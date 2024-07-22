Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
PlayStation 5 Pro может выйти до конца 2024 года, а в играх нашли упоминание о новой приставке
Официальной информации об анонсе PlayStation 5 Pro пока не было

По мнению целого ряда инсайдеров, уже совсем скоро случится анонс PlayStation 5 Pro. Игровую приставку называют одной из самых долгожданных на рынке по целому ряду причин. Главная проблема заключается в стремительном снижении продаж PlayStation 5. Реализовать запланированное количество единиц в 2023 году не удалось, ну а в 2024 продажи продолжили снижаться. Эксперты сетуют на снижение количества эксклюзивов и в целом недовольны тем, как мало новых блокбастеров выходит для приставки текущего поколения. Отмечается, что PlayStation 5 станет самой «бедной» приставкой в плане эксклюзивов и крупных проектов, ну а это оказывает негативное влияние на спрос. Геймеры видят, что большая часть игр появляется на персональных компьютерах и не готовы инвестировать в дополнительное оборудование. Значительную часть проблем видят в набирающем популярность сервисе PlayStation Plus. Количество геймеров, выбирающих подписку, постоянно растёт, ну а всё это приводит к тому, что продажи отдельных игр падают. 

реклама

Крупные разработчики уверяют, что порой окупить даже крупный блокбастер не выходит, что вынуждает выпускать игру на персональных компьютерах. Сами же геймеры сетуют на слишком высокие цены на видеоигры, тогда как разработчики считают, что стоимость нужно поднимать ещё выше. Скорее всего PlayStation 6 совершит очередной переворот, увеличив цену для игры до 80 долларов. Пока же миллионы людей ожидают релиза PlayStation 5 Pro. Ходят слухи, что приставка окажется в несколько раз быстрее находящихся в продаже аналогов, ну а в прессе уже начали появляться намёки на скорый старт продаж. В ходе недавнего крупного обновления для No Man's Sky были обнаружены файлы, отвечающие за настройки графики PlayStation 5 Pro. В прессе пишут, что в описании упоминается совершенно новая система под названием Trinity. Известно, что именно под таким именем фигурирует в закрытых документах PlayStation 5 Pro, а всё это говорит о том, что крупные студии уже знают детали работы новой консоли. 

Инсайдеры уверяют, что в новом патче приставка сможет обеспечить высокое качество картинки в разрешении 4К за счёт увеличения коэффициента динамического разрешения. Особое внимание уделяется качеству текстур водных поверхностей, что позволит геймерам получить доступ к картинке максимального качества. Справедливо отмечается, что во многих требовательных играх динамическое разрешение всё чаще оказывается даже ниже 2К, ну а именно PlayStation 5 Pro позволит вернуться к полноценному 4К на максимальных настройках графики. Других подробностей нет, но инсайдеры полагают, что спрос на новую приставку будет зависеть от нескольких факторов. Прежде всего Sony потребуется убедить разработчиков в необходимости внесения в визуальный стиль популярных игр существенных изменений. Если первые покупатели PlayStation 5 Pro не увидят никакой разницы с PlayStation 5, то смысла в обновлении не будет. Кроме того, без нескольких мощных блокбастеров логика в появлении более мощной приставке вообще отсутствует. Таким образом японской корпорации придётся решать сразу несколько задач, а одна из главных интриг заключается в том, сколько PlayStation 5 Pro будет стоить. 

Бытует мнение, что Sony будет продавать приставку по себе стоимости. Это позволит установить ценник на отметку до 600 долларов, вызывая интерес у потенциальных покупателей. При этом стоимость PlayStation 5 снизится на 50 долларов, что сделает находящуюся сегодня в продаже консоль более привлекательной. Не исключено, что таких планов у японцев нет, а в итоге PlayStation 5 Pro будет очень дорогой. Релиз приставки может состояться в начале осени, а продажи должны начаться к концу ноября. Это значит, что производство уже стартовало. Вполне возможно, что релиз задержится, поскольку информации о выпуске первых приставок и наполнении складов в прессе не было. Предполагается, что PlayStation 6 выйдет в 2026 году, а теряющая популярность PlayStation 5 остро нуждается в поддержке. Именно PlayStation 5 Pro должна стать новым драйвером роста, но удастся ли Sony выбрать наиболее верную стратегию, пока неясно. Японцы обладают богатым опытом, а в успех новой консоли верят многочисленные фанаты и эксперты. 

#playstation 5 pro
+
Написать комментарий (0)
Следующее поколение Xbox выйдет в октябре 2025 года - обсуждаем планы Microsoft
Производительность PlayStation 5 Pro будет повышена на 45% в сравнении с оригинальной моделью
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Марсоход случайно разбил камень и обнаружил желтые кристаллы в марсианских породах
9
Две ракеты «Искандер» «прошлись» по крупным эшелонам ВСУ с техникой в Харьковской области
+
8 ГБ VRAM уже недостаточно для современных игр — мощь GPU ограничена эффектом "бутылочного горлышка"
36
Дональд Трамп пообещал урегулировать украинский кризис сразу после победы на выборах
+
Reutres: США и Япония не могут нарастить производство ракет для Patriot из-за дефицита комплектующих
1
Новый чип MediaTek Tianji 8400 превосходит по производительности Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
+
В следующем году миллиарды укороченных Google URL-адресов перестанут работать
+
Раскрыты предварительные характеристики и дизайн iPhone SE 4
+
Создан новый пропиленовый катализатор, который может изменить нефтехимическую промышленность
+
Windows 11 слишком активно призывает пользователей подписаться на облачный сервис Onedrive
4
Инновационная логистика на передовой: Российские военные внедряют дроны для доставки горючего
1
Материнская плата ASUS X870E получит эксклюзивные функции BIOS
4
Bank of America: мировая полупроводниковая отрасль будет сильно зависеть от Тайваня ещё лет пять
+
Серверный процессор Amazon Graviton 4 превосходит процессоры AMD и Intel
5
Интерфейс One UI 7.0 от Samsung заимствует функции iOS и делает ставку на искусственный интеллект
+
Информатор обнародовал подробности о периоде запуска Sony PlayStation 5 Pro
+
Обнародованы характеристики, приблизительная стоимость и особенности линейки смартфонов iPhone 17
+
Подтверждено ещё одно камео члена Людей Икс для фильма "Дэдпул и Росомаха"
+
В сеть утекла возможная дата выхода Sony PlayStation 5 Pro
+
Российские истребители прогнали два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США от границы РФ
+

Популярные статьи

Как работает анонимность в Telegram, и почему скрыть свою личность в мессенджере почти невозможно
16
Итоги гоночного уик-энда 20-21 июля
+
Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
30
Как производители видеокарт экономят на геймерах, снижая количество памяти и качество термопасты
8
29 июля 2024 года Microsoft закрывает Marketplace Xbox 360
+
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
8
Галактика-зомби вернулась к жизни спустя 20 миллионов лет
6
Токены Blum и Dogs раздадут на 100-ни миллионов холдеров и обгонят Notcoin
5

Сейчас обсуждают

Pandas
14:59
Ну если бы это было реально массовой историей то истерия не заканчивалась бы, как это происходит с интел сейчас. Это так сложно понять?
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Мохнатый
14:58
Вечная жизнь существует! Мы умираем, чтобы возродиться вновь через время...
Галактика-зомби вернулась к жизни спустя 20 миллионов лет
Мохнатый
14:57
Нужно всего пару программ - Driver Booster для обновления всего и вся по аппаратной части, и Windows Manager для глубокой очистки в один клик...
Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
Мохнатый
14:54
А как же китайские видеокарты Moore Threads? Например свежая модель MTT S80 равна по производительности 4090, но стоит гораздо дешевле. Ещё пару лет и китайские видюхи завоюют рынок...
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
Николай Воловод
14:51
Обычная опечатка, на может у диска на 2 ТБ быть то же TBW что и у диска на 4 ТБ, если там другие чипы памяти не стоят, в чём я очень сомневаюсь.
TBW в SSD Samsung 990 Pro в разных странах отличается
Николай Воловод
14:49
Как это не выгодно, быстро дохнущая карта и высокие температуры убьют репутацию бренда, и как минимум человек купит от другого вендора, а как максимум АМД. От чего многие до сих пор Палит не любят? У ...
Twitch восстановил аккаунт Трампа после выдвижения в президенты
AggroShkolyar
14:46
Ну да, всем крупным блогерам заняться больше нечем, как 2 года делать одинаковые ролики про горелые разъемы. Популярность каналов наверное небеса пробивать будет. Вот жеж глупцы.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Akim
14:46
"После завершения миссии спустились на поверхность и одновременно на орбиту" - в гранит! Меня терзают смутные сомнения (с).. вот писали, что ученые предрекают высокую вероятность пожаров при долговрем...
Ровно 55 лет назад первая миссия NASA на Луне доказала, что Земля не является плоской
Obscury
14:40
Ну будем посмотреть.
Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки в США
Hronysen
14:39
Может потому что разработчики под Steam Deck свои игры оптимизируют? А будут они делать тоже самое под все остальное железо?
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем