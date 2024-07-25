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Bublik1
В России могут запретить продажу больше 20 SIM-карт в одни руки даже по биометрическому паспорту
Законопроект уже прошёл первое чтение

В последние годы российские власти оказывают последовательное давление на мобильный сектор. Главная причина в наличии миллионов номеров, находящихся в серой зоне. Проще говоря, человек или организация регулярно пользуется мобильным номером, но никто точно не знает, кому он принадлежит. В большинстве стран правительство давно ограничило продажу номеров, установив строгий регламент. В результате каждая SIM-карта легко идентифицируется, тогда как в России данная проблема всё ещё актуальна. Пока неясно, сколько мобильных номеров остаётся в серой зоне. Аналитики пишут, что со временем проблема будет решена, ну а на следующем этапе будут введены новые ограничения. Как стало известно, совсем скоро рядовые граждане не смогут купить себе несколько десятков номеров. В данном случае не совсем ясно, для чего обычному человеку так много SIM-карт, но это уже проблема философского характера. 

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По информации «Коммерсанта», в Госдуме прошёл первое чтение закон, призванный ввести пороговое значение для покупки мобильных номеров для одного человека. Даже после этого SIM-карты можно будет купить только по паспорту, а значит ранее принятые нормы не будут пересматриваться. Во втором чтении будет установлено предельное значение мобильных номеров для одного человека, ну а журналисты пишут, что решено остановиться на отметке в 20 SIM-карт. Рассматриваемый законопроект включает поправки к двум российским законам: «О связи» (126-ФЗ) и «О биометрии» (572-ФЗ). Документ был внесён в Госдуму депутатами Антоном Горелкиным и Василием Пискарёвым в середине июня 2024 года, а всё говорит о том, что уже совсем скоро решение депутатов станет обязательным для операторов связи. Напомним, в первой редакции законопроекта предлагалось ввести ограничения только для иностранцев. Лица без гражданства могли купить до 10 SIM-карт в руки, предъявив при этом паспорт с биометрическими данными. В новой версии законопроекта, подготовленной ко второму чтению, предлагается ввести ограничения для граждан России, что стало довольно неожиданным решением. 

Предполагается, что лимит в конечном счёте может измениться как в большую, так и в меньшую сторону, так как законопроект должен пройти ещё два чтения в Госдуме, а после рассмотрение в Совете Федерации. Важно отметить, что россияне по закону не обязаны сдавать биометрические данные. Более того, они имеют право запретить передачу своей биометрии в Единую биометрическую систему через МФЦ и потребовать удаления ранее внесённой информации. «Коммерсант» сообщает, что обсуждается привязка права пользования мобильной связью к порталу «Госуслуги». В настоящее время обсуждается так называемая «реидентификация» уже существующих абонентов через ЕПГУ с целью проверки их подлинности. Пока неясно, будет ли эта «реидентификация» обязательной и достаточно ли будет для этого посетить салон связи с паспортом. Напомним, что на 25 июля 2024 года не существовало закона, обязывающего граждан регистрироваться на «Госуслугах». Представители Минцифры сообщают, что механизм работы новых требований находится на этапе обсуждения. Несмотря на это в министерстве подтвердили возможность запрета на покупку одним гражданином более 20 SIM-карт.

Напомним, в РФ уже существует ряд ограничений в работе мобильной связи. Например, с декабря 2013 года отменено так называемое «мобильное рабство», благодаря чему россияне могут переносить свой номер из сети одного оператора в сеть другого, но только в пределах своего домашнего региона. Это означает, что при переезде в другой регион россиянин, желающий сохранить свой номер, не сможет перенести его обслуживание в новый регион. Инициатива по отмене «регионального мобильного рабства» рассматривается, но операторы не поддерживают её из-за финансовых затрат на межрегиональные звонки. Кроме того, современные SIM-карты используются не только в телефонах и смартфонах, но и в планшетах, устройствах интернета вещей, охранных системах и автомобильных медиасистемах. Родители часто покупают SIM-карты своим детям и пожилым родственникам, что увеличивает количество оформленных на них номеров. Важно отметить, что если не совершать по номеру никаких платных транзакций в течение трёх месяцев, оператор имеет право заблокировать его и вернуть в продажу, что уменьшает общее количество SIM-карт, зарегистрированных на конкретный паспорт.

Крупнейшие российские операторы связи, такие как «Мегафон», Tele2 и МТС, положительно относятся к инициативе по ограничению количества SIM-карт на одного человека. Представители «Мегафона» заявили, что отсутствие законодательного ограничения приводит к тому, что операторы не могут отказать в продаже SIM-карт даже при покупке их в больших объёмах. Они считают, что ограничение в 20 SIM-карт является разумным. «Мегафон» также поддерживает возможность «реидентификации» через «Госуслуги», называя это удобным способом, который избавляет абонентов от необходимости посещения салона связи. В Tele2 считают оптимальным лимит в 20 SIM-карт на одного человека. Они проверяют достоверность паспортных данных через СМЭВ в 100% случаев и поддерживают идею повторной идентификации для определённых категорий граждан. Одновременно с этим представители компании признают, что с развитием интернета вещей и умных устройств, количество SIM-карт может стать недостаточным. Представители МТС заявили о необходимости создания гибких механизмов дополнительного оформления SIM-карт, учитывая рост рынка интернета вещей и потребность в SIM-картах для детей и пожилых людей. Они подчеркнули важность аккуратного подхода к повторной проверке данных абонентов.

#sim-карты #sim #симарт ми
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На «Госуслугах» появится раздел «Мои SIM-карты»
В России могут ужесточить правила продажи SIM-карт
Гражданам РФ могут запретить покупать более 20 SIM-карт на человека
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