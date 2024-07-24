Ходили слухи, что чипы памяти Samsung греются, что не удовлетворяет строгие требования NVIDIA

Спрос на высокопроизводительные графические чипы NVIDIA по всему миру продолжает расти. Крупные компании могут себе позволить не ждать месяцами новых поставок, тогда как более мелкие клиенты сталкиваются с самыми разнообразными ограничениями. Инсайдеры пишут, что Дженсен Хуанг требует от партнёров 100% лояльности. Это значит, что закупающие продукцию NVIDIA компании не должны смотреть в сторону конкурентов. Требования если и озвучиваются прямо, редко попадают в прессу, но некоторые бизнесмены явно недовольны текущим положением дел. Разборчивым клиентам могут затянуть поставку на много месяцев, отправив в бессрочный лист ожидания. Как бы там ни было, но спрос продолжает расти, а значит требуется как можно больше полупроводниковых компонентов, соответствующих высокопроизводительным решениям от дядюшки Хуанга.

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Ну а одной из ключевых частей графических ускорителей в настоящее время считается скоростная видеопамять. Известно, что всего три производителя способны удовлетворить строгие запросы NVIDIA. Это SK Hynix, Micron и Samsung. Первые две уже занимаются прямыми поставками, тогда как южнокорейский производитель долгое время не может пройти внутренние тесты NVIDIA. Поговаривают, что чипы памяти Samsung оказались слишком горячими и потребляют больше энергии, чем указано в требованиях к актуальным видеокартам для обучения ИИ. Похоже, выход из положения был найден, о чём сегодня утром пишут инсайдеры. Выяснилось, что NVIDIA одобрила использование чипов памяти с высокой пропускной способностью четвёртого поколения HBM3, в своих самых скоростных продуктах. Информацию подтверждают осведомлённые источники, делая акцент на том, что без компромиссов в данном случае не обошлось.

Согласно курсирующим слухам, Samsung действительно будет поставлять чипы памяти, но использовать их решено только для продукции, которая продаётся на китайском рынке. Это графический ускоритель H20, созданный для Поднебесной и пользующийся там высоким спросом. Это значит, что пока технологические нормы производителя из Южной Кореи не соответствуют уровню указанных выше конкурентов. Эксперты полагают, что такое решение в любом случае пойдёт на пользу рынку. Даже если конечный продукт будет потреблять больше энергии, покупателей из Китая это не остановит. Анонимные источники утверждают, что NVIDIA потребуется больше времени на более детальное тестирование, ну а пока чипы памяти Samsung HBM3 останутся эксклюзивными для китайского рынка. Стоит учитывать, что речь о втором по величине рынке на планете, ну а расширение линейки компонентов позволит увеличить количество выпускаемой продукции, что снизит сроки ожидания.

Добавим, что, Samsung находится на этапе тестирования чипов памяти пятого поколения. HBM3E рассматривается NVIDIA для использования в графических ускорителях, но процесс идёт не быстро, что вызывает неприятные задержки. HBM (High Bandwidth Memory) представляет собой тип динамической памяти с произвольным доступом (DRAM), впервые представленный в 2013 году. В HBM чипы располагаются вертикально, что экономит место и снижает энергопотребление. Благодаря высокой пропускной способности подобные чипы остаются ключевым компонентов графических ускорителей, созданных для обучения ИИ. Чипы памяти HBM помогают обрабатывать огромные объёмы данных, генерируемых сложными приложениями. Спрос NVIDIA на HBM3 продолжает расти, а недавно стало известно, что лидирующая по поставкам SK Hynix планирует увеличить производство HBM3E и сократить выпуск HBM3. В мае компания Samsung заявила, что утверждения о проблемах с нагревом и энергопотреблением не соответствуют действительности. Источники сообщают, что поставки чипов Samsung начнутся уже в августе.

Для справки: H20 – это самый продвинутый из трёх графических процессоров, разработанных NVIDIA для китайского рынка после ужесточения экспортных ограничений США в 2023 году. Вычислительная мощность H20 была значительно снижена по сравнению с версией H100, продаваемой за пределами Китая. Изначально продажи H20 были слабыми, и NVIDIA установила на него цену ниже, чем на конкурирующий чип от Huawei. Инсайдеры сообщают, что продажи H20 стремительно растут, а значит поле для деятельности у Samsung довольно обширное.