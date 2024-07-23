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Bublik1
Экс-директор Rockstar считает, что GTA VI не станет революционной и призвал снизить ожидания
Оббе Вермей считает, что в плане графики ожидать от новой игры значительного прорыва не приходится

Тот факт, что полупроводниковая отрасль переживает острый кризис, не вызывает никаких сомнений. Несколько крупных компаний монополизировали рынок, получая сверхприбыли на ровном месте. TSMC превратилась в настоящего монстра, который фактические не имеет конкурентов и навязывает удобные для себя цены на выпуск чипов. NVIDIA подмяла под себя сегмент настольной графики, а сегодня умудряется продавать 9 из 10 устройств для обучения ИИ. Дженсен Хуанг получает колоссальные доходы и не собирается останавливаться на достигнутом. У AMD есть сегмент игровых приставок, ну а Intel продолжает удерживать за собой большую часть рынка настольных процессоров и серверов, включая ноутбуки. Прирост быстродействия в каждом новом поколении замедлился, а разработчики видеоигр не готовы внедрять революционные технологии. Вполне возможно, что уже и не могут, поскольку также упёрлись в невидимую стену. Игры стали реалистичными, а переход на следующий этап потребует свежих идей и более мощного железа. 

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По мнению бывшего технического директора Rockstar North, всё это носит системный характер и будет ощущаться геймерами ещё много лет. Оббе Вермей напомнил, что между PlayStation 1 и PlayStation 2 была гигантская технологическая пропасть. PlayStation 3 стала вершиной технологий, а вот между PlayStation 4 и PlayStation 5 различия были слегка заметны. Многие эксперты ожидали появления Next Gen, но всё идёт к тому, что даже GTA VI разочарует фанатов популярной серии. Вермей заявил, что геймерам стоит поубавить свой пыл и перестать писать о том, какой невероятной игра окажется. На самом деле никакого технологического прорыва разработчикам совершить не удалось, а в результате визуальные различия между GTA VI и GTA V будут не такими значительными, как пишут некоторые инсайдеры. 

При этом бывший технический директор Rockstar North уверен, что продолжение легендарной серии всё равно станет самой продаваемой игрой на рынке. Особенно впечатлила Вермея сцена из трейлера GTA VI, в которой демонстрируется городской пляж. Разработчики пишут, что практически каждый персонаж получит уникальную лицевую анимацию, а значит время одинаковых NPC подходит к концу. Вполне возможно, что после Rockstar такую же идею реализуют и другие разработчики, но в данном случае GTA VI станет первой в своём роде. Напомним, релиз игры ожидается осенью 2025 года. Она появится на всех актуальных игровых приставках, но на персональные компьютеры заглянет намного позднее. События будут вращаться вокруг двух преступников Джейсона и Лусии. Пока неясно, можно ли будет выбрать одного персонажа, либо придётся постоянно переключаться между ролями, как это было в GTA V. Ожидания от релиза огромны, а армия фанатов готова платить любые деньги за доступ к продолжению. Эксперты полагают, что релиз подстегнёт продажи консолей текущего поколения. В настоящее время приставки сталкиваются со снижением спроса, ну а выход такой знаковой игры способен увеличить продажи Xbox и PlayStation. 

#gta vi
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