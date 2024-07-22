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Bublik1
Зеленский получил команду наступать, что позволит Камале Харрис набрать баллов перед выборами
А между тем всё больше политиков и журналистов в США пытаются понять, куда пропал Байден.

Сложно сказать, в каком состоянии находится Байден. Очевидно, что по большей части он способен рассуждать здраво, хотя иногда забывает важные темы и теряет нить разговора. Предполагается, что президента США терзает деменция, которая является частью более серьёзного заболевания. Как бы там ни было, но в последнее время давление на лидера страны усилилось. После провальных дебатов и саммита НАТО влиятельные члены Демократической партии заговорили об отставке, требуя от Байдена уйти в сторону. Несмотря на всё это, сонный Джо решил взять паузу и прикинулся больным. Президент был намерен вернуться уже через неделю, заявляя о том, что не намерен снимать кандидатуру с выборов.

А между тем вчера было опубликовано обращение Байдена, в рамках которого он не только отказался от перевыборной гонки, но и поддержал Камалу Харрис. И вот здесь и начинается самое интересное, ведь в истории слишком много странного. 

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Прежде всего сам Байден на публике не появлялся. Никакого официального отречения, озвученного президентом, мы не слышали. По мнению американского миллиардера Дэвида Сакса, речь может идти о захвате власти. До этого момента Джо мог не контролировать ключевые решения, но президент всегда мог выйти на публику и что-то сказать. На этот раз Байдену не дали даже этого. Похоже, лидер США не был рад происходящему, а в результате нет даже фотографии, на которой зафиксирован отказ от участия в предвыборной гонке. Камала Харрис уже начала давить на сенаторов, но ходят слухи, что далеко не все в Демократической партии готовы поддержать эту даму. Напомним, вице-президент не имеет детей, вышла замуж в 50 лет и активно поддерживает движения, вступающие в противоречие с традиционным институтом семьи. Она стала идеальным кандидатом для руководящего демократами Обамы, поскольку готова на любые жертвы для достижения поставленных перед ней задач. На её фоне Трамп кажется настоящим семьянином и традиционалистом, хотя бывший президент далёк от такого статуса. 

А поскольку партия власти находится не в самом выгодном положении, требуются определённые действия, позволяющие Харрис получить дополнительные очки в предвыборной гонке. Похоже, к делу уже подключили Зеленского. Как стало известно, утром украинский президент провёл экстренное заседание ставки. Слово получил Сырский, детально рассказавший о том, что происходит на передовой. Несмотря на неутешительные прогнозы, Зеленский принял решение о подготовке к летнему наступлению. Сообщается, что находящиеся в резерве бригады спешно перебрасываются на одно или нескольких ключевых направлений. Пока неясно, где именно состоится само наступление. Предполагается, что на этот раз южный плацдарм украинским властям не интересен. В 2023 там были разбиты лучшие отряды ВСУ, а значит может быть предпринята попытка провести наступление в Харьковской области. На самом деле точных данных пока нет, но даже зарубежные журналисты полагают, что попытка контрнаступления может стать фатальной для украинской армии.

Сегодня ВСУ имеют лишь часть необходимых средств для ведения крупного наступления. В 2023 техники и подготовленных бойцов было больше, но собрать всё это в 2024 уже не выйдет. Зеленскому не удаётся получить достаточное количество систем ПВО для защиты Киева, ну а военкоры полагают, что украинским властям придётся полагаться на численное превосходство. Для достижения этого преимущества на одном из направлений создаётся наступательный плацдарм, который и послужит отправной точкой летней компании. Военкоры пишут, что после смены лидера предвыборной гонки в США Зеленский получил распоряжение о начале контрнаступления, но в данном случае неясно, на что вообще рассчитывают те, кто подвинул Джо. Даже имея более впечатляющие резервы ВСУ не смогли показать значительных успехов, а украинская армия лета 2024 сильно отличается от того, какой она была в 2023 году. Значительные потери вынудили власти усилить мобилизацию. Мотивированных бойцов осталось совсем мало, средний возраст солдата превышает 43 года. Насколько для Харрис важны победы Зеленского, сказать сложно, но тот факт, что горячая точка конфликта ещё впереди, не вызывает сомнений. 

#политика #сво #байден #выборы сша #камала харрис
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