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Bublik1
Как продать смартфон по выгодной цене и не попасть на мошенников в интернете
Что нужно знать, чтобы продажа смартфона не превратилась в настоящее испытание

Рынок бывших в употреблении смартфонов огромен. Кто-то покупает мобильный телефон для ребёнка. Другие – хотят приобрести второй аппарат для собственных нужд, но есть ещё целая армия фанатов яблочной продукции. Как выясняется, многие владельцы iPhone привыкли менять аппараты каждые несколько лет. Вот только речь идёт именно о бывших в употреблении смартфонах. Например, в 2024 фанат Apple покупает iPhone 12, который считает вполне актуальным. Аппарат стоит не очень дорого, а значит позволить себе его может чуть ли не каждый человек. Через пару лет приходит время для обновления, но в ход пойдёт такой же старый телефон. Некоторые приобретают только новинки в магазинах, ну а стратегия у каждого разнится. 

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Если вы решили продать свой аппарат по тем или иным причинам, то важно знать несколько важных моментов, которые позволят вам получить за свой гаджет максимум денег. Прежде всего требуется различать понятия продать и продавать. Некоторые хотят получить максимум, а в результате ждут чуде месяцами. Если вы действительно хотите продать свой смартфон, выручив за него деньги, то нужно выставить реалистичную цену. Стоимость не может быть выше средней по рынку, но не должна быть слишком низкой. При этом цена обязана отражать достоинства и недостатки ваше аппарата. К примеру, если вы со своего мобильника сдували пылинки, то можете надеяться на получение максимальной суммы. А вот продать дорого телефон, у которого есть трещины на экране, невозможно. Причина в том, что падение может привести к выходу из строя внутренних компонентов. Покупатель телефона хочет получить рабочий аппарат, ну а кот в мешке всегда обходиться по бросовой цене. 

Если у вас на дисплее наклеено защитное стекло, то лучше избавиться от него до того, как вы свой гаджет сфотографируете. Царапины на экране не пойдут вам на пользу, даже если потенциальный покупатель будет знать, что речь идёт о стекле или плёнке. В интернете много мошенников, вот только далеко не все злоумышленники выходят из воды сухими. За обман предусмотрены штрафы и административная ответственность, а значит важно помнить о том, что за преступлением может последовать суровое наказание. В некоторых случаях вас просто могут найти и побить, что также не очень приятно. Используйте проверенные площадки для размещения рекламы. Многие владельцы не согласны отправлять свой телефон в другие города, но это уже ваш выбор. Всегда есть шанс, что потенциальный покупатель откажется, ну а при встрече в своём городе вы не потеряете так много времени. Используйте правильные фотографии, подчёркивающие преимущества вашего смартфона, но не скрывайте недостатки, ведь покупатель всё равно их увидит. Глупо надеяться, что покупатель не заметит трещины на экране или потёртостей на задней панели. 

Ну и уделите внимание очистке телефона. Заранее скачайте все фотографии и видео на компьютер или перенесите в облачное хранилище. После этого сделайте полный сброс параметров с обязательным удалением программного обеспечения, файлов и настроек. Убедитесь в том, что информация удалена, включая аккаунт и переписку по электронной почте. Перенести сохранения из некоторых игр невозможно. С этим придётся смириться, тогда как большая часть игр позволяет вернуться к полученному прогрессу благородя данным аккаунта. Не забудьте вынуть карту памяти и SIM-карту. Это в ваших интересах, ведь внутри могут храниться не только контакты, но и личные файлы. При встрече выбирайте людные места. Никто не застрахован от мошенников в интернете, поэтому лучше договориться о продаже на площади, где кроме вас ходят сотни людей. Продемонстрируйте покупателю работу своего устройства и обаятельно укажите на недостатки. Деньги лучше считать на месте, ну а в целом процесс не такой сложный, как может показаться. Хороших людей больше, чем плохих, поэтому не стесняйтесь разговаривать с человеком, с которым у вас назначена встреча. Расскажите ему об особенностях вашего телефона, хотя многие покупатели уже прочли всё в интернете и хотят убедиться в работоспособности устройства. Помните, что предпродажная подготовка может стоить слишком дорого. К примеру, замена аккумулятора обойдётся вам от 20% до 40% от конечной стоимости устройства, а значит гораздо проще просто рассказать покупателю, что батарея держит не так хорошо, как несколько лет назад. Обман вскрывается не всегда, но если с вами такое случится, то последствия могут быть самыми неожиданными и неприятными. 

#смартфоны #интересное #полезные советы
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