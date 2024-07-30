Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Почему актёры в США снова бастуют, и могут ли протесты привести к задержке Grand Theft Auto VI
Эксперты полагают, что стороны далеки от соглашения, а значит случиться может всякое

По мнению аналитиков, Голливуд ещё несколько лет будет ощущать последствия недавней крупной забастовки, длившейся более полугода. Происходящее вынудило крупные студии пойти на уступки, повысив заработную плату сценаристам и другим недовольным членам съёмочных групп. Пожалуй, одним из ключевых требований протестующих была необходимость контроля над технологиями. Умные алгоритмы легко справляются с подменой голоса и внешности, ну а всё это считается недопустимым. Актёры полагают, что со временем ИИ встанет на место человека, а студии только и ждут, как бы начать экономить деньги. В результате переговоров стороны пришли к компромиссу, но окончательное решение относительно использования ИИ в Голливуде не принято. Актёры и боссы студий вернутся к данному вопросу через несколько лет, что позволит обеспечить небольшой перерыв и даст возможность снимать новые картины. Как оказалось, недовольны не только актёры, снимающиеся в фильмах и сериалах, но и те, что задействованы в видеоиграх. 

реклама

Известно, что данная индустрия генерирует денег больше, чем Голливуд, поэтому нет ничего удивительного в желании актёров добиться относительно прогнозируемых условий работы. Как выяснилось, существует специальный профсоюз актёров видеоигр. ну а недавно полным провалом завершились переговоры, в рамках которых студии должны были отказаться от использования генеративного ИИ для воссоздания образов актёров. Руководство Гильдии киноактеров и Американская федерация артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA) заявили, что предложенный контракт сулит массовые злоупотребления и обещают последовательно отстаивать интересы актёров. В настоящее время более 2500 членов SAG-AFTRA бастуют. Всем им запрещено возвращаться на рабочие места, включая предоставление частных услуг. В список запрещённых входят уроки актёрского мастерства, пение, танцы, различные трюки, захват движения, прослушивания, тесты камер, репетиции и многое другое, что так или иначе связано с созданием видеоигры. 

По словам президента SAG-AFTRA, никаких уступок студиям не будет. Фрэн Дрешер считает, что крупные компании намерены злоупотреблять слишком размытым текстом и потребовала внести коррективы в соглашение, сделав определённые пункты более конкретными. Представители разработчиков игр опровергают подобные заявления и считают, что ранее предложенный договор позволял обеспечить всем актёрам полную юридическую защиту. Рядовые актёры опасаются, что в будущем ИИ может быть использован для полной генерации персонажей на основе их образов. Студии вольны взять старый контракт и создать копию внешности ранее озвученного тем или иным актёром персонажа. Умные алгоритмы способны подделывать голос и внешность, ну а это значит, что тысячи людей останутся без работы или будут получать значительно меньше денег, чем сегодня. 

По сети уже поползли слухи, согласно которым готовится целая волна отмен крупных видеоигр на всех платформах. Представители бастующей стороны заявляют, что ничего подобного не случится. Так, если разработка игры началась до сентября 2023 года, то входящие в команду актёры могут продолжить работу. Никакой отмены в данном случае не будет, поскольку рабочие места сохранятся. Это значит, что все ранее анонсированные и находящиеся в процессе создания проекты будут завершены в срок, по крайней мере, вины актёров в переносе точно не будет. А вот новые игры, анонс которых состоялся совсем недавно, точно придётся отложить в долгий ящик. Особенно сложно будет небольшим студиям, для которых месяцы простоя могут оказаться фатальными. Всё это хорошо только в теории, поскольку в реальности спор между сторонами может затянуться на много месяцев. В настоящее время ни одна сторона не готова отказываться от претензий, а значит предстоит долгий процесс, выгодный исключительно юристам. 

Что любопытно, бастующих уже начали поддерживать члены других профсоюзов актёров по всему миру. Эксперты заговорили о забастовке солидарности, которая может охватить всю индустрию развлечений. Киноактёры никогда не против выйти на митинг с плакатами, а многие из них не раз рассказывали о своём увлечении видеоиграми. Данная тема близка детям актёров, а в результате давление на боссов студия может усилиться. Не исключено, что к забастовке присоединятся и те, кто в настоящее время по контракту может продолжить работу. Например, команда Grand Theft Auto VI вполне может бросить всё и начать бастовать. Предсказать дальнейшее развитие событий крайне сложно, а рядовые актёры надеются, что боссы договорятся и придут к взаимовыгодному решению. Многие актёры не против того, чтобы студии использовали их образы, созданные с помощью ИИ, но хотят получать справедливую оплату за интеллектуальную собственность.

