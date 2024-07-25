Эксперименты пока поводились только на самцах мышей

Облысение является распространённой проблемой среди мужчин по всему миру. По данным Американской ассоциации по борьбе с выпадением волос (American Hair Loss Association), около 85% мужчин сталкиваются с заметным истончением волос к 50 годам. Уже к 35 годам, приблизительно две трети мужчин начинают замечать признаки выпадения волос. Облысение, или андрогенетическая алопеция, является наиболее распространённой формой выпадения волос у мужчин и затрагивает до 95% случаев. Этот тип облысения связан с генетическими факторами и уровнем гормонов, особенно дигидротестостерона (DHT), который влияет на волосяные фолликулы. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 50% мужчин к 50 годам испытывают некоторые признаки облысения. В некоторых странах, таких как Южная Корея и Китай, наблюдается рост числа случаев андрогенетической алопеции среди молодого поколения, что связывается с изменениями в образе жизни и увеличением стрессовых факторов.

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В настоящее время единой проблемы решения проблемы облысения не существует. Применяются различные методы, от местных препаратов, таких как миноксидил, до пересадки волос и более новых технологий, таких как лазерная терапия и плазмотерапия. Известно, что часть процедур оказывается неэффективна, тогда как другие слишком дорогие для большинства людей на нашей планете. Многие мужчины испытывают психологический стресс из-за потери волос, что подчёркивает необходимость дальнейших исследований и улучшения существующих методов лечения. Как оказалось, иногда решением проблемы может стать самая простая химическая субстанция. Не так давно группа исследователей наткнулась на революционный метод лечения наследственного облысения. Открытие было сделано случайно, в ходе изучения свойств сахара, который естественным образом присутствует в организме и участвует в формировании ДНК. Учёные из Университета Шеффилда и Университета COMSATS в Пакистане заметили, что шерсть у мышей, подвергавшихся местному воздействию дезоксирибозы, отрастала быстрее вокруг ран, чем у мышей, не получавших такого лечения.

Команда решила провести дополнительные исследования. Они взяли самцов мышей с вызванной тестостероном потерей волос и удалили шерсть с их спин. Ежедневно на открытые участки кожи наносился гель с дезоксирибозой. Как выяснилось, уже через несколько недель шерсть на этих участках показала значительный рост, прорастая длинными и густыми волосками. Гель с дезоксирибозой оказался настолько эффективным, что его результаты сравнялись с эффектом миноксидила, широко известного средства от выпадения волос, продаваемого под торговой маркой Rogaine. Исследователи отмечают, что в будущем лечение проблемы выпадения волос станет простым и эффективным. Удалось выяснить, что использование натурального сахара дезоксирибозы позитивно влияет на улучшение кровоснабжения волосяных фолликулов, что приводит к стимуляции роста волос. Учёные отмечают, что андрогенная алопеция, или наследственное облысение, вызванное генетикой, гормональными изменениями и старением, затрагивает до 40% населения. В настоящее время FDA одобрило только два препарата для лечения этого состояния.

Миноксидил, хоть и может замедлить потерю волос и способствовать их росту, подходит не всем. Финастерид, пероральный препарат, одобренный для мужчин, также имеет ограничения и может вызывать серьёзные побочные эффекты. При этом оба препарата оказывают заметный эффект далеко не всегда, а приём их обходится недёшево. Исследователи заявили, что в ближайшее время создадут биоразлагаемый нетоксичный гель на основе дезоксирибозы, который применялся на мышах с моделями мужского облысения. Результаты экспериментов показали, что у мышей, получавших гель с дезоксирибозой, начали прорастать новые волосяные фолликулы, что свидетельствует о значительном росте волос. Хотя комбинация геля с дезоксирибозой и миноксидилом не дала дополнительного эффекта, оба метода лечения способствовали отрастанию волос на 80-90% у мышей с мужским облысением. Исследователи предполагают, что гель с дезоксирибозой стимулирует рост волос за счёт увеличения количества кровеносных сосудов и клеток кожи вокруг обработанных участков. Это подтверждает гипотезу, что лучшее кровоснабжение волосяных фолликулов способствует их росту. Если эффективность геля с дезоксирибозой будет подтверждена на людях, его можно будет использовать для лечения алопеции или стимулирования роста волос, ресниц и бровей после химиотерапии. Исследователи подчёркивают, что текущие эксперименты проводились только на самцах мышей, и дальнейшие исследования покажут, насколько этот метод эффективен для самок мышей и людей.