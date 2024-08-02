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Bublik1
Российские бойцы заметили новую модификацию украинского ударного дрона «Баба-яга»
Беспилотник получил аккумулятор, позволяющий значительно снизить заметность

За те два с половиной года, что идёт СВО, украинские власти получили огромное количество иностранного оружия. Особенно активно шли поставки беспилотников, при помощи которых планировалось достичь преимущества на том или ином направлении. Как выяснилось, подобные устройства не могут похвастать выдающимися характеристики, а в результате ни один дрон НАТО оказался не способен переломить ход конфликта. А вот обычный беспилотник, который украинские инженеры создали для сельскохозяйственных работы, демонстрирует высокие результаты и считается одним из наиболее опасных. 

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Речь идёт об ударном дроне под названием «Баба-яга». Устройство способно нести четыре снаряда, сбрасывая их на российскую технику или скопления живой силы. В какой-то момент российские инженеры начали разработку устройств, способных сбивать украинские дроны, а особенно эффективны дробовики. Также используются дроны для перехвата, способные выстреливать сетью во время полёта. Недавно сообщалось, что только за один день уничтожено сразу два БПЛА типа «Баба-яга», а в результате стало очевидно, что была найдена эффективная тактика противодействия беспилотникам ВСУ. 

Как выяснилось, украинские инженеры также получили задачу повысить эффективность применения ударного дрона и даже добились на этом направлении определённых успехов. По словам полевого медика подразделения Барс-23 «Орел» с позывным «Студент», слова которого приводит информационный портал РИА Новости, отслеживать «Бабу-ягу» в небе стало сложнее. Всё дело в том, что раньше на беспилотнике был установлен мотор с двигателем внутреннего сгорания. Он очень громкий, а в итоге БПЛА было слышно за много километров. Часто российские бойцы знали о том, что ударный дрон близко ещё до того, как могли заметить его без специального оборудования. 

Таким образом у бойцов было время подготовиться к прилёту незваного гостя, ну а недавно был замечен такой же беспилотник, использующий ресурс аккумулятора. Подробности не сообщаются. Вполне возможно, что двигатель остался без изменений, но незадолго до российских позиций украинский оператор переходит на использование встроенной батареи. Это позволяет снизить шум от ревущего мотора и существенно снижает заметность. Скорее всего, о полной замене двигателя на электрический речь не идёт, поскольку это повысило бы стоимость ударного дрона в несколько раз. Выдвинутое предложение подтверждают слова российского военнослужащего. Он отмечает, что полезная нагрузка беспилотника сократилась, но зато теперь он способен лететь почти бесшумно. Боец рассказал, что вместо снарядов от миномётов «Баба-яга» несёт несколько жестяных банок от энергетиков, начинённых поражающими элементами. Новая тактика применения ударного дрона способна осложнить его отслеживание, а всё больше экспертов говорит о необходимости оснащения всех подразделений эффективными средствами радиоэлектронной борьбы. В этом случае даже у бесшумного беспилотника будет мало шансов пройти через сеть из помех, а в результате никакой аккумулятор не поможет «Бабе-яге» вернуться в свою избушку на курьих ножках.

#беспилотники #дроны #баба-яга
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