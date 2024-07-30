Эксперты полагают, что стороны далеки от соглашения, а значит случиться может всякое

По мнению аналитиков, Голливуд ещё несколько лет будет ощущать последствия недавней крупной забастовки, длившейся более полугода. Происходящее вынудило крупные студии пойти на уступки, повысив заработную плату сценаристам и другим недовольным членам съёмочных групп. Пожалуй, одним из ключевых требований протестующих была необходимость контроля над технологиями. Умные алгоритмы легко справляются с подменой голоса и внешности, ну а всё это считается недопустимым. Актёры полагают, что со временем ИИ встанет на место человека, а студии только и ждут, как бы начать экономить деньги. В результате переговоров стороны пришли к компромиссу, но окончательное решение относительно использования ИИ в Голливуде не принято. Актёры и боссы студий вернутся к данному вопросу через несколько лет, что позволит обеспечить небольшой перерыв и даст возможность снимать новые картины. Как оказалось, недовольны не только актёры, снимающиеся в фильмах и сериалах, но и те, что задействованы в видеоиграх.

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Известно, что данная индустрия генерирует денег больше, чем Голливуд, поэтому нет ничего удивительного в желании актёров добиться относительно прогнозируемых условий работы. Как выяснилось, существует специальный профсоюз актёров видеоигр. ну а недавно полным провалом завершились переговоры, в рамках которых студии должны были отказаться от использования генеративного ИИ для воссоздания образов актёров. Руководство Гильдии киноактеров и Американская федерация артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA) заявили, что предложенный контракт сулит массовые злоупотребления и обещают последовательно отстаивать интересы актёров. В настоящее время более 2500 членов SAG-AFTRA бастуют. Всем им запрещено возвращаться на рабочие места, включая предоставление частных услуг. В список запрещённых входят уроки актёрского мастерства, пение, танцы, различные трюки, захват движения, прослушивания, тесты камер, репетиции и многое другое, что так или иначе связано с созданием видеоигры.

По словам президента SAG-AFTRA, никаких уступок студиям не будет. Фрэн Дрешер считает, что крупные компании намерены злоупотреблять слишком размытым текстом и потребовала внести коррективы в соглашение, сделав определённые пункты более конкретными. Представители разработчиков игр опровергают подобные заявления и считают, что ранее предложенный договор позволял обеспечить всем актёрам полную юридическую защиту. Рядовые актёры опасаются, что в будущем ИИ может быть использован для полной генерации персонажей на основе их образов. Студии вольны взять старый контракт и создать копию внешности ранее озвученного тем или иным актёром персонажа. Умные алгоритмы способны подделывать голос и внешность, ну а это значит, что тысячи людей останутся без работы или будут получать значительно меньше денег, чем сегодня.

По сети уже поползли слухи, согласно которым готовится целая волна отмен крупных видеоигр на всех платформах. Представители бастующей стороны заявляют, что ничего подобного не случится. Так, если разработка игры началась до сентября 2023 года, то входящие в команду актёры могут продолжить работу. Никакой отмены в данном случае не будет, поскольку рабочие места сохранятся. Это значит, что все ранее анонсированные и находящиеся в процессе создания проекты будут завершены в срок, по крайней мере, вины актёров в переносе точно не будет. А вот новые игры, анонс которых состоялся совсем недавно, точно придётся отложить в долгий ящик. Особенно сложно будет небольшим студиям, для которых месяцы простоя могут оказаться фатальными. Всё это хорошо только в теории, поскольку в реальности спор между сторонами может затянуться на много месяцев. В настоящее время ни одна сторона не готова отказываться от претензий, а значит предстоит долгий процесс, выгодный исключительно юристам.

Что любопытно, бастующих уже начали поддерживать члены других профсоюзов актёров по всему миру. Эксперты заговорили о забастовке солидарности, которая может охватить всю индустрию развлечений. Киноактёры никогда не против выйти на митинг с плакатами, а многие из них не раз рассказывали о своём увлечении видеоиграми. Данная тема близка детям актёров, а в результате давление на боссов студия может усилиться. Не исключено, что к забастовке присоединятся и те, кто в настоящее время по контракту может продолжить работу. Например, команда Grand Theft Auto VI вполне может бросить всё и начать бастовать. Предсказать дальнейшее развитие событий крайне сложно, а рядовые актёры надеются, что боссы договорятся и придут к взаимовыгодному решению. Многие актёры не против того, чтобы студии использовали их образы, созданные с помощью ИИ, но хотят получать справедливую оплату за интеллектуальную собственность.