Российским операторам разведывательных дронов нужно будет определить, является ли стоящий на аэродроме самолёт настоящим, или же это макет

Многочисленные зарубежные издания уже несколько дней пишут о том, что F-16 прибыли в Украину. Подробностей о размещении нет и не может быть, ну а американские журналисты уверяют, что самолёты приняли участие в отражении одной или нескольких ракетных атак. Якобы, штатные средства поражения позволяли сбивать российские ракеты, что призвано повысить эффективность противоракетной обороны Украины. Известно, что в последнее время ПВО потеряла свою эффективность, ну а за счёт истребителей Киев намерен сбивать хотя бы часть летящих ракет. Неясно, насколько информация верна, но в то же время замечена повышенная активность ВКС России.

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В последние несколько дней наносятся удары по аэродромам в центральной, южной и восточной части Украины. Такие площадки называют транзитными и используют для дозаправки и установки боевой части. Украинская авиация обычно находится на западе страны, но не может обойтись без военных аэродромов в Николаевской, Винницкой, Миргородской и других областях. Предполагается, что точно также будут действовать и F-16. Эксперты отмечают, что дальность полёта американского самолёта существенно уступает советским аналогам, поэтому его придётся заправлять два раза за одно боевое применение.

Эксперты спорят о том, когда и сколько машин поставят союзники Киева. Вопросов пока больше, чем ответов, а сегодня в сети появились кадры строящегося макета F-16. Самолёт сделан из фанеры и ещё далёк от завершения. У него не установлены некоторые элементы, а шасси и вовсе сделаны из пеноблока. С близкого расстояния макет кажется плохо похожим на настоящий, но всё может измениться, если макет покрасят специальной краской с металлическими частями. Это сделает отражающий фон близкий к настоящему самолёту. Кроме того, макет накроют маскировочной сетью, а в итоге определить подделку будет крайне сложно. Эксперты полагают, что опытные операторы разведывательных дронов смогут отличить макет от настоящего F-16, но в данном случае очень многое зависит от качества исполнения. На том этапе, что зафиксировала камера, макет не тянет на высокую достоверность, но мы не знаем, как будет выглядеть готовая продукция кустарного производства. Макет стоит в небольшом ангаре, похожем на гараж. Подобные строения разбросаны по всей Украине, где собирают дроны и занимаются ремонтом техники.

Некоторые американские издания полагают, что какое-то время F-16 не будут использоваться для нанесения ударов по российской территории. Это слишком опасно и может привести к значительным потерям. Именно поэтому командование ВСУ предпочтёт игру в кошки-мышки, когда российским ВКС придётся отслеживать перемещение самолётов в воздухе и пытаться сбить их при помощи гиперзвуковых ракет на одном из аэродромов. Нужно учитывать, что пилоты тоже люди, поэтому они не могут постоянно находиться в состоянии боевой готовности. Обычно к каждому F-16 приписывается два лётчика, но рано или поздно такая схема даст сбой. Также идут споры о том, сколько всего самолётов планируют передать союзники. На страницах The New York Times пишут, что за полтора года НАТО смогла подготовить только 10 украинских пилотов, а значит в настоящее время есть возможность использования пяти истребителей. По мере того как союзники будут готовить новых лётчиков, в Украину начнёт прибывать всё больше машин. Именно поэтому эксперты полагают, что самым главным ресурсом являются пилоты, а не сам самолёт. НАТО планирует передать больше 100 истребителей, ну а людей для управления таким количеством F-16 у Зеленского нет. Ну а поскольку вылеты в сторону российской границы сопряжены с повышенными рисками, какое-то время украинское командование предпочтёт использовать истребители в качестве штатной ПВО.