными данными или даже деньгами рядовых пользователей. 

реклама

Способов обмана так много, что только перечисление из займёт несколько страниц, поэтому мы попробуем определить основные способы защиты мобильных телефонов от мошенников. Прежде всего эксперты не рекомендуют подключаться к общественным беспроводным сетям. В парке, в ресторане быстрого питания и в аэропорту может возникнуть желания посмотреть фильм или скачать несколько нужных файлов. В большинстве случае всё пройдёт безопасно, но нередко в людных местах вас подстерегают злоумышленники. Кто-то создаёт фейковые беспроводные сети, получая неограниченный доступ в смартфоны подключающихся к сервису людей. Другие пытаются взламывать подключённые к уже работающим сетям аппараты. Если вам действительно требуется подключиться к частной сети, то используйте только наиболее защищённые компоненты. Например, браузер. Взломать его рядовые мошенники не смогут, тогда как открытие банковского приложения или кошелька с криптовалютой будет иметь весьма печальные последствия. 

Также пользователям не советуют скачивать приложения с незнакомых сайтов, а после устанавливать их в ручном режиме, отключая встроенные механизмы защиты. Особенно это касается взломанных приложений и игр. Может показаться, что какие-то добряки избавляют популярные игры от жадности разработчиков, но в реальности часть сайтов использует подобные файлы для беспрепятственного доступа на заражённые смартфоны. Именно так, внутри программы или игры уже встроен вредоносный объект, удалить который будет проблематично. В результате мошенники получат доступ к вашей переписке, смогут рассылать от вашего имени сообщения и даже взламывать аккаунты на тех или иных ресурсах. Чаще всего встроенного антивируса бывает достаточно, но производительность современных смартфонов позволяет без проблем установить дополнительное защитное ПО. В данном случае это всего лишь рекомендация, поскольку в большинстве случаев штатного антивируса бывает достаточно. Повторимся, только в тех случаях, когда вы сами не впускаете мошенников на свой телефон. Если вы просто перешли на заражённый сайт, а после его быстро покинули, то волноваться не стоит. Подхватить вирус можно только в том случае, если вы скачали с опасного ресурса какой-то объект. Если случилось именно это, то скачивайте антивирус, проверяйте ваш смартфон и меняйте на компьютере пароли к основному аккаунту и другим важным ресурсам. 

Не все вирусы занимаются кражей денег. Многие довольствуются демонстрацией рекламы, тогда как другие и вовсе используют ваш телефон в качестве инструмента для массовых атак на другие ресурсы. Даже это не несёт вам ничего хорошего, ну а заметить проблему можно самостоятельно. Если ваш вполне актуальный смартфон вдруг начал работать медленнее обычного, то следует разобраться в проблеме. Нужно проверить аппарат на вирусы, попытаться почистить и устранить все подозрения. Иногда вирусы прячутся глубоко, продолжая забрасывать вас рекламой, съедающей значительную часть трафика. Если устранить проблему не выходит, то остаётся только полный сброс параметров. Запомните свой логин и пароль к основному аккаунту, ну а большая часть приложений восстановится после подключения к интернету. Важно помнить, что относительно безопасным считается только тот смартфон, который регулярно получает обновления. Если ваш мобильный уже много лет назад вышел в тираж, то пользоваться им небезопасно. Это не значит, что его нужно выкинуть. Играйте на нём в игры, смотрите фильмы, но устанавливать на него банковские приложения строго не рекомендуется. И помните, что в большей части взломов виноваты сами владельцы. Мошенников можно запустить на телефон не только в общественной сети, но и при помощи открытия того или иного файла, полученного по электронной почте. Если отправитель вам не известен, не открывайте сомнительные файлы. Точно такая же рекомендация и к файлам, прилетающим от непонятных людей в социальных сетях или мессенджерах. Даже если файл вам прислал знакомый, но содержание его у вас вызывает подозрения, лучше уточните, прежде чем впускать на свой аппарат мошенников. 

#смартфоны #интересное #полезные советы
1
Показать комментарии (1)
Vivo может представить уменьшенный вариант смартфона X200 с камерой-перископом
Vivo может выпустить смартфон X200 mini
Realme GT 7 Pro будет представлен с передовой технологией быстрой зарядки мощностью 300 Вт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие инженеры создали и отправили на Украину дрон, который не боится российских комплексов РЭБ
27
ВС ВСУ показали кадры пуска крылатых ракет Storm Shadow с фронтового бомбардировщика Су-24М
4
Исследователи впервые создали из атомов золота новый материал с особыми свойствами
2
Nvidia прекращает выпуск самой популярной среди геймеров видеокарты, сообщает информатор
+
«Роскосмос» потерял 180 млрд рублей из-за неисполнения договорных обязательств западными компаниями
1
Иранские беспилотники Shahed-238 могут перехватывать дроны MQ-9 Reaper США
+
Астронавты Starliner по прежнему не могут отстыковаться от МКС
2
В Китае планируется обязательная идентификация всех пользователей интернета с помощь ID-карты
5
Американская фирма представила инновационное решение для подзарядки электромобилей прямо в пути
4
Россия создала дрон «Воган-9СП», который будет охотиться на украинские БПЛА
1
В России вместо "буханок" скоро появится новый грузовик Sollers Argo для коммунальных служб
+
Lamborghini представила суперкар Revuelto с уникальной окраской, которую наносили вручную 475 часов
+
В 2027 году Россия планирует начать серийное производство спутников
+
Австрийский наблюдатель поделился снимками секретного китайского космического самолета
1
Технологии бронзового века: путь к чистой энергии
2
NVIDIA сломает Windows 10 на ПК со старыми процессорами Intel и AMD при помощи нового драйвера
2
Прототип турецкого истребителя Hurjet прибыл в Испанию для демонстрационной оценки
+
The Information: ИИ-компания OpenAI с каждым днем ​​теряет все больше денег
+
Продажи российской спецтехники упали: рынок насытился, агрессивный импорт из Китая тоже повлиял
1
В новом отчете раскрыты реальные показатели отказов процессоров Intel и AMD в месяц
13

Популярные статьи

С-70 "Охотник" с новым "супердвигателем" АЛ-51Ф и ракетами 5-го поколения Р-74М2 - подробности
12
"Искандер-1000" и "Искандер-К" - зачем России ещё два ОТРК и в чём их особенности
2
7 любимых игр старого олдфага
14
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
18
Сравнение Windows 11 Home и Pro: какие отличия
14
"Mullet MadJack" - краткий обзор игры
1
Р-37М, PL-21 и AIM-260 - Воздушный бой на гиперзвуке: погоня за сверхдальностью и скоростью
1
Выясняем, насколько в России компьютеры дороже, чем в Германии, и есть ли шанс сэкономить
9
Итоги гоночного уик-энда 3-4 августа
3
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
21

Сейчас обсуждают

Алексей Иванов
12:49
Ну да ну да. Знаменитая дыра, дававшая права админа, через дырку в системном svhost, говорит об обратном. Любой сетевой сервис с дырой - и никого скачивания не надо. В XP дыр вагон и маленькая тележка...
Ютубер выяснил, что произойдет, если подключить к интернету старую ОС Windows XP
Demiurg666
12:47
андроедам ставить, разумеется, остальные весело смеются
Опубликована новая информация касательно характеристик Huawei MatePad Air и MatePad Pro
FelsheR-BANz
12:45
"5600G между видеокартами GeForce GT 1030 и GeForce GTX 1050. И, как владелец ПК с видеокартой GeForce GT 1030, на которой я просидел почти год" Автор дауненок не написал что для этого нужна память п...
Играем за копейки — три выгодные ультрабюджетные сборки ПК в августе 2024 года
Оксана Смаглюк
12:45
Американцы фотки продают, а у нас сплю жуют и цену никак не сложат . Все ждут чтобы им бюджет закупал , а они любую цену ставили.
«Роскосмос» потерял 180 млрд рублей из-за неисполнения договорных обязательств западными компаниями
Александр Олейников
12:41
Вообще верх тупизма угрожать ядерной державе
Немецкие инженеры создали и отправили на Украину дрон, который не боится российских комплексов РЭБ
Кот Котин
12:41
Одним слово, тупое, крикливое, загнанное в какие то свои личные рамки-стадо, навязывающие эти рамки другим людям.
Слезы олдфага - вспоминаем лучшие игры 1999 года
Александр Олейников
12:36
Цитата - Хотя в Windows 11 отсутствует функция, позволяющая непосредственно клонировать диски, вы можете воспользоваться разнообразными сторонними программами, созданными специально для этой задачи. З...
Клонирование жесткого диска в Windows 11 - пошаговое руководство
FelsheR-BANz
12:35
Такой плохой что даже с пола падает? Лучше можно купить только на помойке!?)
Играем за копейки — три выгодные ультрабюджетные сборки ПК в августе 2024 года
RadeonFooker
12:27
Приезжайте к нам в Беларусь лучше. Всей Россией. У нас и инстаграм работает. Во заживем!
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
KotSkripaley
12:26
У меня после включения этой программы YouTube вообще не открывается, пишет, что нет соединения с интернетом. UPD. На Хроме работает, Опера и Яндекс нет.
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем