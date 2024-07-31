Судебное заседание состоится в конце сентября 2024 года

Если вы застали времена 8-битных и 16-битных игровых приставок, то должны помнить о чрезвычайно высокой сложности большей части наиболее популярных видеоигр. Геймеры тратили недели на прохождение одной игры, а потом ещё оттачивали умения, пытаясь сделать это с минимальными потерями жизней. Никаких сохранений тогда не было, поэтому малейшая ошибка могла привести к необходимости вернуться к началу игры. Ну а каждый раз, когда вы выключали приставку, прогресс начинался с нуля. А между тем никто не устраивал из этого трагедии, тогда как сегодня принято выпускать максимально простые видеоигры.

реклама

Только подумайте, в большинстве современных новинок вы можете сохраниться в любом месте виртуального мира. Даже если что-то пойдёт не так, то всегда можно исправить ошибку, ну а сражения с противниками стали максимально простыми. В интернете содержится множество советов, а на YouTube легко найти все секреты, таящиеся в бесконечных подземельях. И всё же, иногда в продажу попадают игры, сложность прохождения в которых сильно отличается от общепринятых шаблонов. Пожалуй, наиболее ярким представителем жанра считается Elden Ring. В игре нет карты, а неопытные новички в первые же минуты могут нарваться на чрезвычайно мощных противников, победить которых почти нереально. Армии фанатов детально изучили игру, соревнуясь в скорости прохождения локаций. Некоторые демонстрируют не дюжие навыки, легко побеждая боссов, сражение с которым для обычных геймеров заканчивается плачевно. Словом, игра действительно сложная, хотя и не идёт ни в какое сравнение с теми, что были доступны 25 лет назад.

Существуют геймеры, которым Elden Ring не понравилась. Кто-то выражает своё мнение на форумах, другие делятся эмоциями в социальных сетях, ну а один из покупателей подал иск против разработчиков. Ответчиком выступила студия FromSoftware, силами которой и создавалась компьютерная игра. В качестве главной причины иска значится сокрытие контента. Логика следующая: значительная часть контента доступна только в том случае, если игрок выполнит те или иные условия, а после победит мощных боссов. Сделать это с первого раза удаётся немногим, ну а в итоге первое прохождение оказывается не самым впечатляющим. Только со второго раза удаётся изучить большую часть виртуального мира, но даже в этом случае приходится полагаться на советы из интернета. Недовольный геймер заявляет, что разработчики вводят потенциальных покупателей в заблуждение, а фактически занимаются обманом. Получить доступ к контенту крайне сложно, а лишь немногие смогли увидеть всё, что задумано разработчиками. Геймер приводит вполне логичные доводы, ну а разбирательство намечено на 25 сентября. Ответчики пока никак не комментируют иск, поэтому больше подробностей на эту тему мы узнаем ближе к сентябрю.

На самом деле долгая игра по простым правилам расслабляет. Многие геймеры признают, что Elden Ring действительно сложная, а разработчикам не мешало бы упростить её для массового потребителя. Долгое время представители FromSoftware предпочитают подобные советы игнорировать, ну а победа геймера может стать важным прецедентом. Современное поколение пользователей привыкло, что им всё преподносят на блюдечке. Геймеров буквально водят за руку, тогда как некоторые игры на приставках были на японском или корейском языке, что не мешало их успешно проходить. Мнения геймеров относительно происходящего разделились. Большая часть полагает, что недовольный пользователь должен был запросить возврат средств, тогда как другие считают, что в претензии есть своя логика.