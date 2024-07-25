Рекламная акция прошла успешно и вызвала у всех участников только позитивную реакцию

Не секрет, что со временем ценности прошлых поколений становятся неактуальными. Общество продолжает развиваться, но иногда выбранный путь кажется ошибочным. Ещё совсем недавно понятие культурная жизнь означало, что человек сходит в театр, в кино или на концерт. Можно было отправиться в музей или в цирк, ну а сегодня виртуальный мир всё чаще подменяет мир реальный. Очередной странный случай произошёл к Южной Корее, где умудрились отличиться представители Sony. Как стало известно, руководство отделения Sony Interactive Entertainment Korea по непонятной причине решило подарить командованию 2-го флота ВМС 50 игровых приставок PlayStation 5. Все они поставляются в версии Slim и включают привод для дисков.

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Причины такого шага не раскрываются, но в официальном пресс-релизе сказано, что решение позволит военнослужащим наслаждаться здоровой культурной жизнью. Какое отношение видеоигры имеют к здоровой культурной жизни, остаётся только догадываться. Кроме приставок были отправлены дополнительные джойстики, а представители корейской стороны заявили, что планируют разместить все PlayStation 5 в комнатах для отдыха. Ну а чтобы моряки не смотрели в пустой экран и не тратили деньги на покупку игр, было также пожертвовано целых 50 дисков с игрой версий EA Sports FC 24. Почему выбрана была именно такая видеоигра, в пресс-службе не сообщают. Представители японской корпорации считают, что военнослужащие смогут играть в кооперативном режиме, что пойдёт на пользу армии и флоту. Судя по фотографии выше, джойстиков на всех не хватило.

Решение вызвало неоднозначную реакцию. В прессе пишут, что таким странным образом Sony пытается привлечь внимание общественности к приставке и вернуть спрос на корейском рынке. Новость обошла все новостные агентства, а значит миллионы людей так или иначе будут думать о покупке PlayStation 5. Читатели в социальных сетях реагируют с юмором, ну а сами военнослужащие радуются такому подарку. На одном из снимков видно, что несколько солдат уже расположились в каюте, играя в новый футбольный симулятор. Можно с уверенностью сказать, что маркетинговая компания Sony удалось, а вот поможет ли такой шаг продажам, большой вопрос. В настоящее время рынок приставок сталкивается с замедлением. Геймеры ждут выхода более мощной PlayStation 5 Pro, а многие и вовсе предпочитают персональные компьютеры. Японская компания всё чаще выпускает эксклюзивы на ПК, ну а цены на новинки то и дело растут. Предполагается, что в следующем поколении за игру придётся выложить 80 долларов. На фоне этого растёт популярность месячной подписки, позволяющей поиграть сразу в несколько игр без значительных переплат.