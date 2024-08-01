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Bublik1
F-16 замечен над Львовом – сезон охоты на американские истребители объявляется открытым
Украинское командование отказывается комментировать информацию о переброске F-16 из Нидерландов

31 июля американская пресса сообщила, что несколько F-16 пересекли украинскую границу и находятся на одном из аэродромов. Слухи подхватили украинские и российские СМИ, а в результате всё это обросло целым рядом фантастических деталей. Разобраться в том, прибыли ли американские истребители в Украину или нет, было невозможно, поскольку не было никаких доказательств. При этом американские журналисты ссылались на осведомлённые источники в Пентагоне. Пожалуй, споры могли бы продолжаться долго, если бы сегодня утром в сети не появилась фотография самолёта, сделанная во Львове. F-16 был снят обычным жителем города, а многие местные подтверждают, что рано утром видели пролетающий самолёт. 

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По данным всё тех же американских СМИ, речь идёт о шести машинах, которые Киев получил от Нидерландов. Авторы The Daily Telegraph заявляют, что истребители прибыли как минимум за сутки раньше, чем об этом написала пресса и даже приняли участие в отражении ракетной атаки в ночь на 31 июля. Проверить данные нет никакой возможности, поскольку украинские власти темнят. Обычно в Киеве комментируют каждую незначительную деталь, но в этот раз выбрали выжидательную позицию. Так, советник главы офиса президента отказался отвечать на вопросы журналистов. По словам Михаила Подоляка, он не уполномочен официально подтверждать или опровергать прибытие американских самолётов. Судя по тому, что сегодня утром F-16 видели многие жители Львова, техника НАТО всё же поступила на вооружение ВСУ, а главный вопрос состоит в том, каким образом машины будут использоваться. 

Американские эксперты полагают, что какое-то время самолёты будут применять исключительно для решения оборонительных задач. F-16 смогут подниматься в воздух во время массированных ракетных ударов, тем самым повысив эффективность украинской ПВО. В таком формате у Киева больше шансов сохранить технику в безопасности, поскольку российские истребители не заходят на украинскую территорию, а значит опасаться воздушных атак не предвидится. Ну а это значит, что главная угроза кроется в использовании гиперзвуковых ракет, которыми ВКС РФ могут наносить быстрые удары по местам дислокации F-16. Напомним, «Кинжалы» регулярно применяются для ударов по выявленным целям, а высокая скорость полёта позволяет уничтожать те или иные объекты даже если специалисты НАТО сообщают о вылете ракеты из одного из носителей. Полёт «Кинжала» может занимать до 5 минут, ну а этого времени не всегда хватает для того, чтобы поднять самолёты в воздух. Как уже было сказано выше, угрозы поражения в воздухе сегодня над территорией западной Украины у F-16 нет, поэтому такая тактика станет использоваться каждый раз, когда носители «Кинжалов» будут выходить на позицию для выстрела. 

Российские эксперты полагают, что нужно дождаться более точных данных, подтверждающих переброску американских истребителей в Украину. Фотография над Львовом может быть создана на компьютере, ну а рассказывающие об этом с социальных сетях люди – это сотрудники СБУ. Как только F-16 будут обнаружены средствами контроля ВКС, о прибытии можно будет говорить официально. После этого будет принят ряд мер, направленных на подавление самолётов в украинском воздушном пространстве. Утверждается, что количество машин слишком незначительное, чтобы представлять реальную угрозу российской армии, но отдельные эпизоды с участием F-16 не исключены. Министерство обороны России назначило награду за первый сбитый самолёт американского производства в размере 15 миллионов рублей. Желающих получить такую сумму множество, поэтому, как только истребители начнут выполнять боевые задачи и попадут под оперативный контроль ВКС, за ними тут же начнётся самая настоящая охота. 

#авиация #f-16 #истребители #самолёты
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