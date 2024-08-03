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Bublik1
Российские коммунальщики нашли замену легендарной «буханке», которую непрерывно выпускают уже 60 лет
На место УАЗ-452 придёт модифицированная версия грузовика Sollers Argo

В этом году легендарный советский и российский автомобиль УАЗ-452, широко известный в народе как «буханка», отмечает 60-летие с момента старта производства. Впервые представленный в 1964 году, он завоевал популярность благодаря высокой прочности, неприхотливости и способности преодолевать самые труднопроходимые маршруты. «Буханка» использовалась в самых разных условиях – от суровых сибирских зим до жарких пустынь Средней Азии, становясь незаменимым помощником для сельских жителей, экспедиций, медицинских служб и военных подразделений. Уникальность «буханки» заключается в её простом и функциональном дизайне, который практически не изменился за десятилетия. Автомобиль получил прозвище благодаря своей квадратной форме, напоминающей буханку хлеба. Сегодня «буханка» продолжает выпускаться на Ульяновском автомобильном заводе и остаётся символом надёжности и выносливости для многих поколений россиян.

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Что же, рано или поздно должен был появиться автомобиль, на который с «буханки» начнут переводить многочисленные государственные организации. Как стало известно, в России планируется выпуск новой модификации грузовика Sollers Argo, оснащённой двухрядной кабиной и способной уместить пять человек. Данная модель создана на основе удлинённой базы, которая на целых 50 сантиметров превышает базовую. Таким образом длина машины достигнет 5.8 метра. Установлен двухлитровый турбированный двигатель с шестиступенчатой механикой. Существует модификация только с задним приводом, ну а именно этот автомобиль начнёт заменять старые «буханки», которые десятилетиями перевозят ремонтные бригады и другие коммунальные службы по всей России. Известно, что стоимость нового грузовика будет стартовать с 1.66 миллиона рублей. Двухлитровый двигатель способен выдавать мощность 136 л.с. и может заправляться бензином не ниже А92. Производители сообщают, что грузовик по выбору заказчика можно будет оснастить целым рядом фургонов, включая специализированные, а также для перевозки продуктов питания, с холодильными камерами и многие другие модификации. 

Ну а поскольку уже вскоре «буханка» начнёт уходить на покой, то самое время вспомнить наиболее важные особенности легендарного автомобиля. 

  • Производство без остановки: УАЗ-452, или «буханка», выпускается непрерывно с 1964 года, что делает её одним из самых долгоживущих автомобилей в мире.
  • Многофункциональность: за свою долгую историю «буханка» получила множество модификаций. Существуют варианты санитарных машин, грузопассажирских фургонов, передвижных лабораторий и даже мобильных бань.
  • Эксплуатация в экстремальных условиях: «буханка» известна своей способностью работать в самых экстремальных условиях. Она активно используется на Крайнем Севере, в пустынях и горах, где многие другие автомобили даже не заводятся.
  • Популярность за границей: УАЗ-452 экспортируется в более чем 20 стран мира, включая Латинскую Америку, Африку и Азию. В некоторых странах этот автомобиль стал настолько популярен, что его собирают на местных заводах.
  • Символ советской киноиндустрии: «буханка» часто появлялась в советских фильмах и телесериалах, став символом советского автопрома и неотъемлемой частью жизни рядовых граждан того времени.
  • Простота в ремонте: благодаря простому и надёжному дизайну, «буханка» легко ремонтируется даже в полевых условиях. Многие водители и механики ценят её за возможность провести большинство ремонтных работ самостоятельно, используя минимум инструментов.
  • Культурный феномен: «Буханка» стала настоящим культурным феноменом. Узнаваемая форма и функциональность сделали автомобиль героем множества шуток, мемов и даже песен.
#транспорт #интересное #буханка #sollers argo #уаз-452
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