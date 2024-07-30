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Bublik1
По мнению аналитиков, Европа заплатила слишком высокую цену за отказ от нефти и газа из РФ
Решения политиков принимались в отрыве от экономики, поэтому и привели к плачевным последствиям

По итогам 2021 года Россия поставила порядка 40% всего газа, который шёл на экспорт в Европу. Уже в 2022 многие местные политики требовали полностью перекрыть каналы импорта, что привело к масштабным изменениям на глобальном рынке. В итоге из нескольких ранее работавших трубопроводов в строю остался только один. Так, первыми прекратила работу ветка «Ямал-Европа», проходящая через территорию Польши. Власти этой страны действовали под диктовку старших товарищей из Вашингтона, что тут же отразилось на поставках газа. Следом подключилась и Украина, перекрывшая одну из двух веток, доставляющих газ в Европу. Финальную точку поставили ребята из США, подорвавшие Северные потоки. В настоящее время исправно функционирует Турецкий поток, но газ также поставляется по одной из веток украинской ГТС. Всё идёт к тому, что после 31 декабря этот канал перестанет работать, поэтому брать его в расчёт не приходится. 

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Согласно официальным данным, даже после введения всех санкций Россия сохраняет контроль над 15% европейского рынка газа, а стремительный рост наблюдается в поставках сжиженного газа. СПГ пользуется большим спросом, но новый пакет санкций ЕС может привести к полной остановке всех действующих каналов. Эксперты полагают, что европейские политики введут несколько исключений, но пока эта информация не подтверждается. Предполагается, что полностью отказаться от газа из РФ Европа пока не может, а настойчивые попытки обрушить российскую экономику уже привели к самым неожиданным последствиям для экономики европейской. Первым делом стало очевидно, что без дешёвого трубного газа из РФ цены на продукты питания в Европе уже не могут удерживаться на прежних отметках. Цены на электричество пошли вверх, ну а это привело к снижению рентабельности промышленного сектора. Крупные производители задумались о релокации в более стабильные регионы, где цена за 1 кВт не такая высокая как в Европе. Газ из России получает несколько стран ЕС. Брюссель оказывает на них давление, но переходить на дорогие энергоносители из США там не хотят, напоминая о проблемах, возникших в ходе санкций против российской нефти. 

По словам главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ), Европа потеряла слишком много в ходе отказа от закупок российской нефти, а санкции привели к падению экономики целого ряда стран. Алексей Громов напоминает, что первые санкции были введены ещё в 2014 году, ну а в 2022 ЕС придумал так называемый «ценовой потолок», призванный усилить давление на российские власти. Спустя какое-то время стало очевидно, что добиться желаемого не удалось, а за решения политиков заплатили рядовые потребители. Прежде всего отказ от российской нефти привёл к подорожанию бензина. Следом потянулись продукты питания, поскольку большая часть продукции супермаркетов перевозится наземным транспортом. До 2022 года Европа считалась крупнейшим покупателем российской нефти, но сегодня Старый свет предпочитает платить за чёрное золото дороже. Каналы поставок переориентировались, что привело к тому, что сегодня нефть поставляется морскими путями в Индию и другие страны. В настоящее время российский сорт нефти марки Urals торгуется на отметке 75 долларов за 1 баррель, но Алексей Громов признаёт, что покупателям приходится давать дисконт в размере 10 долларов. 

В результате цена оказывается ниже, чем предлагают другие поставщики, но в выигрыше оказывается только экономика Индии. Европа переориентировалась на поставки из других государств, и вынуждена платить больше за то же количество ресурсов. Особенно интересно, что европейские грузоперевозчики продолжают зарабатывать на транспортировке российской нефти, несмотря на санкции. Греция, Мальта и Кипр блокируют все запреты и перевозят примерно 25% всей нефти из РФ. До 2022 доля этих стран составляла 50%, но в результате смены направления поставок экспорт в ЕС постоянно снижался. Стоит напомнить, что переход на возобновляемые источники генерации энергии так и остаётся для Европы несбыточной мечтой. Всё больше производителей автомобилей переносят отказ от выпуска автомобилей на ископаемом топливе на более поздние сроки. Потребители не спешат пересаживаться на электрокары, а никакой революции в данном сегменте не ожидается. Цены на электрические автомобили всё ещё намного выше, чем на бензиновые аналоги. В Германии уверяют, что производство энергии из возобновляемых источников позволяет подавать свет в дома потребителей по всей стране, но забывают, что без субсидий со стороны правительства фермы ветрогенераторов и солнечных панелей давно бы разорились. Эксперты констатируют, что Россия переориентировалась на поставки энергоносителей на Восток, и сегодня Европа платит слишком дорого за неверные политические решения. 

#санкции #экономика #газ #нефть
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