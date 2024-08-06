Существуют простые рекомендации, позволяющие избежать встречи с мошенниками

Смартфоны вошли в нашу жизнь относительно недавно, но уже стали самыми ценными инструментами для решения многочисленных задач. Телефон подскажет погоду на завтра, расскажет о последних новостях. С его помощью можно послушать музыку и посмотреть фильм. Если заняться нечем, то почему бы немного не поиграть или почитать, ну а некоторые используют умные гаджеты для самообразования. Сценариев множество, ну а со временем подобные устройства открывают всё больше дверей, делая те или иные функции ещё более доступными. Ну а поскольку чуть ли не каждый человек на нашей планете может себе позволить смартфон, то нет ничего удивительного в наличии огромного количества мошенников, пытающихся завладеть личными данными или даже деньгами рядовых пользователей.

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Способов обмана так много, что только перечисление из займёт несколько страниц, поэтому мы попробуем определить основные способы защиты мобильных телефонов от мошенников. Прежде всего эксперты не рекомендуют подключаться к общественным беспроводным сетям. В парке, в ресторане быстрого питания и в аэропорту может возникнуть желания посмотреть фильм или скачать несколько нужных файлов. В большинстве случае всё пройдёт безопасно, но нередко в людных местах вас подстерегают злоумышленники. Кто-то создаёт фейковые беспроводные сети, получая неограниченный доступ в смартфоны подключающихся к сервису людей. Другие пытаются взламывать подключённые к уже работающим сетям аппараты. Если вам действительно требуется подключиться к частной сети, то используйте только наиболее защищённые компоненты. Например, браузер. Взломать его рядовые мошенники не смогут, тогда как открытие банковского приложения или кошелька с криптовалютой будет иметь весьма печальные последствия.

Также пользователям не советуют скачивать приложения с незнакомых сайтов, а после устанавливать их в ручном режиме, отключая встроенные механизмы защиты. Особенно это касается взломанных приложений и игр. Может показаться, что какие-то добряки избавляют популярные игры от жадности разработчиков, но в реальности часть сайтов использует подобные файлы для беспрепятственного доступа на заражённые смартфоны. Именно так, внутри программы или игры уже встроен вредоносный объект, удалить который будет проблематично. В результате мошенники получат доступ к вашей переписке, смогут рассылать от вашего имени сообщения и даже взламывать аккаунты на тех или иных ресурсах. Чаще всего встроенного антивируса бывает достаточно, но производительность современных смартфонов позволяет без проблем установить дополнительное защитное ПО. В данном случае это всего лишь рекомендация, поскольку в большинстве случаев штатного антивируса бывает достаточно. Повторимся, только в тех случаях, когда вы сами не впускаете мошенников на свой телефон. Если вы просто перешли на заражённый сайт, а после его быстро покинули, то волноваться не стоит. Подхватить вирус можно только в том случае, если вы скачали с опасного ресурса какой-то объект. Если случилось именно это, то скачивайте антивирус, проверяйте ваш смартфон и меняйте на компьютере пароли к основному аккаунту и другим важным ресурсам.

Не все вирусы занимаются кражей денег. Многие довольствуются демонстрацией рекламы, тогда как другие и вовсе используют ваш телефон в качестве инструмента для массовых атак на другие ресурсы. Даже это не несёт вам ничего хорошего, ну а заметить проблему можно самостоятельно. Если ваш вполне актуальный смартфон вдруг начал работать медленнее обычного, то следует разобраться в проблеме. Нужно проверить аппарат на вирусы, попытаться почистить и устранить все подозрения. Иногда вирусы прячутся глубоко, продолжая забрасывать вас рекламой, съедающей значительную часть трафика. Если устранить проблему не выходит, то остаётся только полный сброс параметров. Запомните свой логин и пароль к основному аккаунту, ну а большая часть приложений восстановится после подключения к интернету. Важно помнить, что относительно безопасным считается только тот смартфон, который регулярно получает обновления. Если ваш мобильный уже много лет назад вышел в тираж, то пользоваться им небезопасно. Это не значит, что его нужно выкинуть. Играйте на нём в игры, смотрите фильмы, но устанавливать на него банковские приложения строго не рекомендуется. И помните, что в большей части взломов виноваты сами владельцы. Мошенников можно запустить на телефон не только в общественной сети, но и при помощи открытия того или иного файла, полученного по электронной почте. Если отправитель вам не известен, не открывайте сомнительные файлы. Точно такая же рекомендация и к файлам, прилетающим от непонятных людей в социальных сетях или мессенджерах. Даже если файл вам прислал знакомый, но содержание его у вас вызывает подозрения, лучше уточните, прежде чем впускать на свой аппарат мошенников.