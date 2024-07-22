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Bublik1
Туристы не хотят ехать в Париж на Олимпиаду, ставя местные отели на грань разорения
За несколько дней до начала Олимпийских игр забронировано только 35% мест, а количество туристов не увеличивается

Париж готовится к летним Олимпийским играм. Обычно власти страны и местные чиновники уделяют внимание строительству новых спортивных сооружений, но перед французскими бюрократами стояли совсем другие задачи. Пресса настойчиво писала о клопах, заполонивших отели Парижа. Вредители назывались настоящим бичом туристов, а в результате столица так и не смогла вернуться к показателям 2018 года. Многие туристы выбирают другие французские города, что самым негативным образом отразилось на наполняемости отелей. В 2023 наблюдалось резкое повышение стоимости одного номера, ну а в 2024 казалось, что спрос на отели превысит все ожидания. Как выяснилось, слишком агрессивные меры привели к обратному эффекту.

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По данным местного телеканала BFM TV, ситуация близка к катастрофе, поскольку за несколько дней до начала Олимпийских игр забронирована третья часть мест в отелях. Эксперты полагают, что причины лежат на поверхности, ведь по всему городу усилены меры безопасности. Покупка билета сопряжена с необходимостью прохождения сложной процедуры, а всем туристам требуется уникальный QR-код. У гостей города могут потребовать QR-код на многочисленных полицейских заставах, что доставляет дискомфорт и снижает интерес к спортивному событию. Многие опрошенные туристы заявляют, что предпочитают смотреть Олимпийские игры по телевизору. Это дешевле, чем поездка в Париж. Некоторые вспоминают указанных выше клопов, тогда как другие недовольны повышенными мерами безопасности. Многие и вовсе полагали, что мест в столице не будет, ну а все эти и многие другие факторы сыграли с городом злую шутку. К тому же, в памяти потенциальных туристов ещё остались строгие ограничения пандемии коронавируса, ну а происходящее на улицах Парижа сильно напоминает меры, принимаемые во время пандемии. 

Журналисты обратись за комментариями к владельцам отелей, которые испытывают настоящий шок от происходящего. Летом 2023 года 89% мест в отелях столицы были заполнены. Цены тогда были выше, ну а за несколько дней перед Олимпийскими играми забронировано всего 32% мест. Директор другого отеля назвал июль 2024 одним из самых разочаровывающих месяцев на своей памяти. Проблемы случались и раньше, но крупные спортивные соревнования всегда привлекают много зрителей. Обычно от туристов нет отбоя, а происходящее в Париже войдёт в учебники истории в качестве настоящего провала. Высказывается мнение, что многие туристы отказались приезжать из-за агрессивных действий Французских властей. Известно, что некоторое время назад полиция приступила к зачистке палаточных лагерей. Всего было переселено больше 12 тысяч бездомных, пожитки которых уничтожили бульдозерами, а после сожгли. Людей насильственно переселили в небольшие населённые пункты, ну а всё это плохо вяжется с имиджем демократии. 

Несмотря на принимаемые меры безопасности приехавшие в Париж туристы называют город грязным и небезопасным. Многие европейцы к своему удивлению констатируют, что гулять после наступления темноты нельзя даже в центре, поскольку в городе промышляет организованная преступность. Полиция слишком занята обеспечением безопасности, но добиться реальных результатов не получается. Туристы пишут о грязном и душном воздухе Парижа, указывая на ужасное состояние реки Сены. Напомним, ранее Макрон лично обещал искупаться в ней, рассказывая о том, что река готова к олимпийским соревнованиям. Не так давно пресс-секретарь президента посчитал подобные заявления несерьёзными и заявил, что Макрона неправильно поняли. В связи с катастрофической ситуацией отели усилили рекламу и предлагают туристам лучшие места со скидками. Ранее ожидалось, что Париж примет только за время проведения игр 15 миллионов гостей города. Это на 5 миллионов больше, чем посетило столицу Франции годом раньше. Пока прогнозы кажутся всё менее реальными, а владельцам отелей приходится потуже затягивать пояса. 

#франция #париж #олимпийские игры 2024 #париж 2024
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Bild: Власти Парижа вывозят бездомных в другие города готовясь к Олимпиаде
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