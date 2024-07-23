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Bublik1
Huawei откажется от перехода на 5-нм в смартфоне Mate 70, полагаясь на зрелую технологию SMIC N+3
Когда именно будет принято решение перейти на 5-нм узел, остаётся только догадываться

Выход смартфона Huawei с 7-нм процессором Kirin 9000S вызвал настоящий шок в правящих кругах США. Аналитики долго не могли понять, откуда у китайцев появился такой продвинутый процессор, но в итоге сошлись во мнении, что компания SMIC полностью овладела 7-нм технологическими нормами. В конце 2023 аналитики писали, что китайская компания вплотную подобралась к 5-нм узлу, но в итоге Kirin 9010 и вся линейка Pura 70 основываются на всё том же 7-нм техпроцессе. Уже несколько месяцев инсайдеры полагают, что следующий флагман серии Mate 70 будет полагаться на 5-нм нормы. Якобы, SMIC не только сумела освоить такие продвинутые технологии, но и оказалась способна снизить количество брака до приемлемого значения. Похоже, только часть подобных утверждений верна. 

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Сегодня в сети распространяется слух, согласно которому флагман следующего поколения не станет полагаться на 5-нм чип. Причина, по которой процессор Kirin 9100 не сможет стать 5-нм, очевидна и кроется в сложности освоения технологических норм. Инсайдеры уверяют, что Huawei столкнулась с низким выходом годных чипов. При этом сам 5-нм узел оказался слишком дорогим, поскольку для производства процессоров пришлось задействовать старые литографы, работающие по технологии DUV. TSMC и Samsung уже давно освоили оборудование с технологией EUV, ну а китайцы взвесили все за и против, поэтому не готовы тратить слишком много денег на выпуск процессора. Проще говоря, затраты на производство Kirin 9100 на 5-нм узле будут высокими, а выход годных чипов слишком низким, что вынудит поднять цены на конечную продукцию. Учитывая, что флагманы Huawei и без того стоят немало, рисковать руководство компании не хочет. 

Может показаться, что США должны праздновать очередную победу, но на самом деле не всё так очевидно. Так, вместо неэффективных 5-нм норм будет использоваться технологический процесс под названием N+3. Инсайдеры пишут, что новый чип будет изготавливаться по 7-нм нормам, но с использованием более продвинутого технологического процесса. Важно учитывать, что речь о переходе на 3-нм нормы не идёт, ведь чипы не будут даже соответствовать требованиям к 5-нм узлу. При этом за счёт более зрелых технологий SMIC удастся повысить плотность транзисторов, что позволит увеличить быстродействие процессора и сделает его более энергоэффективным. Важно также учитывать, что во главу угла ставится прибыль, ну а 7-нм узел SMIC N+3 значительно дешевле, чем ранее обсуждавшийся 5-нм нормы. Очевидно, что таким образом Huawei повысит маржу, но на кону репутация компании. Даже если бы Kirin 9100 выпускался бы на базе 5-нм узла, то серия смартфонов Mate 70 смотрелась бы не лучшим образом на фоне конкурентов. 

Флагманы крупных компаний будут основаны на процессорах Snapdragon 8 Gen 4, Dimensity 9400 и A18, ну а все они изготовлены на заводах TSMC в рамках зрелого 3-нм техпроцесса N3E. Таким образом все конкуренты будут более энергоэффективными и быстрыми, тогда как Huawei придётся уделять особое внимание оптимизации. Конечный пользователь увидит разницу только во времени автономной работы, но даже здесь в ход пойдут алгоритмы, снижающие потребление энергии. В конечном итоге переходить на 5-нм узел всё равно придётся, но случится это не в 2024 году. SMIC получит время, что позволит снизить процент брака. Произойдёт ли это в 2025 году, большой вопрос. Напомним, в начале 2024 аналитики не сомневались, что серия Mate 70 будет полагаться на 5-нм узел. Сегодня такой уверенности нет, поэтому делать ставки в данном случае будет преждевременно. 

#полупроводники #технологии #huawei #smic #mate 70
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