#интересное #забастовка актёров
+
Написать комментарий (0)
Разбираемся, почему на смартфонах вздуваются аккумуляторы, и как избежать проблем с батареей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У РФ появились новые дешёвые дроны-камикадзе "Гербера", сделанные из пенопласта и фанеры
9
Российский Су-35С установил рекорд, сбив МиГ-29 на расстоянии 213 км
2
Мост, который в Казахстане ждали со времен СССР, построят к концу 2024 года
+
В России построят первый завод по производству специальных преформ для оптоволоконной продукции
+
Новая версия БМПТ "Терминатор" для защиты от Abrams и других танков стала оснащаться ПТРК "Атака-Т"
+
Массовые модели процессоров Intel также подвержены проблеме необратимой деградации кристалла
60
Lada Largus вернулась на российский рынок, но с покупкой стоит подождать
+
Су-35С установил мировой рекорд, перехватив дальнобойной ракетой МиГ-29 ВСУ на дистанции 213 км
1
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
45
Киев передумал использовать поступившие американские истребители F-16
4
Идёт разработка чипа Kirin 9100 с энергоэффективностью на уровне Snapdragon 8 Gen 2
+
В Саратовской области стартовало строительство моста через реку Большой Иргиз
+
Космический телескоп Хаббл запечатлел крупное скопление миллионов звёзд из раннего космоса
1
Новый порядок экзаменов на права не касается электросамокатов, заявили в МВД
+
Моделирование показало, что Солнце способно захватывать планеты-изгои на расстоянии до 3,8 св. лет
+
Индийская ракета AD-1 демонстрирует возможности на уровне лучших мировых аналогов
+
Redmi Note 14 будет оснащен 1,5K-дисплеем и 50-мегапиксельной камерой
3
Honor, Xiaomi и Realme готовят новые недорогие смартфоны
+
Новая версия приложения «Часы» даёт представление об изменении дизайна One UI 7
1
The Washington Post: F-16 встанут на вооружение ВВС ВСУ через две недели
4

Популярные статьи

ПАК ДА - перспективы стратегического ракетоносца 6-го поколения и сравнение с B-21 и H-20
10
О ПАК ДА "Посланник" - самая полная информация о новейшем стратегическом бомбардировщике РФ
6
Итоги гоночного уик-энда 27-28 июля
4
5 необычных лайфхаков для пользователей Steam
5
Как прошло открытие Олимпиады 2024 в Париже
61
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
98
Разбираемся, почему на смартфонах вздуваются аккумуляторы, и как избежать проблем с батареей
6
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
19
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
9
Как работает электричество и когда оно было изобретено
4

Сейчас обсуждают

Evgeny Chezarin
17:05
https://tech4gamers.com/nvidia-rtx-4070-shortage/ Источник данной новости. Автор плагиатчик пи*дабол.
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
Колючка
17:04
Вы - это кто?
Глава ВВС США намекнул на существование секретных стелс-технологий, способных «дать отпор ВС Китая»
АМуДя
17:01
+
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
АМуДя
17:01
ты же сам возглавляешь леммингов, только с другой стороны
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
Колючка
17:01
пиши статью: топ-5 худших писунов сайта
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
Колючка
16:58
Если на ютубе в каком-то ролике в какой-то игре 7900ХТХТХТХ на 3 кадра обойдёт 4090 на пару секунд - он об этом год будет на всех форумах писать. Человек болен, надо понять и простить.
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
Колючка
16:56
Судя по рухнувшей доле рынка, красные лемменги активно линяют на другой цвет шкурки.
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
poljot
16:54
DonationAlerts и Boosty все лишь ссылки на страницах стримеров. Подключат любые другие за 5 минут.
My.Games расстаётся с сервисами донатов DonationAlerts и Boosty — их покупает кипрский бизнесмен
FelsheR-BANz
16:48
Кому надо - уже купили, а осенью всё железо всегда дорожает.
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
Азамат Багатов
16:43
Бубликовские инсайдеры – это те, которые проникают inside него, превращая его o в O.
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем