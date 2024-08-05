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Bublik1
NVIDIA сломает Windows 10 на ПК со старыми процессорами Intel и AMD при помощи нового драйвера
Всё это очередное проявление заботы Хуанга, поскольку глава NVIDIA хочет, чтобы все пользователи купили новые компьютеры

Работать за старым компьютером, выпущенным 15 лет назад – это настоящее испытание. Программное обеспечение загружается слишком долго, а многие функции, к которым привыкли рядовые пользователи, оказываются недоступны. И всё же, даже сегодня подобные системы продолжают выполнять свои задачи, а отказ от них сулит значительные финансовые потери. Для печати документов и чтения электронной почти старые ПК всё ещё подходят, ну а в результате даже крупные компании предпочитают экономить. Microsoft оказывает давление на сектор персональных компьютеров, а многие критики уверены, что Софтверный гигант действует заодно с производителями процессоров. Простой пример, во время релиза Microsoft обещала, что Windows 10 станет последней операционной системой и будет улучшаться посредством выпуска патчей два раза в год. Как выяснилось, всё это вредит финансовым показателям, ну а в результате было принято решение отказаться от ранее озвученных обещаний. Осенью 2025 Windows 10 завершит свой жизненный цикл, хотя получать крупные патчи с новыми функциями данная операционная система перестала достаточно давно. 

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Всех пользователей переведут на Windows 11, ну а здесь требования к железу гораздо выше. Потребуется процессор, поступивший в продажу после 2017 года, не говоря уже о необходимости специальных аппаратных средств защиты и других деталей. Готовы к переходу далеко не все компьютеры. Многие пользователи намерены остаться на «Десятке», но выясняется, что на этот раз неприятный сюрприз всем владельцам старого железа приготовила NVIDIA. Похоже, Дженсен Хуанг очень сильно переживает о том, что миллионы людей используют для работы старые компьютеры. Именно поэтому он решил весьма своеобразным образом помочь всем страждущим. Если вы думали, что Хуанг пришлёт вам денег, то сильно ошиблись. Вместо этого он намерен сломать операционную систему в ходе очередного выпуска драйверов. Ну а поскольку сегодня NVIDIA занимает до 88% рынка настольной графики, то проблема может коснуться довольно большого количества людей. 

Источники сообщают, что в версии 555 будут содержаться инструкции, которые начнут приводить к постоянным сбоям операционной системы. У владельцев старых ПК будут часто появляться синие экраны, а также спонтанные перезагрузки. Некоторые и вовсе не смогут запустить Windows, поскольку поддержка процессоров без инструкций POPCNT считается небезопасной. Главной составляющей подобной инструкции значится поддержка SSE 4.2, ну а под угрозой окажутся чипы, выпущенные 15 лет назад. Скорее всего, массовый пользователь с проблемой не столкнётся, поскольку компьютеры дома меняются гораздо чаще. Геймеры и вовсе покупают новые игровые ПК каждые 3-5 лет, ну а в итоге под ударом будут компании, для которых замена десятков и даже сотен компьютеров выльется в миллионные потери. Эксперты отмечают, что пострадают только владельцы Windows 10, поскольку NVIDIA уже давно не выпускает программное обеспечение для устаревших операционных систем. 

Обратить внимание на проблему стоит владельцам ПК с процессорами Core 2 Duo и Core 2 Quad, тогда как даже первые серии Core i3, Core i5 и Core i7 уже имели полную поддержку SSE 4.2. Напомним, аналогичные планы строит и Microsoft. В ближайшие месяцы выйдет обновление 24H2 для Windows 11, в рамках которого все компьютеры без поддержки инструкций POPCNT будут заблокированы. Представители Microsoft пока не готовы сказать, когда такой же сюрприз станет доступен и владельцам ПК на базе Windows 10, ну а в результате пнуть пользователей вызвался лично Дженсен Хуанг. К счастью, есть и хорошие новости, ведь пострадают только те, кто поставил на старый ПК относительно новую видеокарту. Если у вас стоит графический чип, выпущенный до 2014 года, то можно не волноваться, ведь драйверов для вас NVIDIA всё равно не делает. Например, если ваш ПК работает на серии GeForce GTX 700 и старее, то можно спать спокойно, ведь дядюшка Хуанг до вас не дотянется, а значит система будет функционировать исправно. Ну а если вы купили более современную видеокарту, то остаётся только два решения. Так, можно не обновлять драйверы для видеокарты. Пожалуй, сделать это проще всего, поскольку всё равно ничего нового в программном обеспечении нет. Ну а самые отчаянные могут перейти на Linux. В этом случае вы будете защищены на много лет вперёд, ведь под эту операционную систему выходят все драйверы и обновления безопасности даже для старых процессоров.

#nvidia #процессоры #windows 10 #драйверы
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