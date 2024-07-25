Не секрет, что со временем ценности прошлых поколений становятся неактуальными. Общество продолжает развиваться, но иногда выбранный путь кажется ошибочным. Ещё совсем недавно понятие культурная жизнь означало, что человек сходит в театр, в кино или на концерт. Можно было отправиться в музей или в цирк, ну а сегодня виртуальный мир всё чаще подменяет мир реальный. Очередной странный случай произошёл к Южной Корее, где умудрились отличиться представители Sony. Как стало известно, руководство отделения Sony Interactive Entertainment Korea по непонятной причине решило подарить командованию 2-го флота ВМС 50 игровых приставок PlayStation 5. Все они поставляются в версии Slim и включают привод для дисков.
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Причины такого шага не раскрываются, но в официальном пресс-релизе сказано, что решение позволит военнослужащим наслаждаться здоровой культурной жизнью. Какое отношение видеоигры имеют к здоровой культурной жизни, остаётся только догадываться. Кроме приставок были отправлены дополнительные джойстики, а представители корейской стороны заявили, что планируют разместить все PlayStation 5 в комнатах для отдыха. Ну а чтобы моряки не смотрели в пустой экран и не тратили деньги на покупку игр, было также пожертвовано целых 50 дисков с игрой версий EA Sports FC 24. Почему выбрана была именно такая видеоигра, в пресс-службе не сообщают. Представители японской корпорации считают, что военнослужащие смогут играть в кооперативном режиме, что пойдёт на пользу армии и флоту. Судя по фотографии выше, джойстиков на всех не хватило.
Решение вызвало неоднозначную реакцию. В прессе пишут, что таким странным образом Sony пытается привлечь внимание общественности к приставке и вернуть спрос на корейском рынке. Новость обошла все новостные агентства, а значит миллионы людей так или иначе будут думать о покупке PlayStation 5. Читатели в социальных сетях реагируют с юмором, ну а сами военнослужащие радуются такому подарку. На одном из снимков видно, что несколько солдат уже расположились в каюте, играя в новый футбольный симулятор. Можно с уверенностью сказать, что маркетинговая компания Sony удалось, а вот поможет ли такой шаг продажам, большой вопрос. В настоящее время рынок приставок сталкивается с замедлением. Геймеры ждут выхода более мощной PlayStation 5 Pro, а многие и вовсе предпочитают персональные компьютеры. Японская компания всё чаще выпускает эксклюзивы на ПК, ну а цены на новинки то и дело растут. Предполагается, что в следующем поколении за игру придётся выложить 80 долларов. На фоне этого растёт популярность месячной подписки, позволяющей поиграть сразу в несколько игр без значительных переплат.