Попытки снижать зависимость от углеводородов дорого обошлись экономике Новой Зеландии

2022 стал переломным для Европы, доказав одну простую истину: даже для «зелёных» политика была и будет важнее экологии. Последние несколько лет европейцы наращивали закупки угля и нефти, сжигая значительно больше ископаемого топлива, чем планировали. Причина простая, ведь после прекращения поставок газа из России выбора у многих потребителей просто не осталось. Ну а поскольку ситуация в ближайшие годы не улучшится, то всё больше компаний делают весьма ожидаемые заявления. Руководители выходят к прессе и грустно рассказывают о сложностях, возникающих на пути перехода к чистой энергетике. В итоге можно констатировать, что даже после 2030 года производство автомобилей на углеводородах не прекратиться, а попытки перейти на возобновляемую энергию привели к прямо противоположным результатам. Для примера можно привести такую страну, как Германия. Не так давно там с гордостью отчитались, что генерация энергии за счёт возобновляемых источников побила очередной рекорд, что позволило впервые в истории обеспечить всех потребителей чистой энергией.

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На самом деле никто точно не знает, действительно ли из розеток рядовых немцев бьёт ключом чистая энергетика, но в данный момент это не так важно. Суть сводится к тому, что количество ветрогенераторов и солнечных электростанций увеличивается. Когда деньги шли из федерального кармана, то можно был не задумываться об окупаемости, но конкуренция вынуждает снижать цены, а затраты на производство подобных устройств окупятся спустя десятилетия. Если повезёт, ведь стоимость 1 кВт чистой электроэнергии крайне высокая, а полноценный переход на возобновляемые источники генерации приведёт к подорожанию коммунальных услуг. Под руководством партии «Зелёных» Германия благополучно отказалась от дешёвой атомной энергетики, ну а сегодня скатывается в финансовую яму, выбраться из которой можно только путём крупных государственных субсидий. Как оказалось, опыт Германии и целого ряда европейских стран оказался заразительным, но сегодня всё больше государств начинают смотреть на вещи трезво. На страницах Reuters появилась разгромная статья, авторы которой недовольны действиями правительства Новой Зеландии. Казалось бы, в США немало нерешённых вопросов, включая массовое сжигание леса и угля для генерации энергии, но американцев всё равно тянет учить других науке, которой они сами так и не овладели. Выясняется, что власти Новой Зеландии не готовы следовать по пути экологических реформ и готовы отказаться от предвыборных обещаний на фоне растущих финансовых проблем.

Так, правоцентристская коалиция под руководством премьер-министра Кристофера Люксона, пришедшая к власти в прошлом году, заявила о планах отменить запрет на разведку нефти и газа, отложить введение цен на сельскохозяйственные выбросы на пять лет и стимулировать расширение добычи полезных ископаемых. Эти шаги являются частью усилий по увеличению экспорта для поддержки экономики, рост которой за год до марта 2024 года составил всего 0,3%, что является самым низким показателем с начала пандемии в 2020 году. Экспорт генерирует 25% всего ВВП, ну а в настоящее время дефицит бюджета составляет почти 7%. Никакие экологические фокусы привести экономику в чувства не способны, поэтому в ход пойдут проверенные временем способы. Министр ресурсов Шейн Джонс заявил, что экономическая ситуация постоянно ухудшается, ну а возрождение горнодобывающего сектора – это крайние меры, пойти на которые стране всё равно придётся.

Известно, что сельскохозяйственный сектор, включая рыболовство, вносит 5% в экономику и составляет около 80% от общего объёма экспорта. Фермеры, поддержавшие правительство Люксона, утверждают, что экологическая политика предыдущего правительства сделала бы производство молочных продуктов и мяса слишком дорогим. В этом случае было бы выгоднее импортировать продукты питания с материка, ну а это нанесло бы мощнейший удар по фермерам, пробив очередную дыру в местной экономике. На фоне других стран сельскохозяйственный сектор Новой Зеландии становится всё менее конкурентным, а продолжающийся кризис кажется властям крайне опасным как с экономической, так и социальной точки зрения. Мимо такого решения не могли пройти борцы за права природы, получающие гранты из многочисленных американских фондов и не стесняющиеся сжигать топливо в личных самолётах, совершая многочисленные полёты через океан. По словам Никола Токи, руководящего экологической организацией Forest and Bird, такие решения ставят под угрозу благосостояние будущих поколений новозеландцев ради краткосрочной экономической выгоды.

На прошлой неделе Air New Zealand снизила свой целевой показатель выбросов к 2030 году, ссылаясь на задержки с поставками новых самолётов и высокие цены на экологически чистое топливо. Оппозиционная партия «Зелёных» выразила обеспокоенность тем, что правительственный подход к изменению климата побудит больше компаний следовать этому примеру. Правительственная Комиссия по климату опубликовала отчёт, в котором говорится о значительных рисках для достижения внутренних целей по сокращению выбросов к 2030 и 2035 годам, а также о высоких затратах на смягчение офшорных выбросов. Правительство заявляет, что работает над планом по борьбе с изменением климата, включая посадку большего количества деревьев и инвестиции в передовые технологии. Министр по климату Саймон Уоттс признал, что для достижения целей к 2035 году потребуется сделать ещё очень много.

Экологи уверены, что принимаемых мер недостаточно, требуя от властей вернуться в каменный век. Ну а правительство пока не склонно менять стратегию и даже исключило сельское хозяйство из схемы торговли выбросами, несмотря на обещание обложить выбросы в этой отрасли налогом с 2030 года. Кроме того, планируется возобновить разведку месторождений нефти и газа и удвоить экспорт полезных ископаемых до 2 миллиардов новозеландских долларов за 10 лет. На самом деле проблема экологии остро стоит перед человечеством, но следовать тем или иным решениям должны все. Ну а сегодня многие страны просто покупают квоты у экономически отсталых государств, нанося природе непоправимый урон. Эти же люди требуют снижать углеродный след от всех остальных, прекрасно осознавая, что всегда могут напечатать столько денег, чтобы заткнуть рты всем недовольным экологам на планете.