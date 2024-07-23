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Bublik1
Армия РФ получит более мощную версию «Ланцета», способного поражать цели на расстоянии до 100 км
Источники сообщают, что производство дрона-камикадзе нового поколения уже стартовало

В 2023 году одной из ключевых систем вооружения стали беспилотники «Ланцет». Не обладающие выдающими аэродинамическими характеристики дроны-камикадзе могли похвастать дальностью полёта до 50 километров и высокой точностью. Благодаря этому удавалось поражать даже движущуюся технику ВСУ, включая танки и другие бронированные машины. Со временем количество БПЛА в рядах российской армии увеличивалось, ну а сегодня бойцы располагают целым арсеналом и могут использовать тот или иной аппарат в зависимости от поставленных задач. При этом «Ланцет» остаётся рабочей лошадкой, получив несколько значительных обновлений. Ранее в прессе писали, что дроны научились работать в тёмное время суток и стали менее подвержены украинским системам радиоэлектронной борьбы. Военкоры утверждали, что управление осуществляется при участии умных алгоритмов, что позволило выявлять скрытые цели и наносить удары с высокой точностью.

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Похоже, в настоящее время идёт разработка нового беспилотника, который станет более продвинутой версией «Ланцета». Отмечается, что одно из предприятий российского ВПК запатентовало новый дрон, одной из ключевых особенностей которого станет повышенная дальность полёта до 100 километров. Информации пока слишком мало, но источники утверждают, что устройство сможет выполнять широкий спектр задач и поражать цели как в формате дрона-камикадзе, так и выступать в качестве ударного беспилотника. Украинские источники пишут, что производство развёрнуто на заводе «Сигнал», где всё готово к выпуску новой серии. Особый упор делается на том, что устройство поразительно похоже на иранский Qasef, применяемый йеменскими хуситами по целям в Красном море. 

Производство БПЛА планируется осуществлять методом литья пластмассы под давлением, с последующим соединением элементов корпуса с помощью вибросварки или специального клея. После этого готовые элементы конструкции будут насаживаться на силовую соединительную трубу и лонжерон центроплана из углепластика. Источники не приводят точные характеристики устройства, но полагают, что он получит аналогичные возможности иранскому Qasef. Если информация подтвердится, то российский беспилотник сможет поражать цели на расстоянии 100 километров и будет весить 85 килограмм. Боевая часть составит 30 килограмм, тогда как длина корпуса окажется меньше трёх метров. Размах крыла достигнет 3.25 метра, а в целом речь идёт о достаточно массивном аппарате, мощность которого окажется в разы выше, чем у «Ланцета». Представленный на изображении БПЛА сильно отличается от «Ланцета», ну а российские военкоры пишут, что беспилотник получит доступ к программному обеспечению и управляющей части «Ланцета», тогда как всё остальное будет успешно заимствовано у иранского аналога. 

Такой подход позволит сократить время разработки, поскольку конструкция уже доказала свою эффективность в реальных боевых условиях. Если более продвинутая версия «Ланцета» поступит на вооружение, то возможности для поражения тех или иных объектов возрастут в 2 раза. Под угрозой уничтожения окажутся тыловые лагеря, включая заправочные станции и тренировочные площадки. Прятать технику станет сложнее, ну а российские операторы уже имеют опыт работы в ночное время суток. Вопрос применения нового дрона остаётся открытым, поскольку пока неясно, какие точно цели станет поражать такое мощное устройство. Напомним, боевая часть «Ланцета» весит всего 5 килограмм, но даже в этом случае он способен успешно уничтожать танки стран НАТО. Очевидно, что более мощная модификация для ударов по технике будет чрезмерна, а значит применять её будут по аэродромам и местам дислокации личного состава. Главная проблема в этом случае заключается в противодействии средствам РЭБ, но пока на этот счёт ничего не известно. 

#беспилотники #дроны-камикадзе #ланцет
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