Смартфоны прошлых поколения имеют минимальный срок технической поддержки

Аналитики по всему миру фиксируют замедление спроса на рынке смартфонов и умных гаджетов. Отчёты за второй квартал 2024 года должны выйти на этой неделе, ну а некоторые компании уже начали публиковать важные данные. По информации аналитиков Canalys, выдающиеся успехи демонстрирует Xiaomi, которая смогла занять первое место по поставкам на растущем индийском рынке. За год китайская компания нарастила долю на 24%, тогда как конкуренты демонстрировали менее впечатляющие результаты. На втором месте находится лидер прошлого квартала Vivo. Эта компания отгрузила 6.7 миллиона устройств, но заняла на несколько десятых процентов рыночной доли меньше, чем Xiaomi. На глобальном рынке обе компании чувствуют себя отлично, но более подробные отчёты ещё впереди.

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По мнению экспертов, причиной замедления продаж стал рост жизненного цикла смартфонов. Всё просто, ведь долгое время мы видели стремительные инновации. Вначале процессоры удваивали в быстродействии каждые два года, а после начали улучшаться и камеры. Вот только уже несколько лет никаких заметных улучшений не происходит. Даже процессор 5-годичной давности вполне достаточен для выполнения всех задач, а гнаться за новинками нет никакого смысла. Определённые подвижки в области фотографирования заметны только в сегменте флагманов, но даже здесь заметить разницу между смартфонами прошлых лет и последними новинками бывает сложно. Эксперты полагают, что все эти и другие факторы будут и дальше оказывать влияние на выбор потенциальных покупателей, многим из которых замена телефона требуется на один или два года позднее, чем ещё 5 лет назад. На этом фоне всё больше внимание уделяется теме безопасности, ни и здесь у Xiaomi есть чем порадовать пользователей.

Нужно разделять понятие обновления безопасности и выход полноценной прошивки или операционной системы. В первом случае владелец телефона получает несколько файлов, обеспечивающих дополнительную защиту аппарата в интернете. Во втором речь о значительном изменении, появлении новых функций и многого другого. К сожалению, увеличивать количество релизов ОС для находящихся в продаже смартфонов Xiaomi не станет, а вот обновления безопасности порадуют тех, кто привык оставаться на своём телефоне ещё много лет. Давайте рассмотрим, несколько бюджетных смартфонов, которые ещё несколько лет могут претендовать на выход обновлений безопасности. Redmi 13C 5G в 2025 году получит следующую версию Harmony OS, а после этого претендует на обновления безопасности до весны 2028 года. Это гарантирует длительный срок поддержки, тогда как ранее телефоны такого сегмента получали патчи всего несколько лет.

Точно на такой же цикл претендует и Redmi Note 13, а вот Redmi 13 получит вторую и третью версию Harmony OS, а значит сможет претендовать на актуальные функции и настройки. Жизненный цикл этого телефона завершится летом 2028 года, что делает это одним из самых интересных в своём сегменте. В теории Redmi 12 получит вторую версию Harmony OS в 2025 году, но срок выхода обновлений безопасности здесь ограничен 2027 годом. Ровно столько же получит и Redmi Note 12, а это говорит о том, что покупка смартфонов прошлого поколения снижает их ценность из-за не самого значительного цикла технической поддержки. Redmi Note 12 получит финальный патч безопасности в марте 2027 года, после чего перейдёт в список устаревших. Примерно такие же сроки поддержки ожидает и Redmi 13C, а вот Redmi 12C уже не получит новой операционной системы и сможет претендовать исключительно на обновления безопасности. Redmi Note 11 SE всё ещё можно встретить в продаже, а между тем этот смартфон находится в самом конце своего жизненного цикла. Для понимания происходящего достаточно взглянуть на Redmi Note 13 Pro. Аппарат получит две следующие операционные системы Harmony OS на базе Android 15 и Android 16, а после будет оставаться в строю до начала 2028 года за счёт патчей безопасности. При покупке смартфона ориентируйтесь на год его выхода. Это позволит продлить сроки эксплуатации, тогда как попытки экономить за счёт выбора заведомо устаревших аппаратов обречены на провал. Добавим, что некоторые китайские компании вообще не выпускают обновления операционных систем, поэтому стоит как следует подумать, прежде чем делать такой спорный выбор.