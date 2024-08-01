Одна из проблем заключается в несовершенстве технологий, а до появления зрелого решения ещё очень далеко

Человечество всегда с насторожённостью относилось к появлению новых технологий. Каждый новый шаг на пути вперёд рассматривался как настоящий вызов и даже признавался вредным и опасным. Люди сражались с наукой и культурой, бросая на костёр всех тех, кто планировал вывести человечество из тьмы средневековья в светлое будущее. Прогресс давался нам нелегко, но даже спустя сотни лет после разгула церковного фанатизма пережитки прошлого мешают двигаться дальше. Простой пример: согласно официально статистике, в 2021 году в результате ДТП на американских дорогах погибло почти 43 тысячи человек. Цифры поражают воображение, ведь это значит, что жертвами аварий каждый день в среднем становится 117 человек. А между тем журналисты воспринимают это как данность и реагируют спокойно. Никто не призывают запретить использование автомобилей или отнимать права у тех или иных групп населения.

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Известно, что чаще всего в аварии попадают те, кто уже не раз нарушал правила дорожного движения, но общественные деятели и политики не требуют ввести более жестокие меры, предпочитая наполнять бюджет за счёт штрафов. Дороги не становятся безопаснее, а разметка на них продолжает усложнять водителям жизнь. Словом, ситуация кажется удивительной, ведь несмотря на огромные потери, общество ведёт себя довольно спокойно. И вот здесь появляется новая технология. Несколько лет назад Илон Маск внедрил в свои автомобили возможность использования Full Self-Driving. В каждом транспортном средстве находится умный алгоритм, обладающий возможность управлять машиной без участия водителя. Ну а поскольку бороться с бюрократической машиной трудно даже миллиардерам, то были установлены определённые правила. Так, пользоваться Full Self-Driving можно только в качестве вспомогательного инструмента. Это значит, что руки водителя всегда должны находиться на руле, а сам он обязан в любой момент перехватить управление.

Никто точно не знает, сколько именно раз попадавшие в ДТП автомобили Tesla управлялись ИИ, а когда именно виновен человек. Илон темнит, а надзорные органы расследуют каждый инцидент годами. К примеру, в апреле Tesla Model S совершила наезд на мотоциклиста. В результате удара владелец мотоцикла скончался, ну а в ходе разбирательств стало очевидно, что владелец автомобиля не выполнял все предписанные соглашением действия. 56-летний водитель разговаривал по телефону и не был готов к тому, чтобы перехватить управление в свои руки. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения, всего за несколько лет было зафиксировано 2 случая со смертельным исходом, где вина умного алгоритма была установлена. За это же время обычные владельцы Tesla совершили тысячи аварий, а количество жертв исчисляется сотнями.

Очевидно, что ни одна технология не может быть идеальной. Любой алгоритм создаётся человеком, поэтому он имеет ошибки и допускает неточности. По мнению целого ряда экспертов, одна из проблем Full Self-Driving заключается в упорстве Маска. Миллиардер давно должен был установить на все транспортные средства более современные датчики, но вместо этого Tesla полагается на систему камер. Специалисты утверждают, что такой подход несёт фундаментальную опасность, поскольку ни один ИИ не способен в таком случае с высокой точностью измерить расстояние до объекта. Некоторые компании уже начали оснащать свои автомобили лидарами. Это более продвинутые датчики, позволяющие повысить точность измерения расстояния до объекта. Эксперты полагают, что без привычных камер не обойтись, но лидар позволяет корректировать поток информации в реальном времени, что снизит процент аварий. К сожалению, лидары дорогие, ну а Илон Маск экономит.

Профессор электротехники и вычислительной техники Университета Карнеги-Меллона Радж Раджкумар констатирует, что чрезвычайно сложно собирать и обрабатывать данные по всем видам реальных объектов с помощью камер. Мотоциклы и велосипеды плохо различимы, а природный ландшафт, погодные условия и другие факторы не позволяют камерам определить правильное расстояние до объекта. Чаще всего умному алгоритму удаётся аварии избежать, но иногда особенности освещённости и дорожного трафика играют против ИИ. Что до Илона Маска, то он продолжает продвигать новые технологии в массы. Full Self-Driving всё ещё не вышла из стадии теста, а многие эксперты считают, что достичь полной безопасности на дорогах можно будет только тогда, когда компьютер заменит всех людей в транспортных средствах. Если в водительском кресле останется хотя бы один человек, ситуация на дорогах останется непредсказуемой. Человек может быть уставшим, у него может меняться настроение, а иногда людям просто хочется кушать. Тысячи факторов оказывают влияние на манеру управления и приводят к самым неприятным последствиям. До того момента, как ИИ полностью заменит человека, ещё далеко, ну а Илон Маск сделал так, чтобы не отвечать перед судом за неточности программного обеспечения.