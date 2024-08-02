Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В Украине замечен первый макет F-16, который может появиться на одном из военных аэродромов
Российским операторам разведывательных дронов нужно будет определить, является ли стоящий на аэродроме самолёт настоящим, или же это макет

Многочисленные зарубежные издания уже несколько дней пишут о том, что F-16 прибыли в Украину. Подробностей о размещении нет и не может быть, ну а американские журналисты уверяют, что самолёты приняли участие в отражении одной или нескольких ракетных атак. Якобы, штатные средства поражения позволяли сбивать российские ракеты, что призвано повысить эффективность противоракетной обороны Украины. Известно, что в последнее время ПВО потеряла свою эффективность, ну а за счёт истребителей Киев намерен сбивать хотя бы часть летящих ракет. Неясно, насколько информация верна, но в то же время замечена повышенная активность ВКС России.

реклама

В последние несколько дней наносятся удары по аэродромам в центральной, южной и восточной части Украины. Такие площадки называют транзитными и используют для дозаправки и установки боевой части. Украинская авиация обычно находится на западе страны, но не может обойтись без военных аэродромов в Николаевской, Винницкой, Миргородской и других областях. Предполагается, что точно также будут действовать и F-16. Эксперты отмечают, что дальность полёта американского самолёта существенно уступает советским аналогам, поэтому его придётся заправлять два раза за одно боевое применение. 

Эксперты спорят о том, когда и сколько машин поставят союзники Киева. Вопросов пока больше, чем ответов, а сегодня в сети появились кадры строящегося макета F-16. Самолёт сделан из фанеры и ещё далёк от завершения. У него не установлены некоторые элементы, а шасси и вовсе сделаны из пеноблока. С близкого расстояния макет кажется плохо похожим на настоящий, но всё может измениться, если макет покрасят специальной краской с металлическими частями. Это сделает отражающий фон близкий к настоящему самолёту. Кроме того, макет накроют маскировочной сетью, а в итоге определить подделку будет крайне сложно. Эксперты полагают, что опытные операторы разведывательных дронов смогут отличить макет от настоящего F-16, но в данном случае очень многое зависит от качества исполнения. На том этапе, что зафиксировала камера, макет не тянет на высокую достоверность, но мы не знаем, как будет выглядеть готовая продукция кустарного производства. Макет стоит в небольшом ангаре, похожем на гараж. Подобные строения разбросаны по всей Украине, где собирают дроны и занимаются ремонтом техники. 

Некоторые американские издания полагают, что какое-то время F-16 не будут использоваться для нанесения ударов по российской территории. Это слишком опасно и может привести к значительным потерям. Именно поэтому командование ВСУ предпочтёт игру в кошки-мышки, когда российским ВКС придётся отслеживать перемещение самолётов в воздухе и пытаться сбить их при помощи гиперзвуковых ракет на одном из аэродромов. Нужно учитывать, что пилоты тоже люди, поэтому они не могут постоянно находиться в состоянии боевой готовности. Обычно к каждому F-16 приписывается два лётчика, но рано или поздно такая схема даст сбой. Также идут споры о том, сколько всего самолётов планируют передать союзники. На страницах The New York Times пишут, что за полтора года НАТО смогла подготовить только 10 украинских пилотов, а значит в настоящее время есть возможность использования пяти истребителей. По мере того как союзники будут готовить новых лётчиков, в Украину начнёт прибывать всё больше машин. Именно поэтому эксперты полагают, что самым главным ресурсом являются пилоты, а не сам самолёт. НАТО планирует передать больше 100 истребителей, ну а людей для управления таким количеством F-16 у Зеленского нет. Ну а поскольку вылеты в сторону российской границы сопряжены с повышенными рисками, какое-то время украинское командование предпочтёт использовать истребители в качестве штатной ПВО. 

