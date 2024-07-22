Официальной информации об анонсе PlayStation 5 Pro пока не было

По мнению целого ряда инсайдеров, уже совсем скоро случится анонс PlayStation 5 Pro. Игровую приставку называют одной из самых долгожданных на рынке по целому ряду причин. Главная проблема заключается в стремительном снижении продаж PlayStation 5. Реализовать запланированное количество единиц в 2023 году не удалось, ну а в 2024 продажи продолжили снижаться. Эксперты сетуют на снижение количества эксклюзивов и в целом недовольны тем, как мало новых блокбастеров выходит для приставки текущего поколения. Отмечается, что PlayStation 5 станет самой «бедной» приставкой в плане эксклюзивов и крупных проектов, ну а это оказывает негативное влияние на спрос. Геймеры видят, что большая часть игр появляется на персональных компьютерах и не готовы инвестировать в дополнительное оборудование. Значительную часть проблем видят в набирающем популярность сервисе PlayStation Plus. Количество геймеров, выбирающих подписку, постоянно растёт, ну а всё это приводит к тому, что продажи отдельных игр падают.

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Крупные разработчики уверяют, что порой окупить даже крупный блокбастер не выходит, что вынуждает выпускать игру на персональных компьютерах. Сами же геймеры сетуют на слишком высокие цены на видеоигры, тогда как разработчики считают, что стоимость нужно поднимать ещё выше. Скорее всего PlayStation 6 совершит очередной переворот, увеличив цену для игры до 80 долларов. Пока же миллионы людей ожидают релиза PlayStation 5 Pro. Ходят слухи, что приставка окажется в несколько раз быстрее находящихся в продаже аналогов, ну а в прессе уже начали появляться намёки на скорый старт продаж. В ходе недавнего крупного обновления для No Man's Sky были обнаружены файлы, отвечающие за настройки графики PlayStation 5 Pro. В прессе пишут, что в описании упоминается совершенно новая система под названием Trinity. Известно, что именно под таким именем фигурирует в закрытых документах PlayStation 5 Pro, а всё это говорит о том, что крупные студии уже знают детали работы новой консоли.

Инсайдеры уверяют, что в новом патче приставка сможет обеспечить высокое качество картинки в разрешении 4К за счёт увеличения коэффициента динамического разрешения. Особое внимание уделяется качеству текстур водных поверхностей, что позволит геймерам получить доступ к картинке максимального качества. Справедливо отмечается, что во многих требовательных играх динамическое разрешение всё чаще оказывается даже ниже 2К, ну а именно PlayStation 5 Pro позволит вернуться к полноценному 4К на максимальных настройках графики. Других подробностей нет, но инсайдеры полагают, что спрос на новую приставку будет зависеть от нескольких факторов. Прежде всего Sony потребуется убедить разработчиков в необходимости внесения в визуальный стиль популярных игр существенных изменений. Если первые покупатели PlayStation 5 Pro не увидят никакой разницы с PlayStation 5, то смысла в обновлении не будет. Кроме того, без нескольких мощных блокбастеров логика в появлении более мощной приставке вообще отсутствует. Таким образом японской корпорации придётся решать сразу несколько задач, а одна из главных интриг заключается в том, сколько PlayStation 5 Pro будет стоить.

Бытует мнение, что Sony будет продавать приставку по себе стоимости. Это позволит установить ценник на отметку до 600 долларов, вызывая интерес у потенциальных покупателей. При этом стоимость PlayStation 5 снизится на 50 долларов, что сделает находящуюся сегодня в продаже консоль более привлекательной. Не исключено, что таких планов у японцев нет, а в итоге PlayStation 5 Pro будет очень дорогой. Релиз приставки может состояться в начале осени, а продажи должны начаться к концу ноября. Это значит, что производство уже стартовало. Вполне возможно, что релиз задержится, поскольку информации о выпуске первых приставок и наполнении складов в прессе не было. Предполагается, что PlayStation 6 выйдет в 2026 году, а теряющая популярность PlayStation 5 остро нуждается в поддержке. Именно PlayStation 5 Pro должна стать новым драйвером роста, но удастся ли Sony выбрать наиболее верную стратегию, пока неясно. Японцы обладают богатым опытом, а в успех новой консоли верят многочисленные фанаты и эксперты.