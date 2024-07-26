Обычно Олимпийские игры приносят бизнесу колоссальные прибыли, но не на этот раз

Сегодня Макрон намерен поразить мир одним из самых крупных открытий Олимпийских игр за всю историю. Церемония пройдёт в центре Парижа и будет транслироваться ведущими мировыми новостными агентствами. Для обеспечения безопасности парада вдоль реки Сены, её берегов и окружающих достопримечательностей будет задействовано около 45 000 полицейских, 10 000 солдат и 2 000 сотрудников частных охранных компаний. Уровень безопасности является беспрецедентным, но многие эксперты полагают, что даже этого окажется недостаточно. Глобальная напряжённость растёт, а противоречия между странами и целый ряд конфликтов делает Париж целью для террористов. В параде барж примет участие около 7000 спортсменов. Процессия пройдёт по реке мимо известных достопримечательностей Парижа, а более 300 000 зрителей будут наблюдать за всем этим с берега. Макрон уверен, что никакой угрозы мирному открытию игр нет, но чрезмерно высокие меры безопасности уже оказывают влияние на город.

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Прежде всего выяснилось, что для доступа в центр города потребуется QR-коды. Местные жители, зарегистрированные по тому или иному адресу, смогут проходить беспрепятственно, тогда как гостям города придётся сложно. Тревогу бьют владельцы отелей и ресторанов. Количество посетителей ниже, чем было в 2023 году, а низкая наполняемость может привести к массовому разорению. Ограничения отбивают охоту у туристов приезжать в Париж, а в результате многие любители спорта решили остаться дома, наслаждаясь программой соревнований по телевизору. В рамках масштабной операции по обеспечению безопасности власти прибегли к полномочиям, предусмотренным законом о борьбе с терроризмом, и установили меры наблюдения за 155 людьми, ограничив их передвижение. Израильских спортсменов на соревнования и обратно сопровождают элитные тактические подразделения, обеспечивая круглосуточную охрану. Десятки мировых лидеров прибудут в Париж на церемонию открытия, которую будут охранять снайперы на крышах. Русло Сены проверено на наличие взрывчатых веществ, а воздушное пространство над Парижем будет закрыто. В небе за безопасностью будут следить самолёты радиолокационного наблюдения и беспилотники Reaper, а истребители Mirage 2000 будут в режиме ожидания для перехвата нарушителей.

Макрон заявил, что всё готово и надеется, что успешные Олимпийские игры хотя бы немного поднимут его политический рейтинг. Скорее всего этого не случится, ведь рядовые французы начали проклинать соревнования ещё до их начала. Местные жалуются на ограничения, а туристический поток заметно ниже ожиданий. Высокий уровень безопасности вызвал недовольство среди жителей столицы, поскольку даже зона вдоль реки была огорожена металлическими барьерами, а пройти могут только люди с QR-кодом. Кафе вдоль берегов Сены, обычно оживлённые летом, стали тихими из-за ограничений. Макрон заявил, что настроение людей скоро улучшится, но пока всё идёт по прямо противоположному сценарию. Церемония открытия, которая начнётся в 19:30 (15:30 по Гринвичу), пройдёт мимо многих известных достопримечательностей Парижа, включая Лувр и мост Искусств. Это будет первый случай, когда церемония открытия пройдёт за пределами стадиона. Подробности, включая имена артистов и тех, кто зажжёт Олимпийский огонь, держатся в секрете. Артисты репетировали в частном порядке, чтобы сохранить всё в тайне. Одной из главных неизвестных для церемонии на открытом воздухе остаётся погода, с прогнозом облачности на этот день.

В Олимпийских играх примут участие более 10 500 спортсменов. Соревнования начались в среду, а первая из 329 золотых медалей будет вручена в субботу. Церемония закрытия состоится 11 августа. Российская сборная официально не допущена, а в результате всего несколько человек решились отправиться на соревнования под нейтральными флагами. А между тем тревогу бьют спортсмены из других стран. Сборную Австралии обокрали, тогда как жители других государств жалуются на тесные автобусы и ужасные условия проживания в олимпийской деревне. Макрон экономил на мелочах, ну а всё это грозит перерасти в международный скандал. Некоторые спортсмены даже заявили, что покинут олимпиаду, если власти Франции не предпримут ничего для наведения порядка. Ну а старожилы уже отметили, что игры во Франции войдут в историю как самые скандальные и провальные. Местная пресса пишет, что преступность несмотря на все ограничения остаётся высокой, а решить данную проблему власти пока не могут.