#f-16 #истребители #самолёты
+
Написать комментарий (0)
The War Zone публикует неподтвержденные фото и видео прибывших на Украину F-16
The Times: Нидерланды стали первой страной, передавшей Украине шесть истребителей F-16
NYP: Из-за нехватки пилотов Киеву было отказано в поставках нужного количества F-16
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Опубликован ТОП-10 самых популярных смартфонов в мире — в него вошли Apple, Samsung и Xiaomi
1
Российские войска вышли к дороге Угледар-Марьинка по которой шло снабжение ВСУ
+
США освободят некоторые компании из Японии, Нидерландов и Южной Кореи от соблюдения новых санкций
3
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
44
В России продолжается строительство Тихоокеанской железной дороги - запуск намечен на 2025 год
5
В России установлен рекорд по вместимости «Буханки» - в микроавтобусе УАЗ поместились 48 человек
4
ВС РФ получили робота "Варан", способного вести разведку, перемещать грузы или поддерживать штурмы
+
Провайдеры объяснили, почему в России плохо работает YouTube
26
Defense Post: Индия в скором времени получит от России самые дальнобойные в мире зенитные ракеты
+
Samsung Galaxy S24 FE показывает лучшую производительность, чем Galaxy S24 и S24+ на том же чипсете
+
Tensor G4 будет использовать меньше ядер, чем Tensor G3
+
Российский ракетный двигатель РД-180 в последний раз доставил в космос груз Пентагона
10
TWZ: Новый российский БПЛА "Гербера" способен подключаться к сети 4G на Украине
+
Западные эксперты: в случае конфликта с Пекином запасов боеприпасов США хватит менее чем на месяц
+
Российская компания Encore Energy внедрила беспилотники на своём заводе в Дубне
2
В Китае готовится к выходу собственный процессор для искусственного интеллекта Cixin P1
1
Эксперты XDA назвали 5 признаков деградации процессора и его скорого выхода из строя
5
Российские производители радиоэлектроники просят Минпромторг поскорее запретить госкомпаниям покупать импортную технику
16
Украинский военный аэродром в Миргороде снова подвергся российскому ракетному удару
+
Российские войска получили очередную партию колёсных САУ «Мальва»
+

Популярные статьи

МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
24
Куда исчезли Х-95, «Острота» и «Гремлин» - новейшие гиперзвуковые ракеты РФ
6
Обходим защиту Denuvo в пару кликов и запускаем последнюю версию Fifa
11
"Тихое место: День первый", "Дэдпул и Россомаха" - краткий обзор новых фильмов
6
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – какая видеокарта быстрее и выгоднее по цене на вторичном рынке
13
Простые правила обслуживания видеокарты, которые должен знать каждый уважающий себя геймер
26
Что делать, если Windows не запускается
15
Каким должен быть идеальный российский автомобиль и как его создать
27
Новый закон США заставит американские компании "начать подготовку" к битве за Тайвань
5
Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля
+

Сейчас обсуждают

Asker 013
10:46
Всё же, поражает быстродействие исполнительного механизма.
Российский робот побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика
Nvidia&Intel Hater
10:41
из говна и палок,как и все у него
Простые правила обслуживания видеокарты, которые должен знать каждый уважающий себя геймер
Nvidia&Intel Hater
10:40
у нвидиа очень плохой прирост фпс на мегагерц
Простые правила обслуживания видеокарты, которые должен знать каждый уважающий себя геймер
Сергей Анатолич
10:37
"это можно сделать дипломатическим путём" Зеля, что хочет Путина до смерти захохотать что ли? Шут.
В Киеве рассказали о втором саммите мира и его целях
Алексей Гусев
10:35
Я один не понимаю, почему если вы разрабатываете начинку и ПО, то нужно потратить время на разработку и корпуса? Иначе какие технологии не засовывай в китайский Пико это будет выглядеть, как китайский...
Уфимские инженеры разработали VR-шлем
Алексей Никифоров
10:35
Какой нахрен "МиГ"? ОКБ Микояна на Беговой закрыли четыре года назад, и Собяка его под "реновацию" определил. Кончился ваш МиГ. Теперь илитные хаты по 50млн там будут стоять
МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
Сергей Анатолич
10:34
Вот ничему жизнь людей не учит. Зачем едут за рубеж жить? Ведь в любой момент к ним постучат и заявят им, что они русские шпионы. Надеюсь когда там в шпионаже обвинят всяких каспаровых, макаревичей и ...
Ugreen начинает продажи внешних аккумуляторов PD200W 25000mAh и PD100W 12000mAh
aleximus777
10:29
Ну я с 1080 начал в 4К... Все прекрасно она тянула в играх своего времени, те года 17 где-то. Я уж молчу, что на встройках новых можно в 4К играть в старые, но абсолютно годные и культовые игры типа H...
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
Алексей Сашин
10:18
Я пользуюсь таким же шлемом дома, это Pico 4, шлем китайский!
Уфимские инженеры разработали VR-шлем
Алексей Исаков
10:06
А то что видюхи в ноутах очень разные по теплопакету автору невдомек
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем