Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Новая Зеландия отказывается от чистой энергетики, поскольку «зелёная» политика тянет страну на дно
Попытки снижать зависимость от углеводородов дорого обошлись экономике Новой Зеландии

2022 стал переломным для Европы, доказав одну простую истину: даже для «зелёных» политика была и будет важнее экологии. Последние несколько лет европейцы наращивали закупки угля и нефти, сжигая значительно больше ископаемого топлива, чем планировали. Причина простая, ведь после прекращения поставок газа из России выбора у многих потребителей просто не осталось. Ну а поскольку ситуация в ближайшие годы не улучшится, то всё больше компаний делают весьма ожидаемые заявления. Руководители выходят к прессе и грустно рассказывают о сложностях, возникающих на пути перехода к чистой энергетике. В итоге можно констатировать, что даже после 2030 года производство автомобилей на углеводородах не прекратиться, а попытки перейти на возобновляемую энергию привели к прямо противоположным результатам. Для примера можно привести такую страну, как Германия. Не так давно там с гордостью отчитались, что генерация энергии за счёт возобновляемых источников побила очередной рекорд, что позволило впервые в истории обеспечить всех потребителей чистой энергией.

реклама

На самом деле никто точно не знает, действительно ли из розеток рядовых немцев бьёт ключом чистая энергетика, но в данный момент это не так важно. Суть сводится к тому, что количество ветрогенераторов и солнечных электростанций увеличивается. Когда деньги шли из федерального кармана, то можно был не задумываться об окупаемости, но конкуренция вынуждает снижать цены, а затраты на производство подобных устройств окупятся спустя десятилетия. Если повезёт, ведь стоимость 1 кВт чистой электроэнергии крайне высокая, а полноценный переход на возобновляемые источники генерации приведёт к подорожанию коммунальных услуг. Под руководством партии «Зелёных» Германия благополучно отказалась от дешёвой атомной энергетики, ну а сегодня скатывается в финансовую яму, выбраться из которой можно только путём крупных государственных субсидий. Как оказалось, опыт Германии и целого ряда европейских стран оказался заразительным, но сегодня всё больше государств начинают смотреть на вещи трезво. На страницах Reuters появилась разгромная статья, авторы которой недовольны действиями правительства Новой Зеландии. Казалось бы, в США немало нерешённых вопросов, включая массовое сжигание леса и угля для генерации энергии, но американцев всё равно тянет учить других науке, которой они сами так и не овладели. Выясняется, что власти Новой Зеландии не готовы следовать по пути экологических реформ и готовы отказаться от предвыборных обещаний на фоне растущих финансовых проблем. 

Так, правоцентристская коалиция под руководством премьер-министра Кристофера Люксона, пришедшая к власти в прошлом году, заявила о планах отменить запрет на разведку нефти и газа, отложить введение цен на сельскохозяйственные выбросы на пять лет и стимулировать расширение добычи полезных ископаемых. Эти шаги являются частью усилий по увеличению экспорта для поддержки экономики, рост которой за год до марта 2024 года составил всего 0,3%, что является самым низким показателем с начала пандемии в 2020 году. Экспорт генерирует 25% всего ВВП, ну а в настоящее время дефицит бюджета составляет почти 7%. Никакие экологические фокусы привести экономику в чувства не способны, поэтому в ход пойдут проверенные временем способы. Министр ресурсов Шейн Джонс заявил, что экономическая ситуация постоянно ухудшается, ну а возрождение горнодобывающего сектора – это крайние меры, пойти на которые стране всё равно придётся. 

Известно, что сельскохозяйственный сектор, включая рыболовство, вносит 5% в экономику и составляет около 80% от общего объёма экспорта. Фермеры, поддержавшие правительство Люксона, утверждают, что экологическая политика предыдущего правительства сделала бы производство молочных продуктов и мяса слишком дорогим. В этом случае было бы выгоднее импортировать продукты питания с материка, ну а это нанесло бы мощнейший удар по фермерам, пробив очередную дыру в местной экономике. На фоне других стран сельскохозяйственный сектор Новой Зеландии становится всё менее конкурентным, а продолжающийся кризис кажется властям крайне опасным как с экономической, так и социальной точки зрения. Мимо такого решения не могли пройти борцы за права природы, получающие гранты из многочисленных американских фондов и не стесняющиеся сжигать топливо в личных самолётах, совершая многочисленные полёты через океан. По словам Никола Токи, руководящего экологической организацией Forest and Bird, такие решения ставят под угрозу благосостояние будущих поколений новозеландцев ради краткосрочной экономической выгоды.

На прошлой неделе Air New Zealand снизила свой целевой показатель выбросов к 2030 году, ссылаясь на задержки с поставками новых самолётов и высокие цены на экологически чистое топливо. Оппозиционная партия «Зелёных» выразила обеспокоенность тем, что правительственный подход к изменению климата побудит больше компаний следовать этому примеру. Правительственная Комиссия по климату опубликовала отчёт, в котором говорится о значительных рисках для достижения внутренних целей по сокращению выбросов к 2030 и 2035 годам, а также о высоких затратах на смягчение офшорных выбросов. Правительство заявляет, что работает над планом по борьбе с изменением климата, включая посадку большего количества деревьев и инвестиции в передовые технологии. Министр по климату Саймон Уоттс признал, что для достижения целей к 2035 году потребуется сделать ещё очень много.

Экологи уверены, что принимаемых мер недостаточно, требуя от властей вернуться в каменный век. Ну а правительство пока не склонно менять стратегию и даже исключило сельское хозяйство из схемы торговли выбросами, несмотря на обещание обложить выбросы в этой отрасли налогом с 2030 года. Кроме того, планируется возобновить разведку месторождений нефти и газа и удвоить экспорт полезных ископаемых до 2 миллиардов новозеландских долларов за 10 лет. На самом деле проблема экологии остро стоит перед человечеством, но следовать тем или иным решениям должны все. Ну а сегодня многие страны просто покупают квоты у экономически отсталых государств, нанося природе непоправимый урон. Эти же люди требуют снижать углеродный след от всех остальных, прекрасно осознавая, что всегда могут напечатать столько денег, чтобы заткнуть рты всем недовольным экологам на планете. 

#энергетика #новая зеландия #чистая энергетика
+
Написать комментарий (0)
Австрийская ТЭС «Тиса» оснащена гибридной системой хранения энергии
Исследователям удалось сделать плазму термоядерного реактора в 10 раз плотнее
Ученые работают над получением электричества из тратящейся впустую энергии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие инженеры создали и отправили на Украину дрон, который не боится российских комплексов РЭБ
17
Космические силы США вынуждены отказаться от ракетных двигателей из России
4
BI: С-400 "Триумф" и модернизированные Су-35С вместе с МиГ-31БМ будут охотиться за F-16 ВСУ
9
Россияне нашли способ обхода замедления YouTube с помощью Майнкрафта, Steam и Garry's Mod
5
Исследователи впервые создали из атомов золота новый материал с особыми свойствами
1
Опасения по поводу новых санкций вынуждают NVIDIA не торопиться с поставками B20 в Китай
+
ВС ВСУ показали кадры пуска крылатых ракет Storm Shadow с фронтового бомбардировщика Су-24М
+
Яндекс Go представил грузовой электросамокат «симовоз», перевозящий до трех стандартных самокатов
3
Из-за обвала цен на акции, 500 богатейших людей мира потеряли 134 млрд долларов за один день
1
Осенью на внутренний рынок Японии выйдет обновлённая Honda Civic одиннадцатого поколения
2
Смартфоны Apple iPhone 16 выходят 10 сентября
+
Nvidia прекращает выпуск самой популярной среди геймеров видеокарты, сообщает информатор
+
TWZ: Украинские квадрокоптеры «Баба Яга» теперь способны запускать управляемые боеприпасы
+
В зону СВО начали поступать FPV-дроны «Пиранья-13»
3
Ryzen 7 5800XT работает на частоте 5 ГГц при мощности 65 Вт
7
В Китае планируется обязательная идентификация всех пользователей интернета с помощь ID-карты
5
NVIDIA столкнулась с задержкой выпуска графических процессоров Blackwell
1
УАЗ обновил расценки на внедорожники «Буханка» и «Хантер» в версии «Экспедиция»
2
Huawei разрабатывает процессор, который будет использовать унифицированную архитектуру памяти
+
One UI 7 получит новый игровой модуль Good Lock с расширенным доступом к настройкам игр
2

Популярные статьи

С-70 "Охотник" с новым "супердвигателем" АЛ-51Ф и ракетами 5-го поколения Р-74М2 - подробности
9
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
10
Обновленная боевая система, новый контент, русская локализация и многое другое в Gothic Remake
10
7 любимых игр старого олдфага
12
Сравнение Windows 11 Home и Pro: какие отличия
13
Итоги гоночного уик-энда 3-4 августа
2
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
61
Выясняем, насколько в России компьютеры дороже, чем в Германии, и есть ли шанс сэкономить
8
Новые «Искандеры» и старые «МиГи»: чем ВС РФ встретят хвалёных «Боевых соколов» F-16
9
11 захватывающих стратегических игр, вышедших на ПК за последние пять лет
+

Сейчас обсуждают

Владимир Клецов
15:06
Если кратко - вы описали гарантийные случаи с вашими SSD, и 18 тыс. вам, наверное, за них вернули)) Сложно поверить, что такой брак возможен подряд, но похоже вы очень своеобразный человек - можно выб...
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
Джон Коннор
15:03
что и требовалось доказать
Cмартфоны IQOO Z9s и Z9s Pro получат чипы от разных брендов
Konstantin Skorik
14:59
Интелбои против Амудешников. Эта битва никогда не закончится. Сделай аналогичную сборку на нителе с нвидиа и почитай во сколько выйдет.
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
LorDex
14:56
Я поэтапно грейдил свой комп по нескольким причинам. Первая, это то что мой 2500k и GTX970 прилично устарели и не хотелось дожидаться когда вся эта комплектуха будет стоить как пару кило картошки. Вто...
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
Александр Еремеев
14:55
Это капитализм. Конечному покупателю пофиг, обанкротится Интел или нет. Корпорации тоже не будут нести убытки во благо спасения чип-мейкера. Ждём лавину исков. В том числе коллективных в США. Ибо Инте...
Европейские магазины отмечают 400% рост числа возвратов процессоров Intel 14-го и 13-го поколений
Eppius
14:54
Странно все это...
Ходаковский: Зеленский начнёт очередное контрнаступление, несмотря на высокий шанс провала
Алексей Енютин
14:53
Если компьютер, просто подключенный к сети внезапно схватывает что-то нехорошее, то в сети работает сканер уязвимостей, который при нахождении уязвимой машины и инициирует загрузку на нее ВПО.
Ютубер выяснил, что произойдет, если подключить к интернету старую ОС Windows XP
Станислав Кожевников
14:47
Когда придёт время, поставлю Windows 12 !!!
Почему не стоит отказываться от Windows 10 прямо сейчас, и когда придёт время установить Windows 11
Alexey B
14:45
Этоне имеет значения! Почему? Да потому, что железки что в старом корпусе с одной дыркой на выдув, что в новом суперперфорированном (по русски дырявом) выделяют ОДНО И ТОЖЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛА! Банально ...
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
NuclearMissionJam
14:45
У меня есть блог, почему я SSD не ставлю. Если кратко - первый ссд брак, второй глючил, третий помер за полгода. Не то чтобы я прям против SSD - для того же GeForce софта он нужен. Но я пока не решаю...
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем