Результаты эксперимента кажутся пугающими, поскольку в будущем появится возможность взять код контроль даже разум человека

В фантастических фильмах то и дело прослеживается тема новых технологий, позволяющих контролировать разум людей на расстоянии. Считается, что наш мозг слишком сложный, поэтому создать нечто подобное почти невозможно. Что же, ещё совсем недавно мы думали, что мозг мыши взломать нереально, ну а сегодня есть все предпосылки для настоящего технологического прорыва. Как стало известно, группа исследователей из Института фундаментальных наук (IBS) в Корее разработала необычный инструмент под названием Nano-MIND (Magnetogenetic Interface for NeuroDynamics). Речь идёт о технологии, способной управлять поведением сложного живого организма. В настоящее время удалось провести эксперименты на мышах, доказав возможность управлять поведением животных с расстояния. Описание технологии крайне сложное, но суть сводится к тому, что учёные смогли активировать те или иные области мозга грызунов с помощью магнитных полей.

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Вначале машем в мозг внедрили так называемые «переключатели», активируемые наночастицами. Это введение в мозг специальных материалов путём инвазивных инъекций, что позволило воздействовать на тот или иной участок головного мозга. Под воздействием магнитного поля животные начинали есть, общаться и вести себя, так, как будто у них только недавно родилось потомство. В отличие от предыдущих экспериментов, требовавших громоздких электродов и инвазивной хирургии, Nano-MIND не ограничивает испытуемых и никак не влияет на их повседневную жизнь. По словам команды исследователей, Nano-MIND использует комбинацию генетики, наночастиц и магнитных полей для целенаправленного воздействия на нейронные пути. Один из руководителей эксперимента заявил, что это первая в мире технология, позволяющая управлять определёнными областями мозга с помощью магнитных полей. Разработка обещает стать мощным инструментом для исследования функций мозга, создания технологий интерфейса мозг-компьютер и лечения неврологических расстройств. Сегодня технология кажется перспективной, а разработчики уверены в том, что она будет применяться только в благих целях. К счастью, пока дальше управления настроением мышей дело не пошло. Сообщается, что исследователи провели три различных теста:

Питание и вознаграждение. Активировались нейроны в латеральном гипоталамусе, что вызвало у мышей острое желание есть, даже если они уже были сыты. Под воздействием магнитного поля одна группа мышей ела намного больше, чем другая, получающая противоположные команды. При этом входившие во вторую группу особе были вполне довольны жизнью и не чувствовали дискомфорта. Социальное поведение. На этот раз активировалась область мозга, нейроны в которой отвечают за общение между грызунами. Когда обычную мышь помещали в камеру к незнакомым особям, то после активации магнитного поля удавалось пробудить у неё интерес к общению. Контрольная группа не демонстрировала никакого интереса к созданию социальных связей с незнакомыми мышами. Родительская забота. После воздействия на нейроны в медиальной преоптической области стало заметно, что взрослые грызуны начали проявлять заботу о незнакомых им мышатах. Они реагировали на крики и пытались успокоить чужое потомство. Группа, которая не была подвержена магнитному полю, вела себя спокойно, не демонстрируя никаких родительских инстинктов.

Учёные полагают, что Nano-MIND открывает новые горизонты для картирования неврологических путей и тестирования методов лечения. В будущем такие нанотехнологии могут помочь в терапии психических заболеваний и тяжёлых неврологических расстройств, возвращая человеку полный контроль над его разумом. Вполне возможно, что так и будет, но не исключено, что кто-то захочет использовать данную технологию для того, чтобы внушать миллионам людей те или иные идеи. Человечество даже не будет подозревать, что новая мысль пришла в голову не самостоятельно, а стала результатом внешнего влияния.