Google намерена подать апелляцию

Много лет назад, когда компания Google ещё была новичком на быстро растущем рынке, из уст руководства звучала критика в адрес Microsoft. Отмечался агрессивный стиль ведения бизнеса, противопоставляя этому внешнюю стратегию Google. Конкурента даже назвали «Корпорацией зла», ну а себя именовали не иначе, как «Корпорация добра».

С тех пор прошло много времени, но в какой-то момент руководство компании осознало, что удержаться на рынке без поглощений и агрессивных действий невозможно. Google генерирует колоссальные доходы и умудряется оставаться лидером в нескольких сегментах, используя для этого не самые прозрачные методы ведения бизнеса. Похоже, платить по счетам всё же придётся. Как стало известно, вчера завершилось судебное разбирательство, в рамках которого суд пришёл к выводу, что Google монополизировала рынок поиска и рекламы. Точку в вопросе пока не поставили, поскольку это только первое разбирательство, но многие аналитики полагают, что технологическому гиганту придётся несладко.

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Судья констатировал, что в 2021 году Google выплатила другим компаниям 26.3 миллиарда долларов за право использовать собственную поисковую систему по умолчанию на смартфонах. Такие действия сделали невозможной конкуренцию в мобильном сегменте и препятствуют здоровому развитию рынка. В качестве истца выступало правительство США, а представители Google намерены подать апелляцию, представив больше доказательств своей правоты.

Суд пришёл к выводу, что действия компании ограничивают возможности конкурентов, ее монопольное положение позволяет повышать цены на рекламу. Поскольку реальных конкурентов у Google просто нет, то всё это не встречало сопротивления на рынке и воспринималось негативно исключительно размещающими рекламу лицами. Суд подтвердил, что Google годами платила Apple, Samsung и другим компаниям миллиарды долларов за приоритетное размещение на смартфонах и браузерах поисковой системы. Благодаря этому компания получает 300 миллиардов долларов в год, львиная доля которых поступает от поисковой рекламы. Судья полагает, что даже если бы сегодня на рынок пришёл новый игрок со значительными инвестициями, то шансов у такого бизнеса всё равно бы не было.

Платить миллиарды долларов Apple, Samsung и многим другим никто не сможет, и в результате конкурентам остаётся крошечная доля рынка. Судья отметил, что у Google нет монополии на рынке общей поисковой рекламы, поскольку Amazon и Walmart предлагают уникальную рекламу на собственных сайтах. Вот только за Google остаётся монополия на рынке текстовых рекламных объявлений, которые привлекают миллиарды пользователей и выдают в поиске ресурсы, выполняющие определённые условия. Тема скользкая и нуждается в дополнительных доказательствах, поэтому судья остановился на других пунктах обвинения. Известно, что в настоящее время Google контролирует около 90% рынка поисковых запросов из которых 95% приходится на мобильный сегмент (смартфоны и планшеты). В Google заявили, что обжалуют решение. Представители компании заметили, что суд признал оригинальную поисковую систему лучшей на рынке. Проблема в том, что Google услышала только часть слов, игнорируя основные доводы суда. А между тем отмечалось, что монопольное положение мешает развитию технологий. Для того чтобы появились достойные конкуренты, нужно перестать заливать рынок деньгами, но пока шансов у перспективных стартапов просто нет.

Поскольку это только начало процесса, то американские власти даже не говорят, какие требования будут предъявлены к Google. Выдвигать их пока бессмысленно, ведь в следующий раз суд может встать на сторону Google. Аналитики поговаривают, что дядюшка Сэм хочет добиться разделения компании на несколько частей. При этом все новые структуры получат полную независимость и перестанут подчиняться единому центру. Может появиться компания, занимающаяся только поисковой рекламой. Другая будет разрабатывать браузер, тогда как есть ещё и подразделения, выпускающие смартфоны, пишущие код для Android и многие другие. Нет никаких сомнений, что Google ведёт бизнес слишком агрессивно, но в таком случае аналогичные претензии можно выдвинуть и к Apple, разделив её на несколько независимых организаций.