Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Rheinmetall объявил о скором начале строительства фабрики по производству боеприпасов в Украине
Сообщается, что переговоры между немецким концерном и украинскими властями пройдут уже совсем скоро

Согласно официальным данным, Rheinmetall уже несколько кварталов подряд фиксирует стремительный рост прибыли. Спрос на оружие растёт, ну а на фоне продолжающегося украинского конфликта всё больше стран заключают долговременные контракты на поставки тех или иных комплексов. Немецкий концерн расширяет производственные мощности, предпочитая поставлять Украине исключительно находящиеся на долговременной консервации боевые единицы. Вполне возможно, что немцы не ожидали, что конфликт продлиться так долго. В какой-то момент свободная техника закончилась, а особенно всё сложно с боеприпасами. Несколько крупных оборонных предприятий по всей Европе пытается нарастить производство снарядов 155-мм калибра, но высокие заработные платы и дорогое сырьё приводит к подорожанию боеприпасов. Власти выделяют дополнительные средства из бюджета, а одной из главных авантюр стало строительство завода в Украине.

реклама

Зеленский всё настойчивее требует от Европы денег и оружия, что вынуждает правительство Германии делать громкие заявления. Сегодня представители Rheinmetall снова напомнили о том, что планы по строительству завода в Украине никто не отменял. Известно, что речь идёт о совместном предприятии, в котором немецкий концерн и правительство Украины получит доли в зависимости от размера инвестиций. Пока неясно, будут ли доли равными, поскольку информации на этот счёт пока нет. Сообщается, что немецкая сторона возьмёт на себя весь процесс: от проектирования до технического оснащения и ввода предприятия в эксплуатацию. На официальном сайте Rheinmetall утверждается, что в настоящее время инженеры занимаются разработкой проекта, а соглашение между сторонами будет достигнуто в начале третьего квартала 2024 года. Детали сделки не разглашаются, а в этом контексте особенно интересно выглядят сроки начала строительства завода. 

Очевидно, что сегодня ничего подобного создать на территории Украины не выйдет. Российские ракеты способны бить по любым объектам, нанося удары с высокой точностью, а значит спрятать фабрику не получится. Начало строительства будет заметно со спутников, но в целом скрывать никто ничего и не планирует. На первый взгляд происходящее кажется красивой постановкой, но аналитики полагают, что всё не так просто. Прежде всего немецкие власти могут использовать тему строительства фабрики по производству боеприпасов для получения политических дивидендов. Переговоры идут, деньги на проектирование выделяются, ну а всё это позволяет говорить о том, что правительство ФРГ оказывает Киеву всю необходимую помощь. Вполне возможно, что Rheinmetall не планирует ничего строить, ну а потеря нескольких десятков миллионов евро кажется немецким властям не самой большой проблемой. Есть и другие мнение. Военкоры пишут, что в последнее время всё больше европейских политиков говорит о мирном урегулировании конфликта. Дошло до того, что о подписании неких соглашений обмолвился даже Зеленский, но пока всё идёт к тому, что в Киеве хотят получить несколько лет форы. За это время страны НАТО нарастят военную мощь, смогут выпустить достаточно боеприпасов, а завод Rheinmetall в самой Украине будет достроен и начнёт производство. 

Такой сценарий кажется наиболее выгодным для немецких властей, поскольку сегодня вливать деньги в фабрику крайне опасно. Об истинных планах властей ФРГ известно немного, ну а представители немецкого концерна заявили, что для запуска предприятия потребуется всего несколько лет. Уже в 2026 году первые боеприпасы начнут поступать в ВСУ, что снизит давление на союзников по всему миру. Сколько планируется потратить за завод, не уточняется. Предполагается, что сумма превысит сотни миллионов евро, но точных данных на эту тему нет. Пока же Rheinmetall заявляет, что до начала строительства осталось совсем немного, а возведение фабрики начнётся в ближайшее время. Генеральный директор Rheinmetall заявил, что и дальше будет поддерживать Украину в стремлении к реиндустриализации и укреплении обороноспособности. Подобные слова Армина Паппергера вызывают удивление, ведь ещё недавно Украина поставляла на экспорт больше оружия, чем концерн Rheinmetall мог только мечтать. Несколько десятилетий под внешним управлением привели к разрушению промышленного потенциала страны, ну а сегодня производство держится за счёт небольших предприятий, отследить расположение которых крайне сложно. Армин Паппергер не стал раскрывать точное месторасположение фабрики, ссылаясь на секретность. Как уже было сказано, не исключено, что до заморозки конфликта строить никто ничего и не планирует. 

#политика #сво #оружие #rheinmetall
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая система РЭБ "Купол" обеспечила рекордный перехват дронов на Донбассе
5
"Искандеры" посетили Харьковский бронетанковый завод, уничтожив оборудование и стоянку с техникой
6
Опубликованы первые изображения пользовательского интерфейса камеры One UI 7
4
На Украине из битых Tesla извлекают аккумуляторы и создают из них мини-АКБ для домов и предприятий
6
Уговоры кончились: в Госдуме заявили о замедлении YouTube до 70 % к концу следующей недели
114
Российские войска радиоэлектронной борьбы научились выявлять старших офицеров ВСУ за 1-2 минуты
7
Nvidia выпустит для Поднебесной "специальный чип" B20
+
203-мм "Малка" переиграла в артиллерийской дуэли германскую САУ PzH 2000 и поразила её 110-кг БЧ
1
Российская компания начала массовое производство маскирующих "костюмов-невидимок"
+
В сеть попали сравнительные тесты Intel Core Ultra 9 285K и Core i9-14900K
4
Третьего не дано: в Кремле заявили, что цели СВО будут достигнуты либо военным путём, либо через переговоры
17
Porsche продемонстрировала прототипы электрического Cayenne, вышедшие на тесты
+
Realme GT 7 Pro с чипсетом Snapdragon 8 Gen 4 будет поддерживать 120-кратный цифровой зум
1
В ночь с 24 на 25 июля ВКС России вновь нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области
2
Infinix представит смартфон Note 40X 5 августа
+
Первый сезон сериала «Severance» стал самым дорогим в истории с ценой в $20 млн. за эпизод
3
Pixel 9Pro Fold будет использовать стандартное квадратное соотношение сторон с разрешением 2152х2076
+
Xiaomi 14T Pro продемонстрировал свои возможности и характеристики в Geekbench
+
Компания Samsung готовится к выпуску своей новой флагманской серии планшетов Galaxy Tab S10+
1
Sony представила новые функции для PS5, которые будут протестированы в следующем обновлении
1

Популярные статьи

15 лайфхаков для PlayStation 5
10
Лучшие фильмы (субъективно), где фигурируют мумии
+
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 Ti – почему не стоит покупать б/у видеокарты с рук
12
Что купить на Мегамаркете со скидкой в июле 2024 года — ловим выгоду, промокод внутри
31
10 экранизаций видеоигр, собравших более $250 млн. в прокате
3
Почему Radeon RX 7900 XTX уже не «торт», а GeForce RTX 4080 SUPER стала оптимальным выбором для 4К
55
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
180
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
2
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Результаты
13
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
2

Сейчас обсуждают

Мохнатый
16:28
Это вам не великая и успешная "Смута", на которую потрачено 20 млрд государственных денег налогоплательщиков...
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вновь перенесли: разработчики убирают финальные баги
Negue
16:28
Фуйню какую то прочитал. Ниже правильно откомментили: "Автор ничего не знает ни про Кинга, ни про его произведения".
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
Pandas
16:23
Хоть одну цитату «отрицания» приведи. Ровно как покажи где кого «бомбит». Пока лишь я успешно тебе по лиц вожу за очередную манипуляцию. Да, это добавляет комментариев статье, но просто больше людей б...
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
rusbear
16:18
По Кингу снят не один десяток фильмов, большинство весьма хороши (даже если и отходят от сюжета книги). Автор посмотрел только 3 фильма? Или просто лень вспомнить что-нибудь еще?
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
Alt Irony
16:18
4 млрд параметров с тобой поспорят. В обоих случаях идёт интерпретация полученных знаний. Вот только КПД у сети в разы выше.
The War Zone: В США рассматривают украинскую акустическую сеть как недорогой вариант ПВО
Alt Irony
16:16
Зато деньги будут у владельца. Т.е. они не исчезнут, а поменяют целевое назначение
The War Zone: В США рассматривают украинскую акустическую сеть как недорогой вариант ПВО
AggroShkolyar
16:15
Как же у Тапкосериса нибамбит))) При этом сам до последнего отрицал, пока не нашли его посты на форуме, что перемазывал свою карту и пытался распердолить по максимуму))))
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
Легенда
16:14
патамушта https://www.youtube.com/watch?v=4OrzRbItYm4
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
Мохнатый
16:12
Меня из экранизация Кинга больше всего впечатлила "Кэрри"...
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
Паша Воронцов
16:09
Только те же последние части даже любители АК засрали...
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем