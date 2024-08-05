Эксперты полагают, что остановить поставки может только полный запрет, но пока Белый дом на такой шаг пойти не готов

Многие эксперты отмечают, что американские санкции доставляют мировой экономике множество проблем, а особенно сложно приходится крупным компаниям, реализующим свою продукцию на глобальном рынке. В первую очередь речь о технологическом секторе, где контроль за товарами и услугами со стороны Белого дома максимально суровый. США делают всё, что бы помешать Китаю достичь полупроводникового суверенитета, но пока добились прямо противоположных результатов. Пять лет назад крупные компании в Поднебесной медленно осваивали производство чипов и полностью полагались на американские технологии. После того как дядюшка Сэм перекрыл каналы поставок, выбора у китайцев не осталось, ну а сегодня освоение технологических норм идёт значительно быстрее, чем можно было предположить. Аналитики пишут, что в Китае создаётся централизованная цепочка, позволяющая выпускать не только конечный продукт, но и все компоненты, необходимые для производства процессоров.

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Китайские аналоги пока уступают американским, но происходит это только потому, что янки отрезали импортёров из Поднебесной от всех ключевых поставщиков. Тайваньская TSMC прекратила выпуск для попавших под санкции компаний полупроводниковой продукции, ну а нидерландская ASML не может поставлять в Китай оборудование для производства чипов. Сколько китайским инженерам потребуется лет, чтобы догнать мировых лидеров, сказать сложно, ну а сегодня эксперты наблюдают игру в «кошки – мышки», развернувшуюся под носом у американского правительства. Как уже отмечалось выше, санкции в первую очередь наносят существенный урон американской экономике, а значит технологические гиганты и дальше будут искать способы торговли с китайцами, так или иначе не нарушающими действующие санкции. Авторы The New York Times сообщают, что только за последние несколько дней китайские компании, связанные с государственным сектором и военной промышленностью, купили запрещённых к ввозу в КНР полупроводниковых изделий на 103 миллиона долларов. Оказывается, зафиксировать сами сделки сложно, а отследить поставки невозможно

Китайские компании создали сложную сеть посредников, а в результате любые попытки со стороны Белого дома помешать поставкам высокопроизводительных чипов в Поднебесную обречены на провал. На основании подобных фактов наиболее радикально настроенные политики предлагают очередное ужесточение санкций. Простых решений нет, ну а ястребы говорят о необходимости ввести полный запрет на продажу всех технологий в Китай. Пока лоббистам крупных компаний удаётся удерживать правительство Байдена от такого решения, но это не значит, что так будет продолжаться вечно. Приводятся любопытные факты, ставящие перед Белым домом сложные вызовы. Известно, что наиболее мощные графические ускорители NVIDIA не могут ввозиться в КНР, а многие местные компании давно находятся под санкциями. Ещё в 2023 году Белый дом внёс крупную китайскую компанию Sugon в «чёрный» список, запретив покупать продукцию NVIDIA. Выяснилось, что компания поставляет оборудование для военных нужд, но перекрыть канал так и не удалось. После того как Sugon потеряла доступ к рынку, появилась новая компания под названием Nettrix. Позднее выяснилось, что в неё вошли некоторые руководители Sugon, а сама она имеет аналогичный профиль. За несколько месяцев Nettrix стала крупнейшим поставщиком серверов на базе продукции NVIDIA в Поднебесной, но пока в «чёрный» список не попала.

Американские журналисты отмечают, что это только один из примеров, но доказать причастность руководства Nettrix к сомнительным связям Sugon невозможно. Расследование деятельности новой компании займёт как минимум год, но за это время китайцы могут поменять несколько поставщиков, что сделает работу аналитиков Белого дома неэффективной. Когда дядюшка Сэм докажет причастность новой компании к нарушению санкций, поставками будут заниматься уже другие юридические лица. В The New York Times констатируют, что для Intel, NVIDIA, AMD и даже Microsoft всё это выгодно, поскольку позволяет вести бизнес без нарушения санкционного режима. Крупные технологические компании недовольны решениями правительства США, но не могут себе позволить спорить с дядюшкой Сэмом. Многие надеются на то, что такая практика продлиться ещё долго, но всё идёт к полному запрету. Активы перечисленных выше и многих других компаний пострадают в значительной мере, ну а к этому моменту китайские инженеры найдут решение полупроводниковой проблемы. Считается, что Трамп может ужесточить политику Белого дома в отношении КНР, ну а Камала Харрис продолжит медленно ввозить санкции, а значит более выгодна для Поднебесной.