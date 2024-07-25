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Bublik1
Командир ВСУ по имени Василина рассказала о низкой мотивации бойцов и системном кризисе в армии
Командир подразделения заявила, что от насильно мобилизованных бойцов нет никакого проку

В последнее время украинские военнослужащие всё реже рассказывают о своих проблемах на камеру. По мнению экспертов, причина не в том, что проблемы были решены, а в жёсткой реакции со стороны командования. Попытки предъявлять требования властям были купированы, а активисты наказаны. В результате был введён контроль за подобными инцидентами, что позволило снять информационное напряжение в обществе. Похоже, далеко не всегда репрессивные меры работают, поскольку иногда информация всё же просачивается в интернет. Чаще всего о проблемах ВСУ пишут зарубежные журналисты, доступ которым на передовую сильно осложнён. На этот раз с представителями батальона «Карпатская Сечь» побеседовали авторы бельгийского телеканала RTBF.

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Прежде всего выяснилось, что командует подразделением девушка по имени Василина. Ей тридцать лет, а сама она рассказала о значительных изменениях, произошедших за последние несколько лет. Первоначально батальон состоял исключительно из добровольцев. Это были мотивированные мужчины спортивного телосложения до 30 лет, многие из которых уже имели боевой опыт в рамках самых различных конфликтов. Сама она пришла в батальон вместе с первой волной и смогла продержаться так долго, что почти никого добровольцев не осталось. В настоящее время батальон состоит из мобилизованных мужчин, а старые товарищи Василины либо погибли, либо тяжело ранены. Вернуться на передовую эти люди не могут и не хотят, ну а в результате некогда считавшийся элитным батальон «Карпатская Сечь» мало чем отличается от других формирований. 

Василина отметила, что не видела добровольцев уже больше двух лет, а в последнее время командование комплектует батальон людьми с полным отсутствием мотивации. Такие бойцы открыто демонстрируют свою позицию и рассказывают о том, что их насильно призвали в армию. Командир подразделения знает о том, что у каждого из них была работа и своя личная жизнь, указывая на минимальные боевые навыки у таких солдат. Несмотря на то, что батальон множество раз переукомплектовывался, бельгийским журналистам всё же удалось найти несколько настоящих ветеранов. Как оказалось, все они в настоящее время выполняют задачи инструкторов, поскольку знают намного больше, чем недавно мобилизованные. Большая часть таких солдат моложе тридцати лет, но все они устали находятся на грани. Боец с позывным Арес заявил, что уже давно получил ранение в ногу. Пуля застряла в мягких тканях, а извлекать её никто не стал. У него есть несколько сотрясений мозга и сильные признаки посттравматического синдрома (ПТСР).  Арес открыто признаёт, что ветеранов почти не осталось, ну а те, кто ещё в строю, находится на последнем издыхании. 

Опрошенные журналистами бойцы заявили, что попали в армию случайно. Кто-то пришёл в военкомат для получения нужной справки, а уже утром был отправлен в учебный центр. Кого-то призвали в 24 года, хотя официальный возраст находится на отметке 25 лет. Других забрали прямо с улицы, используя насильственные методы удержания. В настоящее время эти люди перешли под командование Василины, но сама она считает, что мобилизация проводится неверно. Девушка основывается на своём опыте и утверждает, что мобилизованные таким образом люди практически бесполезны. Один из ветеранов полностью поддерживает её слова и считает, что нужна совершенно другая система мобилизации. Ну а то, что делают власти, только ухудшает ситуацию. Ранее в прессе писали, что средний возраст украинского военнослужащего перевалил за 43 года. Вполне возможно, что сегодня всё стало ещё хуже, ну а на этом фоне всё больше зарубежных политиков требуют у Зеленского снизить возрастные нормы призыва в армию. 

В рамках закона, вступившего в силу в середине июля, было принято решение о снижении возрастных рамок с 27 до 25 лет. Миллионы людей уже выехали в Европу и больше никогда не вернутся. По большей части выехала трудоспособная часть населения. Многие взяли с собой детей, ну а в итоге после завершения конфликта Украине придётся содержать армию калек и пенсионеров. Работающих мужчин останется слишком мало, а инструментов для возвращения беженцев на родину у Киева нет. Страну ждёт экономический коллапс, ну а европейские страны и без того слишком долго давали Зеленскому миллиарды евро. Если конфликт завершится на условиях, выдвинутых российской стороной, то пользы от Украины для ястребов Вашингтона уже не будет, а значит и давать деньги разрушенной стране никто не станет. Но всё это проблемы, с которыми только предстоит столкнуться. По данным Минобороны РФ, потери ВСУ кратно возросли за последние месяцы, а мобилизовать удаётся лишь часть от необходимого количества бойцов. 

#украина #сво #мобилизация
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