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Bublik1
В России началось массовое производства ударного дрона МиС-35, названного «мини Баба-яга»
По принципу работы МиС-35 напоминает украинский ударный дрон «Баба-яга»

СВО доказала, что привычные способы ведения боевых действий не всегда оказываются эффективными. К примеру, украинская армия планировала использовать десятки танков НАТО для прорыва обороны РФ, но в какой-то момент выяснилось, что небольшие беспилотные летательные аппараты способны выводить из строя бронированные машины. Сегодня обе стороны наращивают темпы производства дронов, что позволяет решать самые разнообразные задачи. Так, для разведки применяются разведывательные устройства, способные фиксировать перемещение боевых единиц даже в тёмное время суток. Широко используются тепловизоры, а в результате спрятать технику и личный состав становится всё сложнее. Чаще всего можно услышать о дронах-камикадзе, единственная цель которых заключается в уничтожении живой силы и бронированных машин путём самоподрыва. Существуют ударные дроны, ну а в последние месяцы в интернете всё чаще обсуждают украинский беспилотник под названием «Баба-яга».

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Первоначально подобное устройство проектировалось для проведения сельскохозяйственных работ, но было успешно переделано для военных целей. Беспилотник имеет внушительные размеры и способен переносить сразу 4 мины. Известно, что за ударными дрономи ВСУ идёт активная охота. Российские военкоры то и дело сообщают об успешном уничтожении «Бабы-яги», но сбить все аппараты невозможно, поскольку производство их поставлено на поток. Как стало известно, уже совсем скоро российские бойцы получат универсальный инструмент, позволяющий расширить возможности для нанесения ударов по украинской армии. Представители КБ МиС отрапортовали о завершении тестирования нового беспилотника, обладающего потенциалом для проведения разведывательных миссий, а также способного сбрасывать на противника мины и снаряды. Речь о МиС-35, выполненном по принципу гексакоптера и способного выполнять задачи ударного-дрона. Отмечается, что массовое производства беспилотника уже началось, совсем скоро подобные аппараты начнут поступать российским бойцам в зоне проведения СВО. Что любопытно, из-за схожести конструкции с украинским дроном МиС-35 уже получил второе название – «мини Баба-яга». 

Разработчики рассказали, что дрон может нести одну 82-мм мину, а также стандартный выстрел от гранатомёта РПГ-7. Благодаря этому появится возможность наносить удары по укреплённым позициям без прямого контакта с целью. При необходимости МиС-35 может работать в режиме разведки, а первые тесты проходили в боевых условиях СВО. БПЛА получил хорошие отзывы и готов к серийному производству. Разработчики рассказывают, что он располагается между известным китайским Mavic и украинской «Бабой-ягой». Благодаря небольшим размерам дрон обладает низкой тепловой и шумовой заметностью. Это позволяет ему подойти к цели без рисков обнаружения и выполнить поставленные задачи. МиС-35 не может похвастать высокой грузоподъёмностью, но в любом случае он превосходит по этому показателю китайский Mavic. Известно, что работу БПЛА в воздухе обеспечивают сразу шесть винтов. Мотор работает от встроенного аккумулятора и может обеспечить 45 минут нахождения аппарата в воздухе. 

В случае хороших погодных условий, время можно увеличить до 54 минут, но только с использованием в режиме разведки. Если МиС-35 работает с полной нагрузкой, то время в воздухе не может превышать 30 минут. Заявленный радиус достигает 9 километров. В режиме ударного дрона вес полезного груза достигает 3.5 килограмма. Максимальная скорость полёта равна 63 км/ч. Военкоры пишут, что беспилотник российским военнослужащим понравился, но требуется выпустить более мощную версию, способную переносить сразу несколько снарядов. Это увеличит эффективность применения, а также позволит оператору получить второй шанс, если с первого раза попасть по цели не удастся. МиС-35 после неудачи нужно возвращать на базу и перезаряжать, ну а украинская «Баба-яга» несёт сразу 4 боеприпаса, что делает такое устройство крайне опасным на поле боя. Российские специалисты полагают, что «Баба-яга» слишком большой и заметный, с чем связано множество случаев обнаружения и уничтожения подобного дрона. А вот увеличенная версия МиС-35 может стать универсальным оружием на поле боя. Когда нечто подобное появится в СВО, пока неясно. Ранее несколько КБ сообщили о разработке более массивных ударных дронов, но в условиях санкций получить все нужные запчасти порой бывает непросто. 

Одной из особенностей российского БПЛА стала система «Поводырь». Обычно, после попадания в зону действия систем радиоэлектронной борьбы дроны теряют связь с оператором и падают. В случае с МиС-35 активируется специальный алгоритм, позволяющий аппарату вернуться обратно, не используя спутниковую навигацию. Как только дрон выйдет из зоны действия РЭБ, оператор снова получает над ним контроль, что позволяет сохранить беспилотник даже в самых сложных условиях. 

#беспилотники #дроны #ударный дрон #мис-35 #«баба-яга»
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