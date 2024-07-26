Сообщается, что переговоры между немецким концерном и украинскими властями пройдут уже совсем скоро

Согласно официальным данным, Rheinmetall уже несколько кварталов подряд фиксирует стремительный рост прибыли. Спрос на оружие растёт, ну а на фоне продолжающегося украинского конфликта всё больше стран заключают долговременные контракты на поставки тех или иных комплексов. Немецкий концерн расширяет производственные мощности, предпочитая поставлять Украине исключительно находящиеся на долговременной консервации боевые единицы. Вполне возможно, что немцы не ожидали, что конфликт продлиться так долго. В какой-то момент свободная техника закончилась, а особенно всё сложно с боеприпасами. Несколько крупных оборонных предприятий по всей Европе пытается нарастить производство снарядов 155-мм калибра, но высокие заработные платы и дорогое сырьё приводит к подорожанию боеприпасов. Власти выделяют дополнительные средства из бюджета, а одной из главных авантюр стало строительство завода в Украине.

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Зеленский всё настойчивее требует от Европы денег и оружия, что вынуждает правительство Германии делать громкие заявления. Сегодня представители Rheinmetall снова напомнили о том, что планы по строительству завода в Украине никто не отменял. Известно, что речь идёт о совместном предприятии, в котором немецкий концерн и правительство Украины получит доли в зависимости от размера инвестиций. Пока неясно, будут ли доли равными, поскольку информации на этот счёт пока нет. Сообщается, что немецкая сторона возьмёт на себя весь процесс: от проектирования до технического оснащения и ввода предприятия в эксплуатацию. На официальном сайте Rheinmetall утверждается, что в настоящее время инженеры занимаются разработкой проекта, а соглашение между сторонами будет достигнуто в начале третьего квартала 2024 года. Детали сделки не разглашаются, а в этом контексте особенно интересно выглядят сроки начала строительства завода.

Очевидно, что сегодня ничего подобного создать на территории Украины не выйдет. Российские ракеты способны бить по любым объектам, нанося удары с высокой точностью, а значит спрятать фабрику не получится. Начало строительства будет заметно со спутников, но в целом скрывать никто ничего и не планирует. На первый взгляд происходящее кажется красивой постановкой, но аналитики полагают, что всё не так просто. Прежде всего немецкие власти могут использовать тему строительства фабрики по производству боеприпасов для получения политических дивидендов. Переговоры идут, деньги на проектирование выделяются, ну а всё это позволяет говорить о том, что правительство ФРГ оказывает Киеву всю необходимую помощь. Вполне возможно, что Rheinmetall не планирует ничего строить, ну а потеря нескольких десятков миллионов евро кажется немецким властям не самой большой проблемой. Есть и другие мнение. Военкоры пишут, что в последнее время всё больше европейских политиков говорит о мирном урегулировании конфликта. Дошло до того, что о подписании неких соглашений обмолвился даже Зеленский, но пока всё идёт к тому, что в Киеве хотят получить несколько лет форы. За это время страны НАТО нарастят военную мощь, смогут выпустить достаточно боеприпасов, а завод Rheinmetall в самой Украине будет достроен и начнёт производство.

Такой сценарий кажется наиболее выгодным для немецких властей, поскольку сегодня вливать деньги в фабрику крайне опасно. Об истинных планах властей ФРГ известно немного, ну а представители немецкого концерна заявили, что для запуска предприятия потребуется всего несколько лет. Уже в 2026 году первые боеприпасы начнут поступать в ВСУ, что снизит давление на союзников по всему миру. Сколько планируется потратить за завод, не уточняется. Предполагается, что сумма превысит сотни миллионов евро, но точных данных на эту тему нет. Пока же Rheinmetall заявляет, что до начала строительства осталось совсем немного, а возведение фабрики начнётся в ближайшее время. Генеральный директор Rheinmetall заявил, что и дальше будет поддерживать Украину в стремлении к реиндустриализации и укреплении обороноспособности. Подобные слова Армина Паппергера вызывают удивление, ведь ещё недавно Украина поставляла на экспорт больше оружия, чем концерн Rheinmetall мог только мечтать. Несколько десятилетий под внешним управлением привели к разрушению промышленного потенциала страны, ну а сегодня производство держится за счёт небольших предприятий, отследить расположение которых крайне сложно. Армин Паппергер не стал раскрывать точное месторасположение фабрики, ссылаясь на секретность. Как уже было сказано, не исключено, что до заморозки конфликта строить никто ничего и не планирует.