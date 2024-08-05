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Bublik1
Эксперты заметили некоторые странности украинских F-16 и рассказали о ракетах и другом оружии
Где будут дислоцироваться самолёты, пока неясно

Несколько дней назад появилась информация о том, что F-16 прибыли в Украину. По данным американской прессы, небольшое количество машин действительно пересекло украинскую границу, но где сегодня эти самолёты, никто не знает. Истребители видели в небе над западной Украиной, а после и над Одессой, после чего даже сомневающиеся осознали, что самолёты уже у Зеленского. Аналитики спорят о том, где ВСУ будут эти машины размещать. Пока неясно, какую тактику выберет Киев, ведь оба варианта не исключают те или иные риски. С высокой долей вероятности предполагается, что истребители будут прятать в подземных ангарах в западной части страны, но высказывается мнение о размещении на автострадах. Сколько таких площадок есть у Киева, остаётся только догадываться, ну а эксперты также спорят о том, куда ушли самолёты. Судя по траектории, они могли пролетать через Молдавию, а сегодня находиться на аэродроме в Румынии. Решится ли это страна размещать у себя боевые самолёты, которые будут наносить удары по российской территории, пока неясно, ну а авторы канала «Военная хроника» нашли массу любопытных подробностей, на которые мало кто обращает внимание. 

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4 августа началась активная пиар-кампания по передаче Украине истребителей F-16, которая оставила множество вопросов относительно их будущего использования на поле боя. Практически сразу появились предположения, что под видом европейских версий F-16 могли быть переданы американские машины в модификации F-16AADF. Один из таких самолётов, предположительно, стоял как декорация на аэродроме во время презентации. В пользу версии о демонстрации косметически восстановленного самолёта из США говорит износ стекла кабины и неравномерная покраска. В такой расцветке летающих истребителей в ЕС замечено не было, что подтверждает гипотезу о демонстрации разных модификаций. На переданных Украине F-16A, согласно опубликованным снимкам, не оказалось ракет AIM-120C-7 с дальностью 110-120 километров. Вместо них установлены AIM-120B с дальностью пуска 70 километров. Также вместо современных ракет AIM-9X с умной инфракрасной ГСН, самолёты получили устаревшие AIM-9L/M с дальностью пуска не более 20 километров. В такой конфигурации истребители, скорее всего, не смогут безопасно выполнять боевые задачи у линии фронта. Основной задачей для них может стать применение крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG, под которые самолёты также придётся переделывать.

Тем не менее, переданные Киеву F-16AM получили комплексы обороны на базе модулей Pylon Integrated Dispensing System Plus (PIDS+) и Electronic Combat Integrated Pylon System Plus (ECIPS+). Эти системы оснащены датчиками обнаружения атакующих ракет и блоками отстрела дипольных отражателей и инфракрасных ловушек, а также располагают станциями РЭБ. С одной стороны, это может снизить эффективность самонаведения ракет Р-37М и помочь пилотам уходить от ракет с инфракрасными ГСН. С другой – российские ракеты Р-77-1 могут оснащаться головками самонаведения, способными захватывать излучение от систем РЭБ, установленных на F-16. 

Основываясь на имеющихся данных, можно предположить, что Украина получила значительно меньше истребителей, чем планировала. Презентация F-16 совпала с ракетным ударом по Луганску, который связали с применением этих машин, что говорит о стремлении Киева создать громкий информационный повод. Скорее всего, первое реальное применение истребителей состоится позднее, ну а эффективность их будет сильно зависеть от наличия доступных аэродромов для взлёта в южной, центральной и восточной части страны. В последнее время ВКС РФ наносят удары по подобным объектам. Известно, что F-16 сильно зависимы от дополнительных площадок, поскольку имеют небольшой радиус действия. Истребителям нужна дозаправка и получение боевой части, а всё это возможно именно на транзитных аэродромах, уничтожением которых заняты ВКС РФ. 

#авиация #f-16 #истребители #самолёты